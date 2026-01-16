Vector erweitert Kompetenz im Bereich der Timing-Analyse durch Übernahme von RocqStat Stuttgart, 16.1.2026  Vector Informatik, führender Lösungsanbieter für softwaredefinierte Systeme im Automotive-Bereich und darüber hinaus, hat die Softwaretechnologie RocqStat und das Expertenteam von StatInf übernommen. Mit der Akquisition stärkt Vector seine Kompetenzen in der Timing-Analyse und der Abschätzung der Worst-Case-Ausführungszeit (WCET) und trägt damit der wachsenden Nachfrage nach zuverlässiger Softwareverifikation in sicherheitskritischen Systemen Rechnung.



Die Integration des erfahrenen StatInf-Teams stellt die Kontinuität der Expertise sicher und beschleunigt die Innovation in den Bereichen Timing-Analyse, Verifikations-Workflow und erweiterte Analysen innerhalb der Code-Testing-Toolchain von Vector.



Bestehende StatInf-Kunden profitieren von einer vollständigen Geschäftskontinuität. Mittelfristig plant Vector, RocqStat in die VectorCAST-Toolchain zu integrieren und damit eine einheitliche Umgebung für Timing-Analyse, WCET-Abschätzung, Softwaretests und Verifikation zu schaffen.



"Timing-Sicherheit wird zu einem entscheidenden Faktor in softwaredefinierten Fahrzeugen und anderen softwaredefinierten Systemen", betont Eric Barton, Vice President für Code Testing Tools bei Vector. "Durch die Kombination der fortschrittlichen Technologie von StatInf mit unserer Toolchain ermöglichen wir es unseren Kunden, Timing-Anforderungen effizienter und mit größerer Sicherheit zu entwerfen und zu verifizieren."



Über StatInf und RocqStat



StatInf ist ein französisches Start-up, das aus dem Inria, dem französischen nationalen Forschungsinstitut für Informatik und Automatisierung, hervorgegangen ist. StatInf entwickelt industrielle Softwaretools für Timing-Sicherheit in Embedded-Systemen. Die RocqStat-Technologie ermöglicht die frühe Integration sowie die kontinuierliche Verifikation von Timing-Informationen und -beschränkungen über den gesamten Entwicklungszyklus hinweg.



Über Vector Informatik



Vector Informatik ist ein führender Anbieter von Embedded Software, Tools, Cloud-Technologien und -Dienstleistungen für softwaredefinierte Systeme. Seit über 35 Jahren befähigt Vector weltweit Hersteller und Zulieferer, komplexe elektronische Produkte mit höchsten Anforderungen an Funktionalität, Sicherheit, Cybersecurity und Effizienz zu realisieren  vor allem in der Automobilindustrie sowie zunehmend in MedTec, Luft- und Raumfahrt, Rail und Industrial IoT. Über Vector



Vector ist ein führender Lösungsanbieter für die Entwicklung und Vernetzung software-definierter Systeme. Seit über 35 Jahren befähigt Vector weltweit Hersteller und Zulieferer, komplexe elektronische Produkte mit höchsten Anforderungen an Funktionalität, Sicherheit, Cybersecurity und Effizienz zu realisieren  insbesondere in der Automobilindustrie sowie zunehmend in Medizintechnik, IoT, Rail und Aerospace. Im Zentrum steht ein umfassendes Software-Ökosystem, das Tools, Embedded Software, Cloud-Services und Dienstleistungen zu einer hoch performanten Entwicklungsumgebung integriert. Mit technologischer Exzellenz und in enger Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern entwickelt Vector maßgeschneiderte Lösungen, die Komplexität beherrschbar machen, Entwicklungsprozesse beschleunigen und zukunftsweisenden Innovationen den Weg bereiten.

Vector beschäftigt als unabhängiges Unternehmen über 4.500 Mitarbeitende an 32 Standorten weltweit und erzielte 2024 einen Umsatz von mehr als 1 Milliarde Euro. Neben dem Hauptsitz in Stuttgart ist Vector unter anderem in Brasilien, China, Frankreich, Großbritannien, Indien, Italien, Japan, Südkorea, Österreich, Rumänien, Schweden, Spanien und den USA vertreten. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2026 by Mexperts AG