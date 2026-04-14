Vector erweitert CANoe Test Package EV um Security Tests für die Ladekommunikation Stuttgart, 14.04.2026  Vector Informatik erweitert das CANoe Test Package EV um spezifische Security-Tests für die Ladekommunikation. Die Erweiterung unterstützt Hersteller und Zulieferer dabei, Schwachstellen in der Implementierung der Ladekommunikation frühzeitig zu erkennen. Dies trägt dazu bei, regulatorische sowie sicherheitskritische Anforderungen zu erfüllen und Ladeprozesse zuverlässig abzusichern.



Mit der zunehmenden Vernetzung von Elektrofahrzeugen und Ladeinfrastruktur gewinnt die Sicherheit der Ladekommunikation weiter an Bedeutung. Standards wie ISO 15118, Funktionen wie Plug & Charge sowie der Einsatz von TLS erhöhen den Druck, Schwachstellen frühzeitig zu erkennen und Ladeprozesse zuverlässig sicherzustellen. Gleichzeitig sind manuelle Sicherheitstests häufig zeitaufwendig, schwer reproduzierbar und nicht in CI/CDProzesse integrierbar. Hinzu kommen der hohe Aufwand für die Dokumentation von Testergebnissen sowie die kontinuierliche Pflege und Weiterentwicklung von Testlösungen.



Das CANoe Test Package EV  Security adressiert diese Herausforderungen mit einem automatisierten Testansatz für die Ladekommunikation. Die Lösung ermöglicht eine effiziente, reproduzierbare und kontinuierliche Absicherung der Ladekommunikation und lässt sich nahtlos in bestehende Entwicklungs- und Integrationsprozesse einbinden. Automatisierte Testausführung und eine systematische Ergebnisdokumentation reduzieren den manuellen Aufwand und unterstützen eine durchgängige Qualitätssicherung über den gesamten Entwicklungszyklus hinweg.



Der Funktionsumfang umfasst unter anderem V2G-Kommunikations-Fuzzing mit Monitoring des Systems Under Test, TLS-Fuzzing, TLS-Protokolltests sowie kundenspezifische Sicherheitsprüfungen über definierte Schnittstellen. Unterstützt werden die Standards ISO 15118-2, ISO 15118-20, TLS 1.2 und TLS 1.3. Die Lösung wird kontinuierlich weiterentwickelt und um zusätzliche Funktionen ergänzt.



Mit der Erweiterung des CANoe Test Package EV um Security-Tests stellt Vector eine Lösung bereit, um Sicherheitsaspekte der Ladekommunikation frühzeitig und systematisch im Entwicklungsprozess zu berücksichtigen. Dies ist ein integraler Bestandteil moderner Test- und Validierungsstrategien für die Elektromobilität.



Mehr Informationen unter: www.vector.com/canoe-test-package-ev/ Über Vector



Vector ist ein führender Lösungsanbieter für die Entwicklung und Vernetzung software-definierter Systeme. Seit über 35 Jahren befähigt Vector weltweit Hersteller und Zulieferer, komplexe elektronische Produkte mit höchsten Anforderungen an Funktionalität, Sicherheit, Cybersecurity und Effizienz zu realisieren  insbesondere in der Automobilindustrie sowie zunehmend in Medizintechnik, IoT, Rail und Aerospace. Im Zentrum steht ein umfassendes Software-Ökosystem, das Tools, Embedded Software, Cloud-Services und Dienstleistungen zu einer hoch performanten Entwicklungsumgebung integriert. Mit technologischer Exzellenz und in enger Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern entwickelt Vector maßgeschneiderte Lösungen, die Komplexität beherrschbar machen, Entwicklungsprozesse beschleunigen und zukunftsweisenden Innovationen den Weg bereiten.

Vector beschäftigt als unabhängiges Unternehmen über 4.500 Mitarbeitende an 32 Standorten weltweit und erzielte 2024 einen Umsatz von mehr als 1 Milliarde Euro. Neben dem Hauptsitz in Stuttgart ist Vector unter anderem in Brasilien, China, Frankreich, Großbritannien, Indien, Italien, Japan, Südkorea, Österreich, Rumänien, Schweden, Spanien und den USA vertreten.

Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2026 by Mexperts AG