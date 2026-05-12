Zertifiziert für Safety-Projekte nach EN 50716: Die Entwicklungs- und Testplattform CANoe von Vector Stuttgart, 12.05.2026  Vector hat für seine CANoe Plattform eine Safety-Zertifizierung durch den TÜV SÜD erhalten. Somit steht Anwendern ein unabhängig geprüftes Tool für das Entwickeln und Testen sicherheitsrelevanter Systeme zur Verfügung. Das Zertifikat bestätigt die Qualifizierung von CANoe für den Einsatz in Entwicklungsprozessen gemäß EN 50716. Die Anwender profitieren von reduzierten Aufwänden für Tool-Nachweise und Auditvorbereitung, höherer Investitionssicherheit und einer belastbaren Grundlage für toolbezogene Safety-Nachweise.



Die Zertifizierung umfasst zentrale Funktionsbereiche von CANoe. Dazu zählen unter anderem die Analyse von Kommunikationsflüssen sowie das automatisierte Testen virtueller und realer Gesamtsysteme. Zusätzlich sind auch die Simulation sowie die Diagnose und Stimulationsmechanismen zur gezielten Fehler- und Reaktionsanalyse enthalten. Damit bestätigt der TÜV, dass CANoe die Anforderungen an ein T2-Offline-Support-Tool für sicherheitsrelevante Entwicklungen erfüllt.



Für die Anwender bedeutet die Zertifizierung eine deutliche Entlastung im Projektalltag. Der Einsatz eines zertifizierten Tools reduziert den Aufwand für die eigene Tool-Qualifikation erheblich, da eine unabhängige Bewertung bereits vorliegt. Gleichzeitig steigt die Planungssicherheit, weil CANoe als geprüftes Tool das Einhalten regulatorischer Anforderungen unterstützt und Risiken in sicherheitsrelevanten Projekten minimiert. Gerade bei langen Produktlebenszyklen ist dies ein entscheidender Faktor.



Im Rahmen der Zertifizierung wurden unter anderem die Produkte CANoe und CANoe Server Edition geprüft. Beide sind qualifiziert für sämtliche Safety-Integrity-Levels nach EN 50716.



Vector plant, die Safety-Zertifizierung von CANoe künftig regelmäßig zu erneuern. Die Rezertifizierungen stellen sicher, dass auch zukünftige Versionen der Produkte die hohen Anforderungen der relevanten Sicherheitsnormen erfüllen. Dadurch erhalten Kunden langfristig ein geprüftes, zukunftssicheres Tool für das Entwickeln und Testen ihrer sicherheitsrelevanten Software- und Embedded-Systeme.



Mehr Informationen unter: /www.vector.com/canoe Über Vector



Vector ist ein führender Lösungsanbieter für die Entwicklung und Vernetzung software-definierter Systeme. Seit über 35 Jahren befähigt Vector weltweit Hersteller und Zulieferer, komplexe elektronische Produkte mit höchsten Anforderungen an Funktionalität, Sicherheit, Cybersecurity und Effizienz zu realisieren  insbesondere in der Automobilindustrie sowie zunehmend in Medizintechnik, IoT, Rail und Aerospace. Im Zentrum steht ein umfassendes Software-Ökosystem, das Tools, Embedded Software, Cloud-Services und Dienstleistungen zu einer hoch performanten Entwicklungsumgebung integriert. Mit technologischer Exzellenz und in enger Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern entwickelt Vector maßgeschneiderte Lösungen, die Komplexität beherrschbar machen, Entwicklungsprozesse beschleunigen und zukunftsweisenden Innovationen den Weg bereiten.

Vector beschäftigt als unabhängiges Unternehmen über 4.500 Mitarbeitende an 32 Standorten weltweit und erzielte 2024 einen Umsatz von mehr als 1 Milliarde Euro. Neben dem Hauptsitz in Stuttgart ist Vector unter anderem in Brasilien, China, Frankreich, Großbritannien, Indien, Italien, Japan, Südkorea, Österreich, Rumänien, Schweden, Spanien und den USA vertreten.

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