Motorsteuergeräte frühzeitig Testen mit der CANoe Model Option Electric Motor Stuttgart, 12. Januar 2026  Mit der neuen Model Option Electric Motor erweitert Vector die Testumgebung CANoe seit Release 19 um eine leistungsstarke Funktion: Steuergeräte für E-Motoren (MCUs) lassen sich damit Out-of-the-Box direkt testen. Die Option beinhaltet vorkonfigurierte physikalische Simulationsmodelle von Elektromotoren  für frühzeitiges Testen, bevor reale Komponenten verfügbar sind.



Physikalische Modelle für frühzeitiges Testen



Die Model Option enthält direkt einsetzbare physikalische Simulationsmodelle für verschiedene Motortypen wie Permanentmagnet-Synchronmotoren, bürstenlose Gleichstrommotoren, Asynchronmotoren sowie konventionelle Gleichstrommotoren. Die Simulationsmodelle schließen den Regelkreis und liefern damit konsistente und realistische Eingangssignale für das zu testende Steuergerät. Da die Schnittstelle zum Steuergerät auf Signalebene erfolgt, werden hohe Ströme und Spannungen im Testaufbau vermieden. Aufgrund hochfrequenter pulsweitenmodulierter Signale erfolgt die Ausführung des Modells auf dem FPGA des Vector Multi-IO-Moduls VT5838. Der Testaufbau ermöglicht beispielsweise die Validierung der Motorsteuerung im Normalbetrieb oder mit Fehlereinspeisung über CANoe.



Flexibel und einfach konfigurierbar



Die vorkonfigurierten Simulationsmodelle werden per Mausklick auf das FPGA-Modul geladen und sind sofort einsatzbereit. Anschließend lassen sich die Parameter einfach in CANoe entsprechend dem realen Motor anpassen. Für weitergehende Anforderungen stehen offene Modelle mit einer Simulink-Bibliothek zur Verfügung, inklusive zusätzlicher elektrischer Komponenten wie Sensoren und Inverter für individuelle Modellanpassungen.



Breite Einsatzmöglichkeiten



Die CANoe Model Option Electric Motor richtet sich an Entwickler und Testingenieure von Steuergeräten für Elektromotoren, ob als Aktuator oder Antriebsmotor. Für die Validierung im Gesamtfahrzeug kann das Test-Setup leicht um den virtuellen Fahrversuch mit Vector DYNA4 ergänzt werden.



Die CANoe Model Option Electric Motor unterstützt die Optimierung und Validierung von Regelstrategien und steigert damit die Qualität und Effizienz in Entwicklung und Test elektrischer Motoren und Komponenten.



Mehr Informationen unter: https://www.vector.com/canoe-electric-motor



