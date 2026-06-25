Presse Informationen online:   6661
Presse Informationen   |   Newsletter   |   Suche   |   Agentur   |   English          LinkedIn
TE Connectivity erweitert Portfolio an Leiterplatten-Steckverbindern mit 1,27-mm-Rastermaß um neue SMC Steckverbinderserie
Die neuen Steckverbinder AMP SMC Essential sind eine leistungsoptimierte Lösung, die durch Robustheit und Zuverlässigkeit kostensensible Anwendungen unterstützen
GALWAY (Irland)  25. Juni 2026  TE Connectivity (TE), ein weltweit führender Anbieter von Verbindungs- und Sensorlösungen, stellt die neuen 1,27-mm-Pitch-Steckverbinder AMP SMC Essential vor. Die Serie ergänzt das bestehende Finepitch-Portfolio und bietet aufgrund verschiedener Konfigurationen Entwicklern und Designern eine Vielzahl an Möglichkeiten, um ihre Board-to-Board- und Board-to-Wire-Lösungen noch besser an die Anforderungen verschiedener Anwendungen anzupassen.

Größere Designflexibilität dank intelligenter Portfolio-Erweiterung

Mit dem Steckverbinder AMP SMC Essential reagiert TE auf spezifische Anforderungen seiner Kunden, die maßgeschneiderten Lösungen suchen. Der preisattraktive Stecker wurde für industrielle Anwendungen konzipiert. Der AMP SMC liefert für die meisten Kundenanwendungen die erforderlichen Leistungsdaten:

    Hohe Strombelastbarkeit (bis 1,7 A)
    Temperaturbeständigkeit bis 125 °C
    Vibrations- und Stoßfestigkeit gemäß IEC 60603, Klasse 2

Im Vergleich zum ERNI SMC-Steckverbinder ermöglicht die Balance aus der Erfüllung der Mindestanforderungen und der Begrenzung der Spitzenleistungswerte ein verbessertes Preis-Leistungs-Verhältnis in allen Kundenanwendungen, wo keine rauen Umgebungsbedingungen vorherrschen.

Der Steckverbinder AMP SMC Essential fügt sich hervorragend in das Produktportfolio von TE für Board-to-Board- und Board-to-Wire-Steckverbinder mit 1,27-mm-Rastermaß ein. Er ergänzt den etablierten ERNI SMC-Steckverbinder von TE, der ebenfalls ein Rastermaß von 1,27 mm aufweist, jedoch für hohe Vibrations- und Stoßbelastungen sowie eine höhere Anzahl von Steckzyklen ausgelegt ist. Dieser wurde speziell für anspruchsvolle und raue Umgebungen entwickelt. Seine Vibrations- und Stoßfestigkeit entspricht der Klasse 1 gemäß IEC 60603.

Beide SMC-Serien sprechen Entwickler und Installateure an

Beide Steckverbinder von TE  der neu entwickelte AMP SMC essential sowie der ERNI SMC-Steckverbinder  bieten eine hohe Kontaktzuverlässigkeit dank beidseitiger Federkontakte. Führungsstifte erhöhen die mechanische Festigkeit. Der Verpolschutz beider Steckverbinder-Serien verbessert den sicheren Steckvorgang. Einführschrägen vereinfachen die Montage und ermöglichen eine hohe Ausrichtungstoleranz von ±0,7 mm, insbesondere beim Blindstecken, z. B. an schwer zugänglichen Stellen.

Weitere Informationen zum AMP SMC Essential-Steckverbinder von TE unter List of AMP SMC Essential Models & Products
Über TE Connectivity

TE Connectivity plc (NYSE: TEL) ist ein weltweit führendes Industrie- und Technologieunternehmen, das eine sicherere, nachhaltige, produktive und vernetzte Zukunft ermöglicht. Als verlässlicher Innovationspartner entwickelt TE Konnektivitäts- und Sensorlösungen, die die Verteilung und Übertragung von Strom, Signalen und Daten unterstützen und Innovationen in den Bereichen Transport der nächsten Generation, Stromnetze, industrielle Automatisierung, KI-Rechenzentren und vieles mehr vorantreiben. Mit mehr als 90.000 Mitarbeitenden, darunter 10.000 Ingenieurinnen und Ingenieure, arbeitet TE Seite an Seite mit Kundinnen und Kunden in rund 130 Ländern zusammen. In einer Welt, die sich rasant weiterentwickelt, bleibt TE seinem Leitsatz treu: EVERY CONNECTION COUNTS. Erfahren Sie mehr auf www.te.com sowie auf LinkedIn, Facebook, WeChat und Instagram.

TE Connectivity, TE, TE connectivity (Logo) und EVERY CONNECTION COUNTS sind Marken, die sich im Besitz der Unternehmensfamilie TE Connectivity plc befinden oder von dieser lizenziert sind. Alle anderen Logos, Produkte und/oder Firmennamen, auf die hier Bezug genommen wird, können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.
 

Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss

presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG
©2026 by Mexperts AG
 
 
» TE Connectivity
» Presse Informationen
» Presse-Information
Datum: 25.06.2026 10:30
Nummer: PR_AMP-SMC_essential_DE
» Bildmaterial
Bitte klicken Sie auf die Bildvorschau, um die hochauflösende Version zu öffnen. » Weitere Hilfe zu Downloads

 Download der hochauflösenden Version...
TE erweitert sein aktuelles Finepitch-Portfolio um einen Steckverbinder mit einem Rastermaß von 1,27 mm

 Download der hochauflösenden Version...
Verschiedene Varianten bieten Anwendern große Gestaltungsfreiheit, z. B. für Flachkabel sowie koplanare und Mezzanine-Konfigurationen

 Download der hochauflösenden Version...
Designflexibilität aufgrund mehrerer Konfigurationen, z. B. unterschiedliche Anzahl an Pins, Höhen und Ausrichtungen

 Download der hochauflösenden Version...
Die neuen Steckverbinder AMP SMC Essential dienen als Schnittstelle für den Anschluss von Sensoren und Antrieben in der Industrie, insbesondere in Schaltschränken, an Steuerungen und in der Robotik
» Kontakt Agentur
MEXPERTS AG
Matthias May
matthias.may@mexperts.de
» Weitere Meldungen
25.06.2026 10:30
TE Connectivity erweitert Portfolio an Leiterplatten-Steckverbindern mit 1,27-mm-Rastermaß um neue SMC Steckverbinderserie

29.05.2026 10:00
TE Connectivity stellt neue verriegelbare Hochleistungssteckverbinder AMP Max für Anwendungen mit und ohne Dichtung vor

25.11.2025 09:00
TE Connectivity stellt neue SPE-M12-Hybridsteckverbinder vor und setzt damit einen Meilenstein in der industriellen Kommunikation

19.11.2025 13:00
TE Connectivity präsentiert auf der SPS 2025 neue Lösungen für die industrielle Automatisierung vom Sensor bis zur Cloud

01.07.2025 11:00
TE Connectivity stellt mit ECONIDUR eine Steckverbinder-Kontaktbeschichtung für verbesserte Nachhaltigkeit und Langlebigkeit vor