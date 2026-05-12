Safety-Projekte in der Medizintechnik: CANoe MedTech von Vector erhält TÜV-Zertifikat Reduzierter Tool-Qualifizierungsaufwand beim Entwickeln sicherheitsrelevanter MedTech-Systeme Stuttgart, 12.05.2026  Der TÜV SÜD hat die CANoe Plattform von Vector zertifiziert. Entwickler in der Medizintechnik erhalten damit erstmals ein unabhängig geprüftes Tool, das die Anforderungen der IEC 62304 erfüllt  der zentralen Norm für die Entwicklung medizinischer Software.



Umfang der TÜV-Zertifizierung

Der TÜV SÜD hat vier Produkte der CANoe Familie als T2-Offline-Support-Tools für sicherheitsrelevante Entwicklungen geprüft und zertifiziert: CANoe, CANoe MedTech, CANoe Server Edition und CANoe MedTech Server Edition  alle qualifiziert für sämtliche Software-Safety-Classes nach IEC 62304.



Die Zertifizierung deckt die zentralen Funktionsbereiche ab: Kommunikationsanalyse

 Analyse von Kommunikationsflüssen in eingebetteten Systemen

Simulation

 Virtuelles und reales Testen von Systemverhalten

Automatisiertes Testen

 Von einzelnen Softwarekomponenten bis zum Gesamtsystem

Diagnose & Stimulation  Gezielte Fehlerinjektion und Reaktionsanalyse Anwendervorteil: Geringerer Qualifizierungsaufwand

Projekte nach IEC 62304 verlangen den Nachweis, dass eingesetzte Tools die Sicherheitsanforderungen erfüllen  ein aufwändiger Prozess. Das TÜV-Zertifikat nimmt Anwendern einen Großteil dieser Arbeit ab: Die unabhängige Bewertung liegt bereits vor, was Zeit in der Auditvorbereitung spart und die Planungssicherheit erhöht  besonders bei den langen Produktlebenszyklen, die in der Medizintechnik üblich sind.



Langfristige Verlässlichkeit durch regelmäßige Rezertifizierung

Neben IEC 62304 (MedTech) erhielten die Werkzeuge der CANoe Plattform auch Zertifizierungen für IEC 61508 sowie ISO 26262 (Automotive), und EN 50716 (Railway). Vector plant, die Zertifizierungen regelmäßig zu erneuern. So erfüllen auch zukünftige CANoe Versionen die Anforderungen der relevanten Sicherheitsnormen und Kunden können dauerhaft auf ein geprüftes, zukunftssicheres Tool setzen.



Mehr Informationen unter: www.vector.com/canoe Über Vector



Vector ist ein führender Lösungsanbieter für die Entwicklung und Vernetzung software-definierter Systeme. Seit über 35 Jahren befähigt Vector weltweit Hersteller und Zulieferer, komplexe elektronische Produkte mit höchsten Anforderungen an Funktionalität, Sicherheit, Cybersecurity und Effizienz zu realisieren  insbesondere in der Automobilindustrie sowie zunehmend in Medizintechnik, IoT, Rail und Aerospace. Im Zentrum steht ein umfassendes Software-Ökosystem, das Tools, Embedded Software, Cloud-Services und Dienstleistungen zu einer hoch performanten Entwicklungsumgebung integriert. Mit technologischer Exzellenz und in enger Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern entwickelt Vector maßgeschneiderte Lösungen, die Komplexität beherrschbar machen, Entwicklungsprozesse beschleunigen und zukunftsweisenden Innovationen den Weg bereiten.

Vector beschäftigt als unabhängiges Unternehmen über 4.500 Mitarbeitende an 32 Standorten weltweit und erzielte 2024 einen Umsatz von mehr als 1 Milliarde Euro. Neben dem Hauptsitz in Stuttgart ist Vector unter anderem in Brasilien, China, Frankreich, Großbritannien, Indien, Italien, Japan, Südkorea, Österreich, Rumänien, Schweden, Spanien und den USA vertreten.

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