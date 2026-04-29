Vector unterstützt die NXP CoreRide Plattform Stuttgart, Deutschland, 29.04. 2026  Vector erweitert seine strategische Zusammenarbeit mit NXP® Semiconductors, dabei bringt Vector umfassende Embedded-Software- und Systemintegrationskompetenz in die NXP CoreRide Plattform ein. CoreRide ist die skalierbare Plattform von NXP für Software-definierte Fahrzeuge (SDVs).



Die Kooperation zwischen Vector und NXP Semiconductors konzentriert sich auf die Beschleunigung der Industrialisierung von SDV. Kunden profitieren von einer verkürzten Markteinführungszeit durch vorintegrierte und hochoptimierte Software-Stacks. Die gemeinsamen Aktivitäten fokussieren sich auf softwarezentrierte Systemintegration, messbare Leistungsoptimierung sowie sichere Boot- und Update-Architekturen. Das jüngste Ergebnis dieser Zusammenarbeit ist das neu veröffentlichte NXP CoreRide Z248 zonale Referenzsystem. Dieses System bietet OEMs eine sofort einsetzbare, echtzeitfähige Rechenplattform, die unmittelbar für die Serienentwicklung genutzt werden kann.



Vorintegrierte Plattform für schnelleren Fahrzeugplattform-Start



Basierend auf gemeinsamen Entwicklungsaktivitäten stellt NXP eine vorintegrierte und vorkonfigurierte Hardware-, Softwareplattform bereit, die auf MICROSAR Embedded-Softwareprodukten basiert und eng mit der NXP Hardware abgestimmt ist. Diese enge Verzahnung von Hardware und Software reduziert die Komplexität beim Systemstart erheblich und senkt den Integrationsaufwand für OEMs. Entwicklungsteams können dadurch früher mit der Applikationsentwicklung beginnen. Der gemeinsame Ansatz verkürzt Evaluierungsphasen, reduziert das technische Risiko und beschleunigt zudem den Start von Fahrzeugprogrammen. Kunden finden im Lösungspaket Vector Produkte wie MICROSAR Classic als Software-Stack, den DaVinci Configurator zur Konfiguration des Stacks und PREEvision für das Systemdesign.



Messbare Optimierung wichtiger System-KPIs



Die Vector Base Layer Lösung trägt direkt zur Verbesserung der kritischen Systemleistungsindikatoren von NXP CoreRide bei. Dazu gehört die Optimierung des Boot- und Startverhaltens, um eine schnelle und deterministische Verfügbarkeit der Steuergeräte (ECUs) zu gewährleisten. Update-, Wake-up- und Sleep-Mechanismen sind so gestaltet, dass sie sowohl den Leistungs- als auch den Energieeffizienzanforderungen moderner zonaler Architekturen entsprechen. Darüber hinaus verbessert Vector die Kommunikations- und Gateway-Performance über CAN- und Ethernet-Netzwerke und reduziert gleichzeitig den gesamten Speicherbedarf.



Zusammenarbeit als Schlüsselfaktor für Erfolg



Vector arbeitet eng mit Hardwarelieferanten zusammen, um die Integrationskomplexität zu reduzieren, die Systemleistung zu optimieren und eine skalierbare Plattformbasis für die Fahrzeugarchitekturen der nächsten Generation zu liefern. SDVs erfordern mehr als leistungsstarke Siliziumchips. Entscheidend ist ein tief integrierter und validierter Software-Stack, sagt Jochen Rein, Senior Vice President Business Unit Software Platform bei Vector. Durch die Kombination unseres Embedded-Software-Portfolios und unserer Systemintegrationskompetenz mit der skalierbaren Hardwareplattform und der herausragenden SoftwareExpertise von NXP, können OEMs deutlich schneller und mit geringerem technischem Risiko von der Evaluierung zur Serienentwicklung übergehen.



SoftwareDefined Vehicles lassen sich nur dann skalieren, wenn Hardware und Software von Anfang an gemeinsam entwickelt werden, sagt Sebastien Clamagirand, SVP und GM PL Automotive Systems and Platforms (AS&P) bei NXP Semiconductors. Die tiefgehende EmbeddedSoftwareExpertise von Vector sowie die umfassenden Systemintegrationskompetenzen stärken die NXP CoreRide Plattform, indem sie die Integrationskomplexität reduzieren und OEMs dabei helfen, schneller von der Evaluierung zur Serienentwicklung zu gelangen. Mit NXP CoreRide Z248 liefern wir eine vorvalidierte, sofort einsetzbare zonale Basis, die Kunden einen klaren und risikoarmen Weg zur Industrialisierung von SDVArchitekturen eröffnet.



Mehr Informationen unter: www.vector.com/partner und www.vector.de/sdv

Über Vector



Vector ist ein führender Lösungsanbieter für die Entwicklung und Vernetzung software-definierter Systeme. Seit über 35 Jahren befähigt Vector weltweit Hersteller und Zulieferer, komplexe elektronische Produkte mit höchsten Anforderungen an Funktionalität, Sicherheit, Cybersecurity und Effizienz zu realisieren  insbesondere in der Automobilindustrie sowie zunehmend in Medizintechnik, IoT, Rail und Aerospace. Im Zentrum steht ein umfassendes Software-Ökosystem, das Tools, Embedded Software, Cloud-Services und Dienstleistungen zu einer hoch performanten Entwicklungsumgebung integriert. Mit technologischer Exzellenz und in enger Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern entwickelt Vector maßgeschneiderte Lösungen, die Komplexität beherrschbar machen, Entwicklungsprozesse beschleunigen und zukunftsweisenden Innovationen den Weg bereiten.

Vector beschäftigt als unabhängiges Unternehmen über 4.500 Mitarbeitende an 32 Standorten weltweit und erzielte 2024 einen Umsatz von mehr als 1 Milliarde Euro. Neben dem Hauptsitz in Stuttgart ist Vector unter anderem in Brasilien, China, Frankreich, Großbritannien, Indien, Italien, Japan, Südkorea, Österreich, Rumänien, Schweden, Spanien und den USA vertreten.

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