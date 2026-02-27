Siemens beschleunigt das Design und die Verifizierung integrierter Schaltungen mit agentischer KI in Questa One Beschleunigt Design und Verifizierung mit domänenspezifischen agentischen, KI-gesteuerten Workflows und konfigurierbarem menschlichem Fachwissen für schnellere, zuverlässige Register-Transfer-Level-Freigaben (RTL)



Flexible Integration bewahrt aktuelle Investitionen mit optimierter Leistung und umfassender Verifizierung in einem offenen Ökosystem



Entwickelt für die nahtlose Zusammenarbeit mit dem Fuse EDA KI-System, dem agentischen und generativen Framework von Siemens für Electronic Design Automation (EDA)



Bietet autonome agentische KI-Workflows, die innerhalb des Verifizierungsbereichs unter kundendefinierten Governance-Grenzen arbeiten, einschließlich autonomer Zielzerlegung, adaptiven Cross-Run-Strategien und kontinuierlichem Aufbau von Fachwissen Siemens hat heute das Questa One Agentic Toolkit vorgestellt, das domänenspezifische agentische KI-Workflows in sein intelligentes Verifizierungssoftwareportfolio Questa™ One integriert. Dadurch werden die Erstellung, Verifizierungsplanung, Ausführung, Fehlerbehebung und der Abschluss beschleunigt, sodass eine schnellere und zuverlässigere RTL-Freigabe möglich ist. Gleichzeitig wird damit die Art und Weise verändert, wie Ingenieure Integrierte Schaltungen (IC) entwerfen und Verifizierungsaufgaben durchführen.



Die Produktivitätslücke bei der Verifizierung wächst weiter, da die Komplexität von Designs aufgrund von 3D-ICs, chipletbasierten Architekturen und softwaredefinierten Systemen drastisch zunimmt. Das Questa One Agentic Toolkit transformiert Verifizierung und Design, indem es statt der bisherigen isolierten Interaktionen mit Tools intelligente, domänenspezifische, mehrstufige, Framework-unabhängige Workflows mit Unterstützung durch agentische KI bietet. Unter agentischer KI versteht man autonome Systeme, die innerhalb der Verifizierungsdomäne unter kundendefinierten Governance-Grenzen arbeiten und komplexe Aufgaben durchdenken, planen und ausführen können, während gleichzeitig an kritischen Entscheidungspunkten in den bestehenden Umgebungen der Ingenieure direkt eine konfigurierbare menschliche Kontrolle erhalten bleibt.



Questa One setzt einen neuen Standard für die intelligente Verifizierung. Das Questa One Agentic Toolkit baut auf diesen vernetzten und datengestützten Prinzipien mit agentischen KI-Workflows auf. Mit diesen können unsere Kunden zuverlässige Design- und Verifizierungsabschlüsse mit KI-Beschleunigung erreichen und dabei gleichzeitig die menschliche Expertise und das menschliche Urteilsvermögen beibehalten, die Qualität und Vertrauen schaffen, erklärte Abhi Kolpekwar, Senior Vice President und General Manager, Digital Verification Technologies, Siemens Digital Industries Software. Wir verfügen über die Engines und verstehen die Verifizierung selbst auf der tiefsten Ebene. Dies ist nicht nur eine Nachrüstung oder Ergänzung, sondern die umfassendste Verifizierungslösung der EDA-Branche, die durch intelligente, agentische KI-Workflows erweitert wird, die wiederum so funktionieren, wie unsere Kunden es erwarten, und die Ergebnisse liefern, die sie verlangen.



Integration mit dem Fuse EDA AI-System und mehr

Das Questa One Agentic Toolkit arbeitet nahtlos mit dem Fuse™ EDA AI system zusammen, dem agentischen und generativen Siemens Framework für die Automatisierung der Elektronikentwicklung, das Kunden, die ein vollständig integriertes Siemens-Erlebnis wünschen, optimierte Leistung und umfassende Integration bietet.



Es ist für Fuse optimiert und verfügt über erweiterte Funktionen, wenn es in der Fuse-Umgebung verwendet wird. In Anerkennung der hohen Bedeutung von Wahloptionen für unsere Kunden schützt die Framework-unabhängige Architektur bestehende Investitionen und lässt sich ohne Kompromisse in andere agentische Plattformen integrieren. Unabhängig davon, ob Teams bestehende oder neue Frameworks verwenden, passen sich Questa One Agenten-Workflows mit standardisierten Schnittstellen, die plattformübergreifend konsistent arbeiten, an ihre Umgebung an.



Der Siemens Vorteil: Engines, Integration und Offenheit

Diese intelligenten agentischen Workflows stellen einen Ansatz dar, der sich grundlegend von den Entwicklungen von Start-ups und Anbietern von Punktlösungen unterscheidet. Siemens verbindet auf einzigartige Weise sein Know-how im Bereich von Verifizierungs-Engines mit tiefgreifender KI-Integration und Wahloptionen für die Kunden, indem es drei verschiedene Säulen etabliert: Engine-native Intelligenz: Siemens entwickelt sowohl die branchenführenden Questa One-Tools als auch die Modellkontextprotokolle (Model Context Protocols, MCPs), die diese für die agentischen Frameworks zugänglich machen. Diese Workflows, die auf NVIDIA Llama Nemotron und NVIDIA NIM basieren, erfassen den Verifizierungsstatus in Echtzeit und sorgen für umfassende Transparenz und kontextbezogene Intelligenzbeziehungen zwischen Designs, Prüfständen, Prüfplänen und Spezifikationen. Dies bietet Kunden eine autonome Zielzerlegung, adaptive Cross-Run-Strategien und einen kontinuierlichen Aufbau von Fachwissen.



