Vector auf der CES 2026  Innovationen für Software-Defined Vehicles live erleben
Stuttgart, 19.12.2025  Vom 6. bis 9. Januar zeigt Vector Informatik auf der CES 2026 in Las Vegas praxisnahe Lösungen für die Entwicklung und den Betrieb von Software-Defined Vehicles (SDVs). Besucher erleben Live-Demonstrationen an den Ständen nahmhafter Technologiepartner und erfahren wie Vector die Entwicklung komplexer Fahrzeugarchitekturen vom Design über die Implementierung bis zur Bereitstellung beschleunigt.

In diesem Jahr präsentiert Vector seine Lösungen gemeinsam mit führenden Technologiepartnern und Kunden an deren Messeständen. Dazu zählen Infineon, Kiekert, MathWorks, Quintauris, QNX, Rohde & Schwarz, RTI und Texas Instruments. Die Live-Demonstrationen reichen dabei von SDV-Toolchains für  Testing und Simulation bis zur Basissoftware und deren Integration.

Highlight: Foundational Vehicle Software Platform

Ein Highlight ist die Demonstration der Foundational Vehicle Software Platform (FVSP), die Vector gemeinsam mit QNX entwickelt hat. Die vorintegrierte, skalierbare Plattform für High-Performance Computing (HPC) bietet eine zertifizierte Softwarebasis, die Entwicklungskosten senkt, die Integration neuer Fahrzeugfunktionen beschleunigt und höchste Sicherheitsstandards erfüllt. Der offizielle Name der Plattform wird am 6. Januar im Rahmen der CES am QNX-Stand (Booth 4024, LVCC - West Hall) enthüllt.

Engagement für Innovation: MotorTrend SDV Innovator Awards

Darüber hinaus ist Vector Partner des MotorTrend SDV Innovator Awards, dem ersten Programm, das Unternehmen und Persönlichkeiten auszeichnet, die mit innovativen Konzepten und Technologien den Weg für SDV ebnen. Die Gewinner aus 23 internationalen Finalisten, darunter u.a. Audi, General Motors, Google, Mahindra, Qualcomm Technologies, werden ebenfalls am 6. Januar 2026 auf der CES bekannt gegeben.

Mehr Informationen unter: Vector at CES 2026 | Vector
Über Vector

Vector ist ein führender Lösungsanbieter für die Entwicklung und Vernetzung software-definierter Systeme. Seit über 35 Jahren befähigt Vector weltweit Hersteller und Zulieferer, komplexe elektronische Produkte mit höchsten Anforderungen an Funktionalität, Sicherheit, Cybersecurity und Effizienz zu realisieren  insbesondere in der Automobilindustrie sowie zunehmend in Medizintechnik, IoT, Rail und Aerospace. Im Zentrum steht ein umfassendes Software-Ökosystem, das Tools, Embedded Software, Cloud-Services und Dienstleistungen zu einer hoch performanten Entwicklungsumgebung integriert. Mit technologischer Exzellenz und in enger Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern entwickelt Vector maßgeschneiderte Lösungen, die Komplexität beherrschbar machen, Entwicklungsprozesse beschleunigen und zukunftsweisenden Innovationen den Weg bereiten.
Vector beschäftigt als unabhängiges Unternehmen über 4.500 Mitarbeitende an 32 Standorten weltweit und erzielte 2024 einen Umsatz von mehr als 1 Milliarde Euro. Neben dem Hauptsitz in Stuttgart ist Vector unter anderem in Brasilien, China, Frankreich, Großbritannien, Indien, Italien, Japan, Südkorea, Österreich, Rumänien, Schweden, Spanien und den USA vertreten.
 

Datum: 19.12.2025 16:25
Vector beschleunigt die Entwicklung komplexer Fahrzeugarchitekturen für Software-Defined Vehicles (SDVs). Bildrechte: Vector Informatik GmbH
