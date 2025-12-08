Vector und OPTENDA kooperieren für kosteneffizientes Energiemanagement Stuttgart, 08.12.2025  Vector kombiniert sein Lade- und Lastmanagement vCharM mit dem Energy Monitor von OPTENDA, um Lastspitzen zu vermeiden und die Energieanalyse der Ladeinfrastruktur zu optimieren. Die Lösung wird an den Vector-Standorten in Stuttgart, Karlsruhe und Regensburg eingesetzt und steht ab sofort auch anderen Unternehmen zur Verfügung. Die Kooperation ermöglicht es, Ladeinfrastruktur ohne zusätzliche Messtechnik zu analysieren und Stromkosten zu senken.



vCharM stellt dem Energy Monitor die Zählerwerte der Ladepunkte im 15-Minuten-Takt bereit. So können  zusätzlich zu den allgemeinen Energie- sowie weiteren Gebäude- und Betriebsdaten  die Energiedaten der Ladesäulen ohne zusätzliche Messtechnik im Energy Monitor detailliert ausgewertet werden. Die an den Vector-Standorten gewonnenen Daten dienen dazu, den Einfluss der Ladeinfrastruktur auf den Gesamtenergieverbrauch zu untersuchen und erste Maßnahmen zur Lastspitzenreduktion abzuleiten. Damit wird die Transparenz im Betrieb erhöht und die Einhaltung der internationalen Norm für Energiemanagementsysteme DIN EN ISO 50001 sichergestellt.



Üblicherweise erfordert die Identifikation von Einsparpotenzialen zusätzliche Messgeräte, deren Installation und Wartung kostenintensiv ist. Durch die Nutzung der in vCharM erfassten Zählerdaten entfällt dieser Aufwand vollständig. Unternehmen können im Energy Monitor die Ladeinfrastruktur nun zusätzlich zu herkömmlichen Energieverbrauchern analysieren und so das Einsparpotenzial erschließen. In Kombination mit Funktionen aus vCharM, wie der Lastspitzenkappung und dem kostenoptimierten Laden, lassen sich Netzentgelten und Energiekosten deutlich reduzieren.



Die Kooperation von Vector und OPTENDA eröffnet Betreibern von Ladeinfrastruktur in Logistik, Mitarbeitenden-Parken, Immobilienmanagement, Kommunen sowie Energieversorgern ein praxisbewährtes Modell, das Transparenz und Kosteneffizienz vereint. Das Beispiel von Vector dient dabei als Referenz und zeigt, wie Unternehmen ihre Stromkosten für das Beladen von elektrischen Fahrzeugen ohne zusätzliche Hardwareinvestitionen optimieren können.



Über OPTENDA



OPTENDA ist ein auf Energiemonitoring spezialisiertes Softwareunternehmen mit Sitz in Stuttgart. Mit dem Energiemanagement-System Energy Monitor unterstützt OPTENDA Unternehmen dabei, Transparenz über ihren Energieverbrauch herzustellen, Einsparpotenziale zu identifizieren und gesetzliche Anforderungen wie die DIN EN ISO 50001 zu erfüllen.



Mehr Informationen unter: www.vector.de/vcharm und www.optenda.de Über Vector



Vector ist ein führender Lösungsanbieter für die Entwicklung und Vernetzung software-definierter Systeme. Seit über 35 Jahren befähigt Vector weltweit Hersteller und Zulieferer, komplexe elektronische Produkte mit höchsten Anforderungen an Funktionalität, Sicherheit und Effizienz zu realisieren  insbesondere in der Automobilindustrie sowie zunehmend in Medizintechnik, IoT, Rail und Aerospace. Im Zentrum steht ein umfassendes Software-Ökosystem, das Tools, Embedded Software, Cloud-Services und Dienstleistungen zu einer hoch performanten Entwicklungsumgebung integriert. Mit technologischer Exzellenz und in enger Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern entwickelt Vector maßgeschneiderte Lösungen, die Komplexität beherrschbar machen, Entwicklungsprozesse beschleunigen und zukunftsweisenden Innovationen den Weg bereiten.

Vector beschäftigt als unabhängiges Unternehmen über 4.500 Mitarbeitende an 32 Standorten weltweit und erzielte 2024 einen Umsatz von mehr als 1 Milliarde Euro. Neben dem Hauptsitz in Stuttgart ist Vector unter anderem in Brasilien, China, Frankreich, Großbritannien, Indien, Italien, Japan, Südkorea, Österreich, Rumänien, Schweden, Spanien und den USA vertreten.