Skalierbares, vernetztes, datengesteuertes Fundament: Durch die Nutzung des vernetzten Verifizierungsökosystems, das Tools wie Questa One, die Tessent™ Software für DFT und das hardwaregestützte Verifizierungs- und Validierungssystem Veloce™ CS dynamisch miteinander koordiniert, bringen diese agentischen Workflows KI-gestützte Funktionen in die gesamte Entwicklungs- und Verifizierungslandschaft. Intelligente Workflows für Design und Verifizierung

Das Questa One Agentic Toolkit wird mit folgenden intelligenten Agenten eingeführt, die das Potenzial von agentischer KI demonstrieren: Der RTL Code Agent generiert synthetisierbaren RTL-Code aus natürlichen Sprachbeschreibungen, während er gleichzeitig auf Verstöße gegen Programmierregeln prüft und Korrekturvorschläge unterbreitet, die den Branchenstandards entsprechen, um den Ingenieuren sauberen, hochwertigen RTL-Code zur Überprüfung zu präsentieren.



führt eine optimale Konfiguration der Lint-Analyse aus, indem er bestehenden RTL-Code liest, um ihn auf Entwicklungsfehler und Verstöße gegen die Programmierregeln zu überprüfen. Daraufhin überprüfen die Entwickler die Ergebnisse und erhalten automatisch und KI-gestützt Vorschläge für Designkorrekturen oder Sonderfreigaben, um höchste RTL-Qualität sicherzustellen. Anschließend konfiguriert der CDC Agent optimal die Clock-Domain-Crossing-Verifizierung und führt sie für ein bestimmtes Design durch. Basierend auf den Ergebnissen werden Vorschläge zur Feinabstimmung der Konfiguration unterbreitet. Dadurch können die Entwickler nach der Überprüfung der Ergebnisse extrem saubere asynchrone Designs erzielen und automatisierte KI-gestützte Designkorrekturen oder Sonderfreigaben umsetzen.



analysiert Designspezifikationen und generiert automatisch umfassende Verifikationspläne. Die Ingenieure überprüfen und genehmigen jeden Schritt, während die KI die Strukturierungsabschnitte bearbeitet, detaillierte Funktionsbeschreibungen erstellt und Szenarien definiert sowie Strategien überprüft. Der Debug Agent beschleunigt die Ursachenanalyse, indem er Wellenformen, Assertions, Abdeckungsdaten und Protokolldateien intelligent korreliert. Er identifiziert verdächtige Signalübergänge, schlägt potenzielle Fehlermechanismen vor und generiert gezielte Debugging-Szenarien für die Überprüfung durch Ingenieure. Diese Agenten nutzen die MCPs des Toolkits, um direkt mit Questa One Verification IQ, Questa One SFV, Questa One Sim und anderen Tools zu arbeiten, unterstützt durch kuratierte Prompt-Bibliotheken, die von Domain-Experten entwickelt wurden.



Partner- und Kundenerlebnisse mit Questa One Agentic AI

Die ersten Anwender sehen bereits deutliche Produktivitätssteigerungen:



Die zunehmende Komplexität des modernen Chipdesigns und der Verifikation erfordert eine neue Generation intelligenter, agentischer Workflows, die in der Lage sind, komplexe Aufgaben zu durchdenken und dabei die höchsten Präzisionsstandards aufrechtzuerhalten, erklärte Tim Costa, Geschäftsführer für Industrial and Computational Engineering, NVIDIA. Durch die Nutzung der Argumentationsmodelle von NVIDIA NIM und Nemotron bietet Siemens Ingenieuren eine leistungsstarke, KI-gesteuerte Grundlage, um die Entwicklung der modernsten Elektroniksysteme der Welt zu beschleunigen.



Das Questa One Agentic Toolkit führte zu unmittelbaren und signifikanten Produktivitätssteigerungen, ergänzte Akshay Aggarwal, Senior Director Engineering, MediaTek. Innerhalb weniger Stunden konnten unsere Ingenieure hohe Effizienz erreichen  trotz begrenzter vorheriger Erfahrung mit dem Tool  und Aufgaben erledigen, die normalerweise Tage in Anspruch nehmen, sowie Workflows beherrschen, die gewöhnlich wochenlange Schulungen erfordern. In Kombination mit der bestehenden fortschrittlichen internen Verifizierungsmethodik von MediaTek hat das Questa One Agentic Toolkit nicht nur die Wissenslücke geschlossen, sondern auch unsere operativen Prozesse wesentlich beschleunigt.



Durch die Kombination von KI und Verifizierung ermöglichte Questa One unserem Team die schnelle Einführung einer kompletten agentischen Formal Property Verification und behob automatisch Probleme mit dem Lint Agent, erklärte Shalesh Thusoo, Gründer und Chief Executive Officer von Tsavorite Scalable Intelligence . Mit dem Agentic Toolkit nutzen wir diese Funktionen und ihre Produktivitätssteigerungen am optimalen Punkt in unserem Entwicklungsablauf.



Verfügbarkeit

Das Questa One Agentic Toolkit ist jetzt im Rahmen eines Early-Access-