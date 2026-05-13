Siemens präsentiert KI-gestützte Charakterisierung von Bibliotheksmodellen zur Beschleunigung des Halbleiterdesigns Neuer KI-gestützter Characterizer, der auf dem Fuse EDA AI-System basiert, reduziert die .lib-Generierung von Wochen auf Tage und liefert einen siebenmal höheren Durchsatz

Die Characterizer AI Engine und die fortschrittlichen Liberty Variation Format (LVF)-Verfahren ermöglichen eine fünfmal schnellere Charakterisierung des Siliziumbedarfs in allen Prozessknoten

Der speziell entwickelte IP-Bibliothekssimulator Solido LibSPICE der Solido Simulation Suite bietet eine zusätzliche Leistungsverdopplung

Integriert in Solido Analytics für Echtzeit-Qualitätssicherung (QA), Ressourcenüberwachung und interaktives Debugging Siemens hat heute die Solido™ Characterizer-Software vorgestellt, die neueste Entwicklung der Solido™ Characterization Suite-Software. Sie wurde speziell entwickelt, um die sich rasch verändernden Anforderungen der Halbleiterindustrie an Geschwindigkeit, Genauigkeit und Effizienz bei der Bibliothekscharakterisierung über alle Prozessknoten hinweg zu erfüllen, von ausgereift bis fortschrittlich.



Der Solido Characterizer wurde für Foundries und interne Chip-Designteams entwickelt. Er nutzt fortschrittliche prädiktive KI-Technologien, um die Erstellung von SPICE-basierten Liberty-Dateien zu beschleunigen und zu optimieren. So kann er der wachsenden Komplexität neuer Prozesse, engeren Toleranzen, einer höheren Anzahl von Randbedingungen und neuen Formaten wie LVF gerecht zu werden.



Solido Characterizer bietet einen siebenmal höheren Durchsatz und verkürzt die Erstellung von Liberty-Dateien durch zwei sich ergänzende Innovationen von Wochen auf Tage. Die schnellere KI-Engine ermöglicht die KI-gesteuerte Liberty-Generierung für die Erstellung mehrerer PVT-Varianten sowie fortschrittliche LVF-Techniken, wodurch eine fünffache Beschleunigung erreicht wird. Solido LibSPICE, der branchenweit erste eigens entwickelte KI-beschleunigte Charakterisierungssimulator, steigert die Leistung um mehr als das Doppelte. Gemeinsam tragen diese dazu bei, dass Bibliotheken für jeden Prozessknoten bereit stehen, ohne dass Zeitpläne verzögert oder die Datenqualität beeinträchtigt werden.



Angesichts der steigenden Nachfrage nach hochwertigen, produktionsfertigen Bibliotheken in der Halbleiterindustrie ermöglicht Solido Characterizer es Teams, die Charakterisierung über mehrere IPs und Designgruppen hinweg zu skalieren, ohne Kompromisse bei der Genauigkeit oder Vorhersagbarkeit des Zeitplans einzugehen. Die Integration mit Solido Analytics bietet Ingenieuren Echtzeit-QS-Einblicke, Fortschrittsüberwachung und automatisierte Wiederholungsfunktionen, wodurch Arbeitsabläufe erheblich optimiert werden. Der Solido Characterizer arbeitet Hand in Hand mit dem Solido Generator, der die von Characterizer erstellten Liberty-Basisdateien verwendet, um KI-Modelle zu trainieren, die zusätzliche Bibliotheksansichten ohne SPICE-Simulation generieren. Dadurch wird die Durchlaufzeit drastisch verkürzt und der End-to-End-Bibliothekserstellungsablauf in der Solido Characterization Suite abgeschlossen. Solido Characterizer lässt sich zudem mit Solido Fuse kombinieren, das auf dem Fuse™ EDA-KI-System basiert, um generative und agentenbasierte KI-Workflows zu realisieren, die Ingenieuren eine schnellere Arbeit im gesamten Charakterisierungs-Workflow ermöglichen.



KI definiert das Erreichbare in jeder Dimension des Halbleiterdesigns neu. Die Charakterisierung ist einer der transformativsten Bereiche, sagt Amit Gupta, Chief AI Strategy Officer, Senior Vice President und General Manager, Siemens EDA, Siemens Digital Industries Software. Mit dem Solido Characterizer bieten wir eine intelligente Automatisierung, die die Wirtschaftlichkeit der Bibliotheksentwicklung grundlegend verändert und es unseren Kunden ermöglicht, ein Maß an Geschwindigkeit und Präzision zu erreichen, das bisher einfach nicht möglich war. Dies versetzt Ingenieurteams über alle Prozessknoten hinweg in die Lage, selbstbewusst innovativ zu sein, während die Anforderungen an das moderne Halbleiterdesign weiter steigen.



