Klarheit mit wenigen Klicks: Per PREEvision Auto-Layout Leitungssatzdiagramme schnell ordnen und beurteilen Stuttgart, 13.11.2020 – Mit PREEvision 9.5.4 von Vector bekommen Leitungs satzentwickler und Systemarchitekten schnell und einfach die Sichten aufs Modell, die sie für ihre Arbeit benötigen. Ein intelligenter Algorithmus sorgt dafür, dass Pläne mit vielen sich kreuzenden Leitungen der Vergangenheit angehören.



Beim modellbasierten Ansatz von PREEvision arbeiten E/E-Architekten und Leitungssatzentwickler auf derselben Datenbasis und damit Hand in Hand: Entwickler nutzen die Modelle, die beim Architekturentwurf entstehen und verfeinern diese weiter. Architekten können wiederum den ausgestalteten Leitungssatz für weitere Architekturentscheidungen verwenden. PREEvision 9.5.4 macht nun per Auto-Layout-Funktion unkompliziert Sichten auf das Modell möglich, die für die eigene Arbeit relevant sind.



Für Architekten steht das Gesamtsystem im Fokus, für Leitungssatzentwickler Teilsysteme und für Komponentenverantwortliche einzelne Steuergeräte. Sie alle erstellen ihre eigenen, auf Modelldaten basierende Sichten in zwei Stufen: Zunächst werden ausgehend von einer Komponente die damit verbundenen Stecker, Leitungen, Trennstellen und Steuergeräte in einem Diagramm automatisch aggregiert. Die Auto-Layout-Funktion für Leitungssatzdiagramme ordnet in einem zweiten Schritt die Komponenten und Leitungssatzdetails übersichtlich an. Der Algorithmus vermeidet dabei sich kreuzende Leitungen, die Diagramme sind so auch auf Papier oder als PDF-Datei gut lesbar.



Neben zahlreichen weiteren Verbesserungen im Diagramm-Framework bietet PREEvision 9.5.4 eine verfeinerte Modellierungssprache: Sie erlaubt nun auch Steckplätze in Sicherungs- und Relaisboxen für KBL 2.4 und unterstützt Leitungstypen samt Farben und Farbkombinationen, typische Anforderungen in der Serienentwicklung. Auch die Prozessunterstützung ist weiter ausgebaut: Das stufenweise Entwickeln und Verfeinern des Leitungssatzes wird mit einem umfangreichen Produktlinienmanagement erleichtert. Dessen Bibliotheks- und Wiederverwendungskonzepte sowie ein vereinfachtes Variantenmanagement fördern ein routiniertes und effizientes Modellieren.



PREEvision ist das Werkzeug für die modellbasierte Elektrik-/Elektronik-Entwicklung vom Architekturentwurf bis zur Serienreife. Die Software von Vector unterstützt Architekten, Netzwerkdesigner, Entwicklungs- und Test-Ingenieure im kompletten Entwicklungsprozess: Vielseitige Funktionen für den Architekturentwurf, das Anforderungsmanagement, den Entwurf sicherheitsrelevanter Systeme, die AUTOSAR-System-Architektur und die Leitungssatz-Entwicklung stehen ohne Werkzeugbrüche in einer Anwendung zur Verfügung.



Mehr Informationen unter: www.vector.com/preevision



Vector ist der führende Hersteller von Software-Werkzeugen und -Komponenten für die Entwicklung elektronischer Systeme und deren Vernetzung mit verschiedensten Systemen von CAN bis Ethernet.

Seit 1988 ist Vector der Partner von Herstellern und Zulieferern der Automobilindustrie und verwandter Branchen. Vector Tools und Services verschaffen Ingenieuren den entscheidenden Vorteil, um ein anspruchsvolles und hochkomplexes Themenfeld so einfach und überschaubar wie nur möglich zu machen. Jeden Tag aufs Neue arbeiten Vector Mitarbeiter an den elektronischen Innovationen der Automobilindustrie. Weltweit setzen Kunden aus der Automobil-, Nutzfahrzeug-, Luftfahrt-, Transport- und Steuerungstechnik auf die Lösungen und Produkte der unabhängigen Vector Gruppe zur Entwicklung von Technologien für die Mobilität von Morgen.

Vector beschäftigt zurzeit über 3.000 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von 770 Millionen Euro. Neben dem Hauptsitz in Deutschland (Stuttgart) ist Vector in USA, Japan, Frankreich, Großbritannien, Italien, Österreich, Schweden, Rumänien, Südkorea, Indien, China und Brasilien mit Niederlassungen präsent.



