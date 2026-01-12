Presse Informationen online:   6513
Motorsteuergeräte frühzeitig Testen mit der CANoe Model Option Electric Motor
Stuttgart, 12. Januar 2026  Mit der neuen Model Option Electric Motor erweitert Vector die Testumgebung CANoe seit Release 19 um eine leistungsstarke Funktion: Steuergeräte für E-Motoren (MCUs) lassen sich damit Out-of-the-Box direkt testen. Die Option beinhaltet vorkonfigurierte physikalische Simulationsmodelle von Elektromotoren  für frühzeitiges Testen, bevor reale Komponenten verfügbar sind.

Physikalische Modelle für frühzeitiges Testen

Die Model Option enthält direkt einsetzbare physikalische Simulationsmodelle für verschiedene Motortypen wie Permanentmagnet-Synchronmotoren, bürstenlose Gleichstrommotoren, Asynchronmotoren sowie konventionelle Gleichstrommotoren. Die Simulationsmodelle schließen den Regelkreis und liefern damit konsistente und realistische Eingangssignale für das zu testende Steuergerät. Da die Schnittstelle zum Steuergerät auf Signalebene erfolgt, werden hohe Ströme und Spannungen im Testaufbau vermieden. Aufgrund hochfrequenter pulsweitenmodulierter Signale erfolgt die Ausführung des Modells auf dem FPGA des Vector Multi-IO-Moduls VT5838. Der Testaufbau ermöglicht beispielsweise die Validierung der Motorsteuerung im Normalbetrieb oder mit Fehlereinspeisung über CANoe.

Flexibel und einfach konfigurierbar

Die vorkonfigurierten Simulationsmodelle werden per Mausklick auf das FPGA-Modul geladen und sind sofort einsatzbereit. Anschließend lassen sich die Parameter einfach in CANoe entsprechend dem realen Motor anpassen. Für weitergehende Anforderungen stehen offene Modelle mit einer Simulink-Bibliothek zur Verfügung, inklusive zusätzlicher elektrischer Komponenten wie Sensoren und Inverter für individuelle Modellanpassungen.

Breite Einsatzmöglichkeiten

Die CANoe Model Option Electric Motor richtet sich an Entwickler und Testingenieure von Steuergeräten für Elektromotoren, ob als Aktuator oder Antriebsmotor. Für die Validierung im Gesamtfahrzeug kann das Test-Setup leicht um den virtuellen Fahrversuch mit Vector DYNA4 ergänzt werden.

Die CANoe Model Option Electric Motor unterstützt die Optimierung und Validierung von Regelstrategien und steigert damit die Qualität und Effizienz in Entwicklung und Test elektrischer Motoren und Komponenten.

Mehr Informationen unter: https://www.vector.com/canoe-electric-motor
Über Vector

Vector ist ein führender Lösungsanbieter für die Entwicklung und Vernetzung software-definierter Systeme. Seit über 35 Jahren befähigt Vector weltweit Hersteller und Zulieferer, komplexe elektronische Produkte mit höchsten Anforderungen an Funktionalität, Sicherheit, Cybersecurity und Effizienz zu realisieren  insbesondere in der Automobilindustrie sowie zunehmend in Medizintechnik, IoT, Rail und Aerospace. Im Zentrum steht ein umfassendes Software-Ökosystem, das Tools, Embedded Software, Cloud-Services und Dienstleistungen zu einer hoch performanten Entwicklungsumgebung integriert. Mit technologischer Exzellenz und in enger Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern entwickelt Vector maßgeschneiderte Lösungen, die Komplexität beherrschbar machen, Entwicklungsprozesse beschleunigen und zukunftsweisenden Innovationen den Weg bereiten.
Vector beschäftigt als unabhängiges Unternehmen über 4.500 Mitarbeitende an 32 Standorten weltweit und erzielte 2024 einen Umsatz von mehr als 1 Milliarde Euro. Neben dem Hauptsitz in Stuttgart ist Vector unter anderem in Brasilien, China, Frankreich, Großbritannien, Indien, Italien, Japan, Südkorea, Österreich, Rumänien, Schweden, Spanien und den USA vertreten.
 

Bild 1: Die CANoe Model Option Electric Motor für frühzeitiges Testen von Motorsteuergeräte (MCUs) Bildrechte: Vector Informatik GmbH
Pressekontakt
Vector Informatik GmbH
Ingersheimer Str. 24
70499 Stuttgart

Cordula Gielen
Tel. +49 711 80670-2910
E-Mail: cordula.gielen@vector.com

Vector Pressekontakte weltweit finden Sie unter: www.vector.com/presse

Diese und weitere Pressemitteilungen finden Sie auf unserer Internetseite: www.vector.com/pressemitteilungen
Mexperts AG
Catherine Schneider
E-mail: catherine.schneider@mexperts.de
