Partnerschaft von RTI und Vector ermöglicht effizientes Entwickeln und Testen von DDS-basierten Anwendungen
Stuttgart, 17.12.2025  Vector Informatik und Real-Time Innovations (RTI) haben eine strategische Partnerschaft geschlossen, um die Entwicklung und Absicherung von DDS-basierten Systemen deutlich zu vereinfachen und zu beschleunigen. Durch die Integration des Kommunikations-Frameworks RTI Connext® in das Simulations,- Analyse- und Testwerkzeug CANoe.DDS erhalten Benutzer eine umfassende Testumgebung für alle DDS-Funktionen  inklusive der erweiterten Features von RTI Connext. Das Ergebnis: höhere Effizienz, größere Testtiefe und kürzere Entwicklungszyklen.

RTI Connext gehört zu den weltweit führenden Data Distribution Service (DDSTM) Plattformen. Connext basiert auf dem DDS-Standard und bietet ein umfassendes, datenzentriertes Software-Framework, das Funktionen für komplexe und sicherheitsrelevante Anwendungen umfasst. Die Integration in CANoe.DDS ermöglicht das Erstellen einer vollständigen Simulations- und Testumgebung. So lassen sich DDS-basierte Systeme mit minimalem Aufwand erstellen und komplexe DDS-Kommunikation bereits in einem früheren Stadium des Entwicklungszyklus umfassend simulieren und validieren. Das steigert die Effizienz, reduziert Komplexität in heterogenen Umgebungen und sorgt für reibungslose Workflows.

Die Lösung adressiert Entwickler verschiedener Branchen darunter Automotive, MedTech und Industrie 4.0. Im Automotive-Sektor ermöglicht DDS eine zuverlässige und skalierbare Datenkommunikation in komplexen Fahrzeugarchitekturen. In der Medizintechnik und Operationsrobotik sorgt DDS für sichere und stabile Echtzeit-Datenübertragung zwischen vernetzten Geräten. Für Industrie 4.0 bildet DDS die Grundlage für Datenverteilung in intelligenten Fabriken und Automatisierungssystemen.

RTI präsentiert die gemeinsame Testlösung vom 6. bis 9. Januar auf der CES in Las Vegas am Stand 4662 (West Hall) als Teil seiner DDS-basierten SDV-Toolchain. Diese kommt bei OEMs und Tier 1 zur Entwicklung von Fahrzeugsoftware in zonalen, HPC- und Cloud-Umgebungen zum Einsatz.

Mehr Informationen unter: www.vector.com/canoe-dds/ und www.rti.com/products/third-party-integrations/vector

Über RTI

RTI ist das Software Framework Unternehmen für physikalische KI Systeme, mit der Mission, eine intelligentere Welt zu schaffen. RTI Connext® liefert die Datenarchitektur für mehr als 2.000 Designs in den Bereichen Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Medizintechnik, Automotive und Robotik, die weltweit in Systemen mit einem Gesamtvolumen von mehr als 1 Million US-Dollar eingesetzt werden. Nur RTI kombiniert jahrzehntelange technische Erfahrung mit branchenführender Software und Tools, um intelligentere Systeme schneller zu entwickeln.
Über Vector

Vector ist ein führender Lösungsanbieter für die Entwicklung und Vernetzung software-definierter Systeme. Seit über 35 Jahren befähigt Vector weltweit Hersteller und Zulieferer, komplexe elektronische Produkte mit höchsten Anforderungen an Funktionalität, Sicherheit und Effizienz zu realisieren  insbesondere in der Automobilindustrie sowie zunehmend in Medizintechnik, IoT, Rail und Aerospace. Im Zentrum steht ein umfassendes Software-Ökosystem, das Tools, Embedded Software, Cloud-Services und Dienstleistungen zu einer hoch performanten Entwicklungsumgebung integriert. Mit technologischer Exzellenz und in enger Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern entwickelt Vector maßgeschneiderte Lösungen, die Komplexität beherrschbar machen, Entwicklungsprozesse beschleunigen und zukunftsweisenden Innovationen den Weg bereiten.
Vector beschäftigt als unabhängiges Unternehmen über 4.500 Mitarbeitende an 32 Standorten weltweit und erzielte 2024 einen Umsatz von mehr als 1 Milliarde Euro. Neben dem Hauptsitz in Stuttgart ist Vector unter anderem in Brasilien, China, Frankreich, Großbritannien, Indien, Italien, Japan, Südkorea, Österreich, Rumänien, Schweden, Spanien und den USA vertreten.
 

Datum: 17.12.2025 17:00
Nummer: Vector RTI Cooperation DE
Bild 1: Die Partnerschaft von RTI und Vector ermöglicht das effiziente Entwickeln von DDS-basierten Anwendungen. Bildrechte: Vector Informatik GmbH & Real-Time Innovations, Inc.

Bild 2: Die Partnerschaft von RTI und Vector ermöglicht das effiziente Entwickeln von DDS-basierten Anwendungen. Bildrechte: Vector Informatik GmbH & Real-Time Innovations, Inc.
Vector Informatik GmbH
Ingersheimer Str. 24
70499 Stuttgart

Cordula Gielen
Tel. +49 711 80670-2910
E-Mail: cordula.gielen@vector.com

Vector Pressekontakte weltweit finden Sie unter: www.vector.com/presse

Diese und weitere Pressemitteilungen finden Sie auf unserer Internetseite: www.vector.com/pressemitteilungen
Mexperts AG
Catherine Schneider
E-mail: catherine.schneider@mexperts.de
