TE Connectivity erweitert Portfolio an Leiterplatten-Steckverbindern mit 1,27-mm-Rastermaß um neue SMC Steckverbinderserie Die neuen Steckverbinder AMP SMC Essential sind eine leistungsoptimierte Lösung, die durch Robustheit und Zuverlässigkeit kostensensible Anwendungen unterstützen GALWAY (Irland)  25. Juni 2026  TE Connectivity (TE), ein weltweit führender Anbieter von Verbindungs- und Sensorlösungen, stellt die neuen 1,27-mm-Pitch-Steckverbinder AMP SMC Essential vor. Die Serie ergänzt das bestehende Finepitch-Portfolio und bietet aufgrund verschiedener Konfigurationen Entwicklern und Designern eine Vielzahl an Möglichkeiten, um ihre Board-to-Board- und Board-to-Wire-Lösungen noch besser an die Anforderungen verschiedener Anwendungen anzupassen.



Größere Designflexibilität dank intelligenter Portfolio-Erweiterung



Mit dem Steckverbinder AMP SMC Essential reagiert TE auf spezifische Anforderungen seiner Kunden, die maßgeschneiderten Lösungen suchen. Der preisattraktive Stecker wurde für industrielle Anwendungen konzipiert. Der AMP SMC liefert für die meisten Kundenanwendungen die erforderlichen Leistungsdaten:



 Hohe Strombelastbarkeit (bis 1,7 A)

 Temperaturbeständigkeit bis 125 °C

 Vibrations- und Stoßfestigkeit gemäß IEC 60603, Klasse 2



Im Vergleich zum ERNI SMC-Steckverbinder ermöglicht die Balance aus der Erfüllung der Mindestanforderungen und der Begrenzung der Spitzenleistungswerte ein verbessertes Preis-Leistungs-Verhältnis in allen Kundenanwendungen, wo keine rauen Umgebungsbedingungen vorherrschen.



Der Steckverbinder AMP SMC Essential fügt sich hervorragend in das Produktportfolio von TE für Board-to-Board- und Board-to-Wire-Steckverbinder mit 1,27-mm-Rastermaß ein. Er ergänzt den etablierten ERNI SMC-Steckverbinder von TE, der ebenfalls ein Rastermaß von 1,27 mm aufweist, jedoch für hohe Vibrations- und Stoßbelastungen sowie eine höhere Anzahl von Steckzyklen ausgelegt ist. Dieser wurde speziell für anspruchsvolle und raue Umgebungen entwickelt. Seine Vibrations- und Stoßfestigkeit entspricht der Klasse 1 gemäß IEC 60603.



Beide SMC-Serien sprechen Entwickler und Installateure an



Beide Steckverbinder von TE  der neu entwickelte AMP SMC essential sowie der ERNI SMC-Steckverbinder  bieten eine hohe Kontaktzuverlässigkeit dank beidseitiger Federkontakte. Führungsstifte erhöhen die mechanische Festigkeit. Der Verpolschutz beider Steckverbinder-Serien verbessert den sicheren Steckvorgang. Einführschrägen vereinfachen die Montage und ermöglichen eine hohe Ausrichtungstoleranz von ±0,7 mm, insbesondere beim Blindstecken, z. B. an schwer zugänglichen Stellen.



Weitere Informationen zum AMP SMC Essential-Steckverbinder von TE unter List of AMP SMC Essential Models & Products



Über TE Connectivity



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