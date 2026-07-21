Siemens übernimmt Precision Innovations, um die KI-gestützte Erkundung und Optimierung von System-on-a-Chip-Designs auszubauen Die Übernahme erweitert das Portfolio von Siemens im Bereich der elektronischen Designautomatisierung (EDA) um KI-gestützte Shift-Left-Funktionen für die Planung von Chips, die eine schnellere Design-Exploration für fortschrittliche System-on-a-Chip-(SoC)-Architekturen ermöglichen

Die Technologie von Precision Innovations unterstützt Halbleiterteams dabei, Konflikte bezüglich Architektur und Design früh im SoC-Designzyklus zu beheben, was die Energieeffizienz, die Leistung und den Flächenbedarf optimiert sowie die Markteinführung beschleunigt Siemens gab die Unterzeichnung einer Vereinbarung zum Erwerb von Precision Innovations Inc., einem privat geführten Unternehmen für elektronische Designautomatisierungssoftware, bekannt. Damit erweitert Siemens sein EDA-Portfolio um KI-gestützte Planungsfunktionen für Chips, die Halbleiterteams dabei unterstützen, die Energieeffizienz, Leistung und den Flächenbedarf bereits in einer frühen Phase des System-on-Chip-Designprozesses zu optimieren.



Precision Innovations entwickelt EDA-Software, die auf dem Open-Source-Framework OpenROAD basiert. Mit dieser Software können Halbleiterteams angesichts der zunehmenden Komplexität von System-on-a-Chip, die Machbarkeit von Designs bewerten, Designiterationen reduzieren und die Markteinführungszeit verkürzen. Die Übernahme stärkt das EDA-Portfolio von Siemens um KI-gestützte Funktionen für die Planung von Chips und zur Design-Exploration. Zudem ergänzt sie die bestehenden digitalen Design- und Verifikationslösungen von Siemens, indem sie schnellere Machbarkeitsanalysen und fundiertere Entscheidungen in den nachfolgenden Prozessschritten ermöglicht.



Precision Innovations wird Teil von Siemens und stellt eine wichtige Ergänzung der branchenführenden Digital Design Creation-Software dar. Das Unternehmen erweitert die bestehenden Funktionen für digitales Design und Implementierung. Es ermöglicht so einen umfassenden, durchgängigen digitalen Workflow, der Architektur, Implementierung und das gesamte Silizium-Lifecycle-Management von SoCs abdeckt.



Mit der Übernahme von Precision Innovations erweitert Siemens seine Fähigkeit, Kunden zu unterstützen, die mit einer rasch zunehmenden Komplexität von SoCs konfrontiert sind und neue Architekturen schneller und effizienter erproben müssen, sagte Ankur Gupta, Executive Vice President, IC Portfolio, Siemens EDA, Siemens Digital Industries Software. Die Integration der KI-gestützten frühen Design-Exploration von Precision Innovations in unser EDA-Portfolio beschleunigt die Zeit bis zum Silizium-Chip erheblich und verbessert Energieeffizienz, Leistung und Flächenbedarf.



Die Lösungen von Precision Innovations werden von führenden Halbleiter- und Technologieunternehmen eingesetzt. Sie erweitern das bestehende EDA-Angebot von Siemens im Bereich digitaler Design- und Verifikations-Workflows erheblich. Durch die Kombination der Technologien von Precision Innovations mit dem umfassenden EDA-Portfolio von Siemens unterstützt Siemens Kunden dabei, der zunehmenden Designkomplexität zu begegnen, Entwicklungszyklen zu verkürzen und die Produktivität im Engineering zu steigern.



Als Teil von Siemens können wir unsere Technologie ausbauen und die KI-gestützte Planung von Chips einem viel größeren Kreis von Halbleiterteams zugänglich machen, sagte Tom Spyrou, Chief Executive Officer von Precision Innovations. Gemeinsam helfen wir Designern dabei, KI zu nutzen, um bereits früh im Prozess Tausende von Designoptionen zu bewerten und die Innovation dort zu bündeln, wo sie am wichtigsten ist.



Precision Innovations wurde 2019 in San Diego, Kalifornien, mit dem Ziel gegründet, die Landschaft des Hardware-Designs zu demokratisieren. Das Unternehmen will die Hindernisse in Bezug auf Kosten, Fachwissen und Unsicherheit beseitigen, die historisch den Zugang zu fortschrittlichen Halbleitertechnologien bisher eingeschränkt haben.



Der Abschluss der Transaktion unterliegt den üblichen Bedingungen und wird im dritten Quartal des Kalenderjahres 2026 erwartet. Die Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. Um mehr darüber zu erfahren, wie sich Siemens für die Nutzung von KI-Technologien einsetzt, um kritische Herausforderungen in der Halbleiterfertigung zu lösen, besuchen Sie https://www.siemens.com/en-us/company/electronic-design-automation/



Siemens Digital Industries (DI) unterstützt Unternehmen jeder Größe in der Prozess- und Einzelfertigungsindustrie dabei, ihre digitale und nachhaltige Transformation entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu beschleunigen. Das hochmoderne Automatisierungs- und Softwareportfolio von Siemens revolutioniert das Design, die Realisierung und die Optimierung von Produkten und der Produktion. Und mit Siemens Xcelerator  der offenen digitalen Geschäftsplattform  wird dieser Prozess noch einfacher, schneller und skalierbarer. Gemeinsam mit unseren Partnern und dem Ökosystem ermöglicht Siemens Digital Industries Kunden, ein nachhaltiges digitales Unternehmen zu werden. Siemens Digital Industries beschäftigt weltweit rund 70.000 Mitarbeiter.



Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führendes Technologieunternehmen mit Schwerpunkten in den Bereichen Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheitswesen. Der Zweck des Unternehmens ist es, Technologien zu entwickeln, die den Alltag für alle verändern. Durch die Verbindung von realer und digitaler Welt unterstützt Siemens seine Kunden dabei, ihre digitale und nachhaltige Transformation zu beschleunigen und Fabriken effizienter, Städte lebenswerter und den Verkehr nachhaltiger zu machen. Als führender Anbieter industrieller KI nutzt Siemens sein umfassendes Fachwissen, um KI  einschließlich generativer KI  auf reale Anwendungen anzuwenden und KI für Kunden in verschiedenen Branchen zugänglich und wirkungsvoll zu machen. Siemens hält zudem eine Mehrheitsbeteiligung an dem börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers, einem führenden globalen Anbieter von Medizintechnik, der bahnbrechende Fortschritte im Gesundheitswesen erzielt. Für jeden. Überall. Nachhaltig.



Im Geschäftsjahr 2025, das zum 30. September 2025 abschloss, erwirtschaftete die Siemens Group einen Ertrag von 78,9 Milliarden  und einen Reingewinn von 10,4 Milliarden . Zum 30. September 2025 beschäftigte das Unternehmen auf Basis der fortgeführten Geschäftstätigkeit weltweit rund 318.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.



Hinweis: Ein Verzeichnis der relevanten Siemens-Marken finden Sie hier. Sonstige Handelsmarken unterliegen den Rechten ihrer jeweiligen Eigentümer.

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