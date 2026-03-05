Vector und Microchip Technology vertiefen Zusammenarbeit für vorintegrierte Embedded-Lösungen MICROSAR IO ab sofort vorintegriert auf Microchip dsPIC33A Stuttgart / Chandler (Arizona), 05.03.2026  Vector und Microchip Technology Inc. bauen ihre Zusammenarbeit im Bereich Embedded-Software und Mikrocontroller-Plattformen weiter aus. Ziel ist es, Kunden künftig technisch optimal aufeinander abgestimmte und validierte Hard- und Softwarelösungen speziell für kleine, ressourcenbeschränkte Steuergeräte bereitzustellen. Erste Ergebnisse liegen bereits vor: MICROSAR IO wird ab sofort standardmäßig für Microchip dsPIC33A DSCs unterstützt.



Abgestimmte Integration für schnellere Entwicklung



Vector und Microchip stimmen ihre Produkte gezielt aufeinander ab, um die Kompatibilität von Hard- und Software frühzeitig sicherzustellen und die gemeinsame Weiterentwicklung zu erleichtern. Für Kunden bedeutet das: weniger Integrationsaufwand, geringere Projektrisiken und schnellerer Start in die Applikationsentwicklung.



MICROSAR IO ist ein schlanker Software Base Layer, der speziell für Sensor- und Aktuator-Steuergeräte mit sehr begrenzten Ressourcen entwickelt wurde und ab sofort standardmäßig für Microchip dsPIC33A-Mikrocontroller unterstützt wird. Das beschleunigt den Projektstart, reduziert interne Ramp-up-Phasen und bringt Projekte deutlich schneller in die Umsetzung.



Unsere Zusammenarbeit mit Vector unterstreicht das Engagement von Microchip, interoperable und produktionsreife Embedded-Lösungen bereitzustellen, sagte Joe Thomsen, Corporate Vice President der dsPIC-Business-Unit von Microchip. Mit MICROSAR IO, konfiguriert für unsere digitalen Signalcontroller der dsPIC33A-Reihe, können Kunden die Entwicklung beschleunigen und kostenoptimierte Steuergeräte (ECUs) für softwaredefinierte Fahrzeuge realisieren. Die dsPIC33A-Bausteine sind für leistungsstarke Echtzeitregelung konzipiert und verfügen über integrierte Peripheriefunktionen für Sensorik, Motorsteuerung und Leistungsumwandlung. Sie tragen dazu bei, das Systemdesign zu vereinfachen und die Gesamteffizienz zu verbessern.



Mehrwert für Kunden im Software-Defined Vehicle



Die gemeinsame Lösung ist speziell für kostensensitive und kompakte Sensor- und Aktuator-Steuergeräte in Software-Defined Vehicle (SDV)-Architekturen ausgelegt. Durch die funktionale Zerlegung im SDV wird die komplexe Logik in die HPC- und Zonenebene verlagert, während Edge-Knoten auf ihre essenziellen Aufgaben mit schlanker Software reduziert werden. Das ermöglicht den Einsatz kosteneffizienter Hardwareplattformen in hohen Stückzahlen und reduziert zugleich die Systemkomplexität.



Die Vorintegration von MICROSAR IO auf der dsPIC33A-Hardwareplattform bietet Kunden klare Vorteile: Beschleunigter Time-to-Market: sofort nutzbare, getestete Plattformen erlauben einen schnellen Entwicklungsstart



Geringerer Integrationsaufwand: Software und Hardware sind bereits aufeinander abgestimmt



Vereinfachte Applikationsentwicklung: schlanke Software für Sensor- und Aktuator-Steuergeräte erleichtert die Implementierung



Effiziente Umsetzung von Kundenanforderungen: enge Abstimmung der Partner unterstützt schnelle Anpassungen Darüber hinaus definiert Vector eine offene, standardisierte Schnittstelle für die Hardware-Abstraktion. Dadurch kann MICROSAR IO perspektivisch einfach und schnell auf weitere Hardwareplattformen von Microchip übertragen werden  ein Ansatz, der herstellerübergreifende und interoperable Softwarelösungen fördert.



"Die Vorintegration von MICROSAR IO auf Microchip dsPIC33A unterstreicht, wie abgestimmte Hard- und Software den Entwicklungsprozess für kleine Steuergeräte deutlich vereinfacht. Die Zusammenarbeit mit Microchip Technology ermöglicht es uns, auf Kundenanforderungen zu reagieren und passende Lösungen bereitzustellen.", sagt Jochen Rein, Senior Vice President Business Unit Software Platform bei Vector.



Evaluation Bundle verfügbar



Vector und Microchip stellen zur Unterstützung der Kunden das passende MICROSAR IO Evaluation Bundle bereit. Es umfasst Beispielanwendungen sowie die Unterstützung für Microchips dsPIC33A-Plattform und wird in Kürze kostenfrei über das Vector Download Center verfügbar sein.



Gemeinsamer Auftritt auf der embedded world 2026



Die sofort einsatzbereite Embedded-Lösung wird erstmals auf der embedded world im März 2026 in Nürnberg vorgestellt. Am Stand von Microchip zeigen Vector und Microchip eine gemeinsame Demo mit ausgewählten Use-Cases von MICROSAR IO auf dsPIC33A-Hardware. Zusätzlich bietet Vector am eigenen Stand einen technischen Deep Dive zu MICROSAR IO an. Expertinnen und Experten beider Unternehmen stehen vor Ort für Fachgespräche zur Verfügung.



Über Microchip Technology Inc.



Microchip Technology Inc. ist ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen mit einem breiten Portfolio für industrielle, automotive, consumer-, aerospace- und Kommunikationsanwendungen. Mit leicht nutzbaren Entwicklungstools, umfassenden Systemlösungen und starkem technischem Support begleitet Microchip Kunden über den gesamten Entwicklungsprozess hinweg  von der Idee bis zur Serienreife.





Mehr Informationen zu MICROSAR IO Über Vector



Vector ist ein führender Lösungsanbieter für die Entwicklung und Vernetzung software-definierter Systeme. Seit über 35 Jahren befähigt Vector weltweit Hersteller und Zulieferer, komplexe elektronische Produkte mit höchsten Anforderungen an Funktionalität, Sicherheit, Cybersecurity und Effizienz zu realisieren  insbesondere in der Automobilindustrie sowie zunehmend in Medizintechnik, IoT, Rail und Aerospace. Im Zentrum steht ein umfassendes Software-Ökosystem, das Tools, Embedded Software, Cloud-Services und Dienstleistungen zu einer hoch performanten Entwicklungsumgebung integriert. Mit technologischer Exzellenz und in enger Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern entwickelt Vector maßgeschneiderte Lösungen, die Komplexität beherrschbar machen, Entwicklungsprozesse beschleunigen und zukunftsweisenden Innovationen den Weg bereiten.

Vector beschäftigt als unabhängiges Unternehmen über 4.500 Mitarbeitende an 32 Standorten weltweit und erzielte 2024 einen Umsatz von mehr als 1 Milliarde Euro. Neben dem Hauptsitz in Stuttgart ist Vector unter anderem in Brasilien, China, Frankreich, Großbritannien, Indien, Italien, Japan, Südkorea, Österreich, Rumänien, Schweden, Spanien und den USA vertreten.



