Ladeinfrastruktur wirtschaftlich nutzen: E-LKW lädt öffentlich im Durchleitungsmodell Stuttgart, 12.09.2025  Die vom Forschungsprojekt BANULA initiierte Roadshow zeigt, wie diskriminierungsfreies Laden für schwere E-Nutzfahrzeuge künftig funktionieren kann und machte dafür gestern Halt auf dem Vector Campus in Stuttgart. Dort wurde ein E-LKW im Durchleitungsmodell geladen, ein Ansatz, bei dem Strombeschaffung und Ladeinfrastrukturbetrieb preislich voneinander getrennt werden.



Für den Ladevorgang nutzte Vector sein eigenes Lade- und Lastmanagementsystem vCharM, das dynamisches, netzdienliches Laden ermöglicht. In Kombination mit einem externen Abrechnungssystem entsteht so eine Blaupause für Unternehmen, die ihre Ladeinfrastruktur etwa durch die Integration von PV-Strom aus dem eigenen Depot, das öffentliche Laden von E-LKWs Dritter oder das Laden von Dienstfahrzeugen über die privaten Stromverträge der Mitarbeitenden intelligenter nutzen möchten.



Im Durchleitungsmodell wird die Bereitstellung der Ladeinfrastruktur vom Stromvertrag entkoppelt. Infrastrukturbetreibende stellen ihre Ladepunkte gegen Gebühr zur Verfügung, während Nutzende ihren eigenen Stromtarif an jeden dieser Ladepunkte mitbringen. Die energiewirtschaftliche Abwicklung erfolgt über ein virtuelles Bilanzierungsgebiet, wodurch die Strommenge ohne zentrale Roaming-Plattformen und ohne doppelte Schnittstellen eindeutig zugeordnet sowie transparent abgerechnet werden kann. Das reduziert Komplexität und schafft neue Spielräume für netzbezogene Optimierung.



Das zugrunde liegende Forschungsprojekt BANULA (Barrierefreie und Nutzerfreundliche Lademöglichkeiten schaffen) wird vom Fraunhofer IAO koordiniert und verfolgt das Ziel, diskriminierungsfreie Ladeinfrastruktur deutschlandweit zugänglich zu machen. Das Land Baden-Württemberg fördert den Aufbau eines öffentlichen LKW-Ladenetzes im regionalen Straßennetz mit klaren Anforderungen, darunter hoher PV-Anteil und nutzungsverträgliche Abrechnungsmodelle. Die erfolgreiche Umsetzung bei Vector zeigt, wie sich die Bewertungskriterien der neuen Förderrichtlinie BASE BW bereits heute technisch erfüllen lassen.



Vector ist assoziiertes Mitglied im BANULA-Konsortium, das von TransnetBW, SmartLab, OLI Systems, der Schwarz Gruppe, der Universität Stuttgart, der Kanzlei bbh sowie dem Energieversorger badenova getragen wird.



Mehr Informationen unter: www.vector.de/vcharm sowie www.banula.de Über Vector



Vector ist der führende Hersteller von Software-Werkzeugen und -Komponenten für die Entwicklung softwarebasierter elektronischer Systeme und deren Vernetzung.

Vector kennt die Anforderungen der Software- und Elektronikentwicklung. Und das seit 35 Jahren. Als "Simplifier" vereinfachen Vectorianer weltweit die Technologieentwicklung der Kunden und tragen so zu deren Erfolg bei. Mit modernen Lösungen in Form von Software-Tools, Embedded Software und Cloud-Technologien. Dies gelingt vor allem durch die Leidenschaft für Technologie und dem Anspruch, stets Höchstleistungen zu erbringen. Vector beschäftigt zurzeit über 4.500 Mitarbeitende und erzielte im Jahr 2024 einen Umsatz von 1,01 Milliarden Euro. Neben dem Hauptsitz in Deutschland (Stuttgart) ist Vector in Brasilien, China, Frankreich, Großbritannien, Indien, Italien, Japan, Südkorea, Österreich, Rumänien, Schweden, Spanien und USA mit Niederlassungen präsent. Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2025 by Mexperts AG