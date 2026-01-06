Mercedes-Benz evaluiert Vectors und QNX Alloy Kore für schnellere SDV-Entwicklung Neue gemeinsam entwickelte Plattform ermöglicht es Automobilherstellern, den Schwerpunkt der Softwareentwicklung von der Infrastruktur auf Innovation zu verlagern. Las Vegas, NEVADA, 06.01.2026  Vector und QNX, eine Geschäftseinheit von BlackBerry Limited (NYSE: BB; TSX: BB), haben heute Alloy Kore vorgestellt  eine gemeinsam entwickelte, Foundational Vehicle Software Platform. Die Lösung adressiert die steigende Komplexität moderner Automotive Softwarearchitekturen und trägt entscheidend dazu bei, die Entwicklung von Software-Defined Vehicles (SDVs) zu vereinfachen und zu beschleunigen. Alloy Kore bietet eine robuste, skalierbare und sicherheitszertifizierte Softwarebasis, die es Automobilherstellern ermöglicht, Innovationen schneller und mit größerer Sicherheit auf den Markt zu bringen. Eine Early-Access-Version ist ab sofort über verschiedene Distributionen von Vector oder QNX verfügbar, sodass OEMs flexibel entscheiden können, wie sie die Lösung übernehmen und integrieren.



Alloy Kore: Ein strategischer Fortschritt



Die Integration von Basiskomponenten gehört seit Langem zu den größten Herausforderungen für Automobilhersteller, da sie Ressourcen von höherwertigen Softwareinnovationen bindet  zusätzlich erschwert durch die Komplexität der Integration und Optimierung dieser grundlegenden Elemente. OEMs und die Branche fordern einen standardisierten Ansatz für Kernplattformsoftware von vertrauenswürdigen Zulieferern, der die hohen Anforderungen an funktionale Sicherheit und Cybersecurity für SDV-Software erfüllt und Risiken reduziert sowie die Entwicklungszeit beschleunigt und es Herstellern ermöglicht, sich auf differenzierende Kundenfunktionen zu konzentrieren. Alloy Kore bietet genau diese Lösung. Die Plattform wurde entwickelt, um Komplexität zu beherrschen, und kombiniert das sicherheitszertifizierte Betriebssystem und die Virtualisierungstechnologie von QNX mit der sicheren Middleware von Vector. Das Ergebnis ist eine leichte, skalierbare Grundlage zur Bereitstellung von Anwendungen über verschiedene Fahrzeugdomänen hinweg. Diese einheitliche Plattform reduziert Integrationsaufwände, beschleunigt die Entwicklung und gibt OEMs die Freiheit, ihre Engineering-Ressourcen auf Innovationen zu fokussieren, die das Fahrer- und Passagiererlebnis erheblich verbessern.



Early-Access-Dynamik und OEM-Adoption



Ausgewählte OEMs, darunter Mercedes-Benz, prüfen bereits die Integration von Alloy Kore in ihren nächsten SDV-Generationen. Sie nutzen die modulare Middleware und das sicherheitszertifizierte Betriebssystem, um zentralisierte Hochleistungssteuergeräte zu unterstützen und Over-the-Air-Updates über ganze Fahrzeugflotten hinweg zu ermöglichen. Dies unterstützt den Ansatz, Hardware- und Softwareentwicklungszyklen zu entkoppeln und die Markteinführungszeiten neuer digitaler Fahrzeugfunktionen zu verkürzen.



Die Komplexität der SDV-Entwicklung wächst exponentiell  aber die Lösung besteht nicht darin, mehr zu bauen, sondern smarter zu bauen, sagte John Wall, President, QNX. Alloy Kore wurde entwickelt, um diese Herausforderung direkt anzugehen. Durch die Abstraktion der grundlegenden Komplexität ermöglichen wir OEMs, ihre technischen Talente auf Innovationen zu fokussieren, die ihre Marke wirklich definieren  von intelligenten Fahrerassistenzsystemen bis hin zu personalisierten In-Cabin-Erlebnissen. Diese Plattform ist mehr als ein technischer Meilenstein  sie ist ein strategischer Enabler für die nächste Generation der Mobilität.



Im Rahmen des Early-Access-Programms können OEMs bereits mit Prototyping, Integration und Feedback beginnen, bevor die zertifizierte Version Ende 2026 erscheint. Diese wird die höchsten Anforderungen in funktionaler Sicherheit (bis ISO 26262 ASIL D) und Cybersicherheit (ISO/SAE 21434) erfüllen. QNX und Vector beabsichtigen außerdem, führende Pkw- und Nutzfahrzeug-OEMs sowie Brancheninitiativen wie Eclipse S-CORE und SOAFEE dabei zu unterstützen, Alloy Kore als Referenzarchitektur zu nutzen, um Innovation zu beschleunigen und Interoperabilität im automobilen Ökosystem sicherzustellen. Dieses Engagement spiegelt die gemeinsame Vision beider Unternehmen wider, offene Standards, Sicherheit und Leistung für die Mobilität der nächsten Generation voranzutreiben.