Wichtige Vorteile für den Kunden

Halbleiterteams in allen Prozessknoten stehen unter wachsendem Druck, eine schnelle und genaue Charakterisierungzu liefern. Neue Prozesstechnologien legen die Messlatte mit engeren elektrischen Toleranzen und einer größere Anzahl von Testpunkten noch höher, was jeden Charakterisierungslauf erheblich komplexer macht. Solido Characterizer begegnet diesen Realitäten mit: Erhebliche Rechenbeschleunigung: Wir verschaffen unseren Kunden einen Wettbewerbsvorteil über alle Halbleiterknoten hinweg, indem wir die Charakterisierungszeit verkürzen und die Genauigkeit verbessern, was eine schnellere Markteinführung komplexer, fortschrittlicher Designs ermöglicht.



Wir verschaffen unseren Kunden einen Wettbewerbsvorteil über alle Halbleiterknoten hinweg, indem wir die Charakterisierungszeit verkürzen und die Genauigkeit verbessern, was eine schnellere Markteinführung komplexer, fortschrittlicher Designs ermöglicht. Verarbeitung komplexer Datenformate: Neue Formate wie LVF erfordern robuste Charakterisierer, die große, detaillierte Datensätze effizient verarbeiten können. Die schnelle und präzise Charakterisierung hilft den Teams, mit den sich entwickelnden Modellierungsstandards Schritt zu halten und Engpässe nachgelagerter Prozesse zu vermeiden.



Neue Formate wie LVF erfordern robuste Charakterisierer, die große, detaillierte Datensätze effizient verarbeiten können. Die schnelle und präzise Charakterisierung hilft den Teams, mit den sich entwickelnden Modellierungsstandards Schritt zu halten und Engpässe nachgelagerter Prozesse zu vermeiden. Skalierbarkeit über mehrere Teams und IPs: Die beschleunigte und genaue Charakterisierung unterstützt große Unternehmen mit vielen Designteams und ermöglicht die schnelle Bereitstellung produktionsfertiger Bibliotheken für verschiedene Projekte  auch wenn Bibliotheken und Modelle immer komplexer werden.



Die beschleunigte und genaue Charakterisierung unterstützt große Unternehmen mit vielen Designteams und ermöglicht die schnelle Bereitstellung produktionsfertiger Bibliotheken für verschiedene Projekte  auch wenn Bibliotheken und Modelle immer komplexer werden. Live Liberty Debugging für mehr Produktivität: Die Integration mit Solido Analytics ermöglicht die Qualitätssicherung von Charakterisierungsergebnissen in Echtzeit sowie die Ressourcenüberwachung für aktuelle Durchläufe und optimierte Wiederholungen für eine gesteigerte Produktivität.



Die Integration mit Solido Analytics ermöglicht die Qualitätssicherung von Charakterisierungsergebnissen in Echtzeit sowie die Ressourcenüberwachung für aktuelle Durchläufe und optimierte Wiederholungen für eine gesteigerte Produktivität. Integration mit Solido Custom IC-Lösungen: Von der SPICE-Simulation über die variationsbewusste Verifikation bis zur IP-Validierung: Sie alle leisten einen direkten Beitrag zur verkürzten Markteinführung für komplexe Halbleiterdesigns. Solido Characterizer im Einsatz in der Halbleiterindustrie

Mithilfe der Solido Characterization Suite konnte das GlobalFoundries-Team Designmargen und .libs von ausgezeichneter Qualität validieren und erstellen. Insbesondere mit dem Characterizer konnten wir die Produktionsgenauigkeit im Einklang mit den SPICE-Modellen aufrechterhalten und gleichzeitig eine Beschleunigung um 20 bis 30 Prozent in unseren internen Abläufe erreichen, sagt James Culp, Fellow, Design Enablement, GlobalFoundries. Die Einführung des Siemens Solido Characterizers war dank der benutzerfreundlichen Einrichtungsfunktionen des Tools und des reaktionsschnellen und starken Supports von Siemens schnell und unkompliziert. Wir waren in der Lage, Toleranzen und Freiräume für mehrere hochkarätige Kunden und GF-Technologien zu liefern.



Die EDA-Tools von Siemens sind entscheidend für den Erfolg von Anatrix. Insbesondere der Solido Characterizer ist ein wichtiger Faktor für die Charakterisierung unserer strahlungsfesten digitalen Gate-Bibliothek mit Single-Event Latch-Up-Schutz. Er hilft uns, effizient und sicher zu arbeiten, sagt Greg Pauls, Präsident von Anatrix. Siliziumtests unserer analogen und Mixed-Signal-IP haben bestätigt, dass parasitäre Simulationen nach dem Layout mit dem EDA-Flow von Siemens das IP-Verhalten genau vorhersagen. Dies stärkt unser Vertrauen in die Ergebnisse und trägt zum Erfolg beim ersten Durchlauf bei.



Verfügbarkeit

Solido Characterizer ist ab sofort erhältlich und wird auf der Siemens U2U EU-Veranstaltung am 12. Mai 2026 in München vorgestellt. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.siemens.com/en-us/products/ic/solido/characterization/



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