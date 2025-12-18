vInspect - Brandneues Plattformkonzept auch für Diagnosewerkzeuge Stuttgart, 18. Dezember 2026  Mit vInspect bringt Vector Informatik ein neues und hochgradig individualisierbares Diagnosewerkzeug für Fahrzeugkomponenten auf den Markt. Die Lösung kombiniert schnelle Verfügbarkeit mit individueller Anpassbarkeit und reduziert so den Cost-of-Ownership für Hersteller und Serviceorganisationen. vInspect schließt dabei die Lücke zwischen Standardlösungen und teuren Individualentwicklungen und geht damit neue Wege in der Fahrzeugdiagnose und dem Update von Software.



Mit vInspect erhalten Unternehmen ein Werkzeug für die Diagnose und das Software-Update, das exakt auf ihre Anforderungen zugeschnitten ist  ohne die hohen Kosten einer Eigenentwicklung. Grundlage ist ein Plattformkonzept, das auf einfache Anpassbarkeit ausgelegt ist. Die Software nutzt moderne Webtechnologien und lässt sich vollständig im Corporate Design des Unternehmens gestalten: Farben, Logos und Layouts können individuell angepasst werden. So integriert sich das Tool optisch in die Markenwelt des Unternehmens.



Die Lösung richtet sich an Hersteller und Serviceorganisationen von Fahrzeugkomponenten wie Antriebskomponenten, Batterien, Lichtsysteme, Heizungen, Kühlsysteme oder Pumpen. Bereits vorhandene Kommunikationshardware (VCIs) auf Basis von D-PDU API (ISO 22900-2) oder Pass-Thru (SAE J2534) kann problemlos weiterverwendet werden  das reduziert die Investitionskosten deutlich.



Die Benutzeroberfläche von vInspect wird über Dashboards und Widgets frei gestaltet. Die Konfiguration wird automatisch über die Cloud verteilt  ideal für Serviceorganisationen mit vielen Nutzern. Dank automatischer Konfigurationserkennung passt vInspect die Einstellungen schnell an die erkannte Fahrzeugkomponente an und bietet eine komfortable, intuitive und sichere Nutzung  online wie offline. Gleichzeitig sorgt die flexible Rechteverwaltung dafür, dass Zugriffsrechte und Rollen kompetenzbasiert gesteuert werden  exakt abgestimmt auf die Aufgaben der Servicetechniker.





Mehr Informationen unter: www.vector.com/vinspect Über Vector



Vector ist ein führender Lösungsanbieter für die Entwicklung und Vernetzung software-definierter Systeme. Seit über 35 Jahren befähigt Vector weltweit Hersteller und Zulieferer, komplexe elektronische Produkte mit höchsten Anforderungen an Funktionalität, Sicherheit, Cybersecurity und Effizienz zu realisieren  insbesondere in der Automobilindustrie sowie zunehmend in Medizintechnik, IoT, Rail und Aerospace. Im Zentrum steht ein umfassendes Software-Ökosystem, das Tools, Embedded Software, Cloud-Services und Dienstleistungen zu einer hoch performanten Entwicklungsumgebung integriert. Mit technologischer Exzellenz und in enger Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern entwickelt Vector maßgeschneiderte Lösungen, die Komplexität beherrschbar machen, Entwicklungsprozesse beschleunigen und zukunftsweisenden Innovationen den Weg bereiten.

Vector beschäftigt als unabhängiges Unternehmen über 4.500 Mitarbeitende an 32 Standorten weltweit und erzielte 2024 einen Umsatz von mehr als 1 Milliarde Euro. Neben dem Hauptsitz in Stuttgart ist Vector unter anderem in Brasilien, China, Frankreich, Großbritannien, Indien, Italien, Japan, Südkorea, Österreich, Rumänien, Schweden, Spanien und den USA vertreten.



