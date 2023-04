Neuer CTO bei TASKING Christoph Herzog soll die Integration von iSYSTEM und die strategische Weiterentwicklung vorantreiben. München, 18. April 2023 – Seit dem 1. April ist Christoph Herzog neuer Chief Technical Officer (CTO) der TASKING Gruppe. Die Position wurde neu geschaffen, um die Entwicklung strategischer Themen und zukunftsweisender Trends für TASKING umzusetzen und voranzutreiben.



Christoph Herzog war von 2012 bis 2022 in verschiedenen Führungspositionen bei der Elektrobit Automotive GmbH tätig. Zuletzt verantwortete er die Themen Technologie- & Trendscouting, Business Development sowie Portfolio- und Produktmanagement. Sein Fokus lag dabei auf den Themen statische und dynamische Betriebssysteme, Classic & Adaptive AUTOSAR, Safety, Security und Connectivity.



In seiner neuen Rolle als CTO von TASKING berichten ab sofort die beiden Bereiche R&D (Produktentwicklung & Produktmanagement) und BDI (Business Development and Innovations) an Christoph Herzog. Zu seinen Hauptaufgaben zählt die weitere erfolgreiche Integration von iSYSTEM. Zudem ist er verantwortlich für die erfolgreiche Umsetzung zukunftsweisender Trends bei TASKING, wie z. B. die Fokussierung auf RUST und RISC-V.



„Embedded Software ist heute für viele Unternehmen einer der entscheidenden Erfolgsfaktoren“, sagt Christoph Herzog. „TASKING bietet genau die Tools, die Entwickler benötigen, um sicher und zuverlässig funktionierende Software zu entwickeln, insbesondere seit die Produkte von iSYSTEM in das Portfolio aufgenommen wurden. Ich freue mich darauf, zum weiteren Erfolg von TASKING beizutragen.“



„Christoph Herzog bringt langjährige Erfahrung in der Branche mit und kann auf eine Reihe von Erfolgen zurückblicken“, sagt Gregor Zink, CEO von TASKING. „Mit ihm werden wir unsere strategischen Ziele schneller erreichen und uns fit für die Zukunft machen.“ Über TASKING



Die TASKING Gruppe ist ein führender Anbieter von Entwicklungstools mit Hauptsitz in München, Deutschland und bietet leistungsstarke, qualitativ hochwertige und sicherheitsorientierte Embedded-Software-Entwicklungstools für Multi-Core-Architekturen.



Die Entwicklungstools von TASKING werden von Automobilherstellern und -zulieferern sowie in angrenzenden Märkten auf der ganzen Welt eingesetzt, um leistungsstarke Anwendungen in sicherheitskritischen Bereichen zu realisieren.



Die TASKING Embedded Software Development Lösungen bieten ein branchenführendes Ökosystem für Ihren gesamten Softwareentwicklungsprozess. Jeder TASKING-Compiler ist für eine bestimmte Architektur konzipiert und erfüllt die spezifischen Anforderungen Ihrer Branche, einschließlich Automotive, Industrie, Telekommunikation und Datacom.



Als anerkannter Marktführer für qualitativ hochwertige, funktions- und sicherheitskonforme Embedded-Software-Entwicklungstools ermöglicht Ihnen TASKING die Erstellung von Software-Code mit klassenbester Größe und Leistung mit Compilern, Debuggern und RTOS-Unterstützung für branchenführende Mikroprozessoren und Mikrocontroller.



Seit Februar 2021 ist TASKING mehrheitlich im Besitz des Finanzinvestors FSN Capital, der die Gruppe nach einer erfolgreichen Ausgliederung auf einen langfristigen Wachstumskurs gebracht hat. Für weitere Informationen besuchen Sie www.tasking.com oder folgen Sie uns auf https://www.linkedin.com/company/tasking-inc.



