Vector CANape 24: Neue Funktionen für Messung, Kalibrierung und ADAS-Validierung in modernen Fahrzeugarchitekturen Stuttgart, 04.12.2025 - Mit CANape 24 bringt Vector Informatik die neueste Version seines bewährten Tools für präzise Messung und Kalibrierung in modernen Fahrzeugarchitekturen auf den Markt. Ingenieure und Entwickler im Automotive-Bereich profitieren von erweiterten Funktionen für die effiziente Erfassung, Analyse und Kalibrierung von Zonensteuergeräten sowie High-Performance-Computern (HPCs).



Neue Protokolle für präzise Messungen



CANape 24 unterstützt das neue ASAM CMP-Protokoll und erweitert damit die Möglichkeiten für präzise Messungen. Die Kommunikation erfolgt weiterhin über etablierte Standards wie CAN, FlexRay, LIN und Ethernet (xBASE-T1). Zudem ermöglicht das Software-Tool die Kalibrierung und Visualisierung komplexer Steuergerätearchitekturen, einschließlich dynamischer SOME/IP-Datenstrukturen.



ADAS-Validierung in Echtzeit



Eine zentrale Neuerung ist zudem die direkte Validierung von ADAS-Algorithmen: Entwickler können erkannte befahrbare Bereiche (Free Space) und Hindernisse in Echtzeit visualisieren und die Ergebnisse von



Kamera-, RADAR- oder LIDAR-basierten Sensoren unmittelbar bewerten. Das ermöglicht eine schnellere und präzisere Optimierung sicherheitsrelevanter Funktionen.



Effizientes Logging und sichere Datenverwaltung



Ergänzend liefert Vector mit dem vLoggerControlRoom ein leistungsstarkes Tool zur Live-Überwachung von Fahrzeugen, die mit GL Logger oder Smart Logger ausgestattet sind. Über ein konfigurierbares Dashboard erhalten Anwender Echtzeitinformationen zu Fahrzeugpositionen, Signalwerten wie Geschwindigkeit und dem Status der Datenlogger. Für Logging-Projekte stellt CANape 24 100 GByte Cloud-Speicher bereit und ermöglicht den sicheren Datenaustausch über Vector Team Services. Eine Festplattenverschlüsselung innerhalb der Logging- und Processing-Plattform VP75x1 schützt alle aufgezeichneten Daten zuverlässig.



Mit diesen Innovationen setzt CANape 24 neue Maßstäbe in der Steuergeräteentwicklung und bietet OEMs, Zulieferern und Entwicklungsdienstleistern eine leistungsstarke Plattform für die Kalibrierung und Validierung komplexer Fahrzeugfunktionen.



Mehr Informationen unter: https://www.vector.com/canape Über Vector



Seit über 35 Jahren befähigt Vector weltweit Hersteller und Zulieferer, komplexe elektronische Produkte mit höchsten Anforderungen an Funktionalität, Sicherheit, Cybersecurity und Effizienz zu realisieren  insbesondere in der Automobilindustrie sowie zunehmend in Medizintechnik, IoT, Rail und Aerospace. Im Zentrum steht ein umfassendes Software-Ökosystem, das Tools, Embedded Software, Cloud-Services und Dienstleistungen zu einer hoch performanten Entwicklungsumgebung integriert. Mit technologischer Exzellenz und in enger Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern entwickelt Vector maßgeschneiderte Lösungen, die Komplexität beherrschbar machen, Entwicklungsprozesse beschleunigen und zukunftsweisenden Innovationen den Weg bereiten.

Vector beschäftigt als unabhängiges Unternehmen über 4.500 Mitarbeitende an 32 Standorten weltweit und erzielte 2024 einen Umsatz von mehr als 1 Milliarde Euro. Neben dem Hauptsitz in Stuttgart ist Vector unter anderem in Brasilien, China, Frankreich, Großbritannien, Indien, Italien, Japan, Südkorea, Österreich, Rumänien, Schweden, Spanien und den USA vertreten.



