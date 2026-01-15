CANape Kernel: Neuer Messkern für leistungsstarke Datenerfassung Stuttgart, 15.01.2026  Vector stellt CANape Kernel vor, einen kompakten Messkern für x64- und ARM64-basierte Plattformen unter Windows oder Linux. Die Software ermöglicht performantes Datenlogging mit schnellen Startzeiten sowie einer REST-API-Anbindung, ideal für automatisierte Logging-Anwendungen. Anwender können vorhandene Hardware nutzen oder Plattformen passend zu ihren Anforderungen auswählen.



Je nach Einsatz unterstützt Vector mit individuellem, weltweitem Support.



Ob High-End Industrie-PC oder Einplatinencomputer: CANape Kernel läuft auf jeder Hardware mit x64- oder ARM64-Architektur. Speziell entwickelt für performantes Datenlogging, ist die Software sowohl mit Windows als auch mit Linux kompatibel und bietet damit flexible Anwendungsmöglichkeiten; beispielsweise das Erfassen von Automobilnetzwerken, ADAS-Sensoren und SDV-typischen oder herstellerspezifischen Protokollen.



Kompakte Software mit solider Basis



Der Messkern basiert auf CANape, dem etablierten Vector Tool zum Messen und Kalibrieren. Die Messkonfiguration erfolgt einmalig in CANape und wird anschließend an die Zielplattform übertragen. CANape Kernel initialisiert die Geräte und startet die Datenerfassung. Eine umfassende Protokoll- und Sensorunterstützung ermöglicht die Einbindung von XCP sowie CAN, CAN FD, LIN, FlexRay, Ethernet und verschiedener ADAS-Sensoren wie RADAR, LIDAR und Video. Als schlanke Konsolen-Applikation mit integrierten Webserver zeichnet sich die Software durch schnelle Startzeiten und einen minimalen Ressourcenbedarf aus.



Vielfältige Integrationsmöglichkeiten



CANape Kernel lässt sich sowohl auf vorhandener Hardware als auch auf individuellen Plattformlösungen einsetzen. Die Steuerung erfolgt über eine REST-API. Alternativ steht die CANape Mobile UI als Bestandteil der Applikation zur Verfügung. Sie bietet eine intuitive Oberfläche zur Steuerung und Visualisierung sowie zusätzliche Funktionen wie das Auslösen von Triggern, das Einfügen von Kommentaren und eine Videovorschau. Vector begleitet die Implementierung individueller Logging-Anwendungsfälle und eingesetzter Hardware weltweit mit umfassendem Support.



Über Vector



Vector ist ein führender Lösungsanbieter für die Entwicklung und Vernetzung software-definierter Systeme. Seit über 35 Jahren befähigt Vector weltweit Hersteller und Zulieferer, komplexe elektronische Produkte mit höchsten Anforderungen an Funktionalität, Sicherheit, Cybersecurity und Effizienz zu realisieren  insbesondere in der Automobilindustrie sowie zunehmend in Medizintechnik, IoT, Rail und Aerospace. Im Zentrum steht ein umfassendes Software-Ökosystem, das Tools, Embedded Software, Cloud-Services und Dienstleistungen zu einer hoch performanten Entwicklungsumgebung integriert. Mit technologischer Exzellenz und in enger Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern entwickelt Vector maßgeschneiderte Lösungen, die Komplexität beherrschbar machen, Entwicklungsprozesse beschleunigen und zukunftsweisenden Innovationen den Weg bereiten.

Vector beschäftigt als unabhängiges Unternehmen über 4.500 Mitarbeitende an 32 Standorten weltweit und erzielte 2024 einen Umsatz von mehr als 1 Milliarde Euro. Neben dem Hauptsitz in Stuttgart ist Vector unter anderem in Brasilien, China, Frankreich, Großbritannien, Indien, Italien, Japan, Südkorea, Österreich, Rumänien, Schweden, Spanien und den USA vertreten.



