Hardwaregestützte Verifizierung von Siemens validiert die AGI-CPU von Arm für skalierbare agentenbasierte KI Verifizierungslösungen von Siemens unterstützen Arm bei der Entwicklung einer skalierbaren, produktionsbereiten KI-Infrastruktur

Verifizierung im großen Umfang unterstützt Leistung, Effizienz und Einsatzbereitschaft für hyperskalierte Umgebungen

Bewährte Verifizierungs-Workflows stehen auch Arm-Partnern zur Verfügung und beschleunigen die Entwicklung im gesamten KI-Ökosystem Siemens hat gemeinsam mit Arm die Verifizierung der Arm® AGI-CPU unterstützt und deren Leistungsfähigkeit für agentenbasierte KI-Workloads der nächsten Generation validiert, wodurch eine skalierbare, produktionsbereite Infrastruktur ermöglicht wird.



Die Arm-AGI-CPU, die auf der Arm Neoverse® Compute Subsystem (CSS) V3-Plattform basiert, wurde entwickelt, um eine leistungsstarke, energieeffiziente Rechenleistung für agentenbasierte KI- und Cloud-Rechenzentrums-Bereitstellungen zu liefern. Zur Verifizierung der Arm-AGI-CPU vom Subsystem bis hin zur gesamten Systemebene kam die hardwaregestützte Verifizierungsplattform Veloce™ Strato CS von Siemens zum Einsatz. Damit konnten Leistungs- und Latenzziele erreicht werden, die für den Hyperscaler-Einsatz vor dem Tapeout entscheidend sind.



Um der Komplexität und den Leistungsanforderungen seines Neoverse V-Series Compute Subsystems (CSS) gerecht zu werden, nutzte Arm Hardware-Assisted Verification (HAV), Emulation- und Prototyping-Lösungen von Siemens. Die in Zusammenarbeit mit Arm entwickelten Workflows dienen der Validierung wichtiger Leistungskennzahlen für Hyperscale-Implementierungen.



Der Umfang und die Komplexität moderner KI-Computing-Plattformen erfordern ein höheres Maß an Verifizierung, sagt Karima Dridi, Vice President of Productivity Engineering bei Arm. Die Lösungen von Siemens ermöglichten die vollständige Systemverifizierung der Arm-AGI-CPU im großen Umfang unter Verwendung mehrerer Veloce Strato CS-Cluster und halfen bei der Sicherstellung, dass sie die Leistungs- und Effizienzanforderungen von Hyperscale-Einsätzen erfüllt.



Die Arm AGI-CPU stellt einen Durchbruch bei der Leistung pro Watt für agentenbasierte KI und Hochleistungs-Computing-Workloads dar. Die Komplexität von Multi-Matrizen-CSS-Designs mit Neoverse-Kernen der V-Serie, Hochgeschwindigkeitsverbindungen, PCIe Gen6, NVME und CXL erforderte eine Verifizierung in einem Umfang und mit einer Genauigkeit, die herkömmliche EDA-Tools allein nicht liefern können.



Während Veloce Strato CS eine umfassende Chip-Verifizierung ermöglichte, beschleunigt die Veloce proFPGA CS-Prototyping-Plattform von Siemens die Softwareentwicklung vor der Chip-Fertigung. Durch die Bereitstellung von FPGA-basierten Prototypen, die mit nahezu Echtzeitgeschwindigkeiten laufen, gestattet Veloce proFPGA CS es Softwareteams, Validierung, Treiberentwicklung und Systembereitstellung Monate vor der Verfügbarkeit von Silizium zu beginnen. Dadurch wird sichergestellt, dass der Softwareeinsatz mit den straffen Zeitplänen für die Halbleiterentwicklung Schritt hält und kritische Meilensteine bei der Bereitstellung für Hyperscaler reduziert werden.



Die Arm-AGI-CPU ist ein Beispiel für den technischen Ehrgeiz, der die Innovation im Bereich der agentenbasierten KI vorantreibt, sagt Jean-Marie Brunet, Senior Vice President und General Manager von Hardware-Assisted Verification bei Siemens Digital Industries Software. "Die Zusammenarbeit mit Arm trägt dazu bei, dass die Verifizierungstechnologie von Siemens komplette Neoverse CSS-Subsysteme in einem vollständigen SoC-Modell verifizieren kann  mit branchenführender Leistung und Kanalbandbreite. Diese Leistung spiegelt unser gemeinsames Engagement wider, die Grenzen des Möglichen in der KI-Infrastruktur zu verschieben und die Fähigkeit unserer Lösungen, mit Kunden im gesamten Arm-Ökosystem zu skalieren, während sie zunehmend komplexe architektonische Herausforderungen angehen."



Aufbau eines Ökosystems auf der Grundlage fortschrittlicher Verifizierung

Die Verifizierungs- und Implementierungslösungen von Siemens lassen sich nahtlos in die Arbeitsabläufe des Arm-CPU-Designs integrieren und ermöglichen eine schnelle Einführung mit minimalen Unterbrechungen. Entscheidend ist, dass dieselben Veloce Strato CS-Technologien, die bei der Entwicklung der Arm-AGI-CPU zum Einsatz kamen, auch Arm-Lizenznehmern, SoC-Designern und Ökosystempartnern zur Verfügung stehen. Sie schaffen so ein Ökosystem, das Innovationen beschleunigt, Risiken reduziert und eine besser vorhersehbare Markteinführungszeit in der gesamten agentenbasierten KI-Community ermöglicht. Für Hyperscaler, die maßgeschneiderte Chips auf der Arm Neoverse CSS-Plattform entwickeln, bietet der Zugang zu ähnlichen Verifikationstechnologien einen Weg zur zuverlässigen Implementierung im Gigawatt-Maßstab.



Um mehr über das Engagement von Siemens und Arm für Innovation, technische Zusammenarbeit und die Unterstützung der sich entwickelnden Bedürfnisse von Arm und seinen Ökosystempartnern bei der Förderung der Zukunft der Agenten-KI-Infrastruktur und des Rechenzentrums-Computing zu erfahren, besuchen Sie: https://blogs.sw.siemens.com/hardware-assisted-verification/2026/05/05/the-million-dollar-bug-why-hyperscale-verification-cant-afford-delays/



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Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führendes Technologieunternehmen mit Schwerpunkten in den Bereichen Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheitswesen. Der Zweck des Unternehmens ist es, Technologien zu entwickeln, die den Alltag für alle verändern. Durch die Verbindung von realer und digitaler Welt unterstützt Siemens seine Kunden dabei, ihre digitale und nachhaltige Transformation zu beschleunigen und Fabriken effizienter, Städte lebenswerter und den Verkehr nachhaltiger zu machen. Siemens hält zudem eine Mehrheitsbeteiligung an dem börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers, einem führenden globalen Anbieter von Medizintechnik, der bahnbrechende Fortschritte im Gesundheitswesen erzielt. Für jeden. Überall. Nachhaltig.

Im Geschäftsjahr 2025, das zum 30. September 2025 abschloss, erwirtschaftete die Siemens Group einen Ertrag von 78,9 Milliarden  und einen Reingewinn von 10,4 Milliarden . Zum 30. September 2025 beschäftigte das Unternehmen auf Basis der fortgeführten Geschäftstätigkeit weltweit rund 318.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.



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