Alloy Kore markiert einen entscheidenden Wendepunkt in der Art und Weise, wie OEMs die softwaredefinierte Zukunft angehen, sagte Matthias Traub, President & Managing Director bei Vector. Anstatt mit jedem neuen Fahrzeugprogramm das Rad neu zu erfinden, steht Automobilhersteller nun eine skalierbare, modulare Plattform zur Verfügung, die Integrationsaufwände reduziert und schnellere Innovationszyklen ermöglicht. Wir haben Alloy Kore als einen Katalysator für Zusammenarbeit entwickelt  eine Plattform, die OEMs befähigt, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: intelligente, personalisierte und sichere Mobilitätserlebnisse. Die sehr positive Resonanz, die wir in ersten Gesprächen mit OEMs erfahren, sind ein starkes Signal dafür, dass die Branche bereit ist, über Legacy-Architekturen hinauszugehen und einen agileren, anwendungsorientierten Ansatz für Fahrzeugsoftware zu verfolgen.



Erleben Sie Alloy Kore live auf der CES 2026



Eine Live-Demo von Alloy Kore ist vom 6. bis 9. Januar 2026 im Las Vegas Convention Center zu sehen. Besuchen Sie hierzu den QNX Stand #4024 in der West Hall.



Mehr Informationen unter: www.alloykore.com



Über BlackBerry



BlackBerry (NYSE: BB; TSX: BB) stellt Unternehmen und Regierungen intelligente Software und Services bereit, die die Welt um uns herum antreiben. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Waterloo, Ontario, liefert leistungsstarke grundlegende Software, die es führenden Automobilherstellern und Industrieunternehmen ermöglicht, transformative Anwendungen zu realisieren, neue Umsatzquellen zu erschließen und innovative Geschäftsmodelle zu entwickeln  ohne dabei Kompromisse bei Sicherheit, Schutz oder Zuverlässigkeit einzugehen. Mit einer starken Tradition im Bereich sicherer Kommunikation bietet BlackBerry operative Resilienz durch ein umfassendes, hochsicheres und umfangreich zertifiziertes Portfolio für mobile Absicherung, missionskritische Kommunikation und das Management kritischer Ereignisse.



BlackBerry Media Relations

+1 (519) 597-7273

mediarelations@BlackBerry.com





Über QNX



QNX, eine Geschäftseinheit von BlackBerry Limited (NYSE: BB; TSX: BB), verbessert das Benutzererlebnis und stärkt technologiegetriebene Branchen, indem es eine vertrauenswürdige Grundlage für das Wachstum softwaredefinierter Geschäftsmodelle bereitstellt. Das Unternehmen ist führend in der Bereitstellung sicherer und geschützter Betriebssysteme, Hypervisoren, Middleware, Lösungen sowie Entwicklungswerkzeuge  ergänzt durch Support und Services erfahrener Embedded-Software-Experten. Die QNX®-Technologie kommt in den weltweit kritischsten eingebetteten Systemen zum Einsatz, darunter in mehr als 255 Millionen Fahrzeugen, die heute auf den Straßen unterwegs sind. QNX®-Software ist in zahlreichen Branchen etabliert, darunter Automobil, Medizintechnik, industrielle Steuerungen, Robotik, Nutzfahrzeuge, Schienenverkehr sowie Luft- und Raumfahrt und Verteidigung. QNX wurde 1980 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ottawa, Kanada. Weitere Informationen unter qnx.com.

Über Vector



Vector ist ein führender Lösungsanbieter für die Entwicklung und Vernetzung software-definierter Systeme. Seit über 35 Jahren befähigt Vector weltweit Hersteller und Zulieferer, komplexe elektronische Produkte mit höchsten Anforderungen an Funktionalität, Sicherheit, Cybersecurity und Effizienz zu realisieren  insbesondere in der Automobilindustrie sowie zunehmend in Medizintechnik, IoT, Rail und Aerospace. Im Zentrum steht ein umfassendes Software-Ökosystem, das Tools, Embedded Software, Cloud-Services und Dienstleistungen zu einer hoch performanten Entwicklungsumgebung integriert. Mit technologischer Exzellenz und in enger Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern entwickelt Vector maßgeschneiderte Lösungen, die Komplexität beherrschbar machen, Entwicklungsprozesse beschleunigen und zukunftsweisenden Innovationen den Weg bereiten.

Vector beschäftigt als unabhängiges Unternehmen über 4.500 Mitarbeitende an 32 Standorten weltweit und erzielte 2024 einen Umsatz von mehr als 1 Milliarde Euro. Neben dem Hauptsitz in Stuttgart ist Vector unter anderem in Brasilien, China, Frankreich, Großbritannien, Indien, Italien, Japan, Südkorea, Österreich, Rumänien, Schweden, Spanien und den USA vertreten.



