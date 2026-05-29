TE Connectivity stellt neue verriegelbare Hochleistungssteckverbinder AMP Max für Anwendungen mit und ohne Dichtung vor AMP Max Steckverbinder bieten eine hervorragende Leistung mit hohen Stromstärken und langer Lebensdauer in anspruchsvollen Umgebungen der Industrie und Gebäudetechnik GALWAY (Irland)  29. Mai 2026  TE Connectivity, ein weltweit führender Anbieter von Verbindungs- und Sensorlösungen, erweitert das Board-Connectivity-Portfolio mit der Einführung neuer Hochleistungssteckverbinder AMP Max. Diese Steckverbinder zeichnen sich durch eine außergewöhnliche Strombelastbarkeit bei geringem Platzbedarf durch kompaktes Design aus. Dadurch eignen sie sich hervorragend für Lüftungs- und Klimaanlagen, die Lagerautomatisierung, Stromversorgungssysteme, die Robotik und humanoide Roboter sowie für weitere Anwendungen wie Steuerungssysteme, Solarwechselrichter, Energiespeicher und Beleuchtungen.



Mit einer außergewöhnlichen Strombelastbarkeit von bis zu 32 A tragen die Hotplug-fähigen Steckverbinder AMP Max dazu bei, dass Systeme in der Industrie- und Gebäudetechnik auf Leiterplattenebene hohe Stromstärken bewältigen und somit zu einem effizienteren und zuverlässigeren Betrieb beitragen können. Die Steckverbinder bieten selbst unter rauen Umgebungsbedingungen eine hohe Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit.



Hohe Leistung auf kleinem Raum



Die Hochleistungssteckverbinder der Serie AMP Max unterstützen eine Nennspannung 600 V AC/DC und zeichnen sich durch einen kleines Rastermaß von 5,7 mm aus, wodurch sie auch in Anwendungen mit äußerst beengten Platzverhältnissen eine hohe Leistungsübertragung ermöglichen. Die Kombination aus hoher elektrischer Leistungsfähigkeit und kompakter Bauweise verbessert die Platzausnutzung und vereinfacht die Integration in viele industrielle Anlagen.



AMP Max Steckverbinder zeichnen sich durch ihr robustes Design aus und bieten optional als abgedichtete Soft-Shell-Ausführungen zusätzlichen Schutz, wodurch ein zuverlässiger Betrieb in rauen Umgebungen möglich wird.



Flexibilität bei Montage und Anwendung



AMP Max-Steckverbinder bieten flexible Beschichtungsoptionen, um den unterschiedlichen Anwendungs- und Kostenanforderungen gerecht zu werden. Die verzinnte Version unterstützt bis zu 30 Steckzyklen und dient als kostengünstige Lösung für Standard-Betriebsumgebungen. Varianten mit einer Palladium-Nickel-Beschichtung mit Gold-Flash (PdNi + Au*) erreichen mindestens 100 Steckzyklen und bieten hervorragende Korrosionsbeständigkeit für anspruchsvollere Anwendungen. Unterstützte Drahtstärken von AWG 10 bis AWG 20 sorgen für eine breite Kompatibilität bei vielen verschiedenen Designs.



Die neuen Stecker wurden speziell für die Pick-and-Place-Produktion entwickelt und unterstützen somit die effiziente Massenfertigung. Optionen wie abgedichtete und nicht abgedichtete Stiftleisten für THR- (Through-Hole-Reflow-) Prozesse vereinfachen die Integration und verbessern die Herstellung. Varianten für die Oberflächenmontage (Surface Mounting Technology, SMT) sollen im Laufe des Jahres 2027 auf Nachfrage auf den Markt kommen.



Vertikal und horizontale Ausrichtung mit Sekundärverriegelung



Für eine höhere Flexibilität beim Layout sowie eine sicherere und zuverlässigere Montage bieten die AMP Max Komponenten Möglichkeiten sowohl zur vertikalen als auch horizontalen* Ausrichtung. Die TPA- (Terminal-Position-Assurance-) Funktionalität und eine Sekundärverriegelung erhöhen die Auszugskraft und damit die Verbindungssicherheit. Flexible Befestigungssysteme und mehrere Verriegelungsoptionen unterstützen das schnelle und komfortable Verbinden, wobei fehlerhaftes Stecken effektiv verhindert wird.



Eine integrierte Schraubverriegelung verbessert die Vibrationsfestigkeit zusätzlich und trägt zu einer hohen Dichtungsintegrität bei. Durch die Schutzart IP67, die durch das Design der Schraubverriegelung erreicht wird, eignet sich der Steckverbinder besonders für raue Außenanwendungen. Für weniger anspruchsvolle Anwendungsumgebungen bietet TE auch spritzwasser- und staubgeschützte Varianten mit mittleren Schutzklassen (IP65, IP56). Deren Designs mit Verriegelung oder Clip ermöglichen eine schnellere und einfachere Installation, während für Standard-Betriebsbedingungen auch nicht abgedichtete Ausführungen erhältlich sind.



* Die markierten Konfigurationen sind zum Zeitpunkt der Markteinführung noch nicht verfügbar. Diese Optionen sind geplant und werden je nach Marktnachfrage möglicherweise vorrangig behandelt. Die Verfügbarkeit hängt von internen Prüfungen und Entwicklungszeitplänen ab. Für weitere Informationen oder um Ihr Interesse zu bekunden, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.



Konformität und weitere Informationen



Die Steckverbinder aus halogenarmen Materialien haben eine Entflammbarkeit (Glow-Wire) gemäß der Gerätesicherheitsnorm EN 60335-1. Zertifiziert durch UL, CSA und TÜV entsprechen sie globalen Standards. Weitere Informationen unter https://www.te.com/en/campaigns/industrial-solutions/ampmax-power-connectors.html?te_bu=Ind&te_type=pr&te_campaign=oth__ind-oth-global-pr-fy26-ampmax-power-connectors_sma-4676_2&elqCampaignId=243544

Über TE Connectivity



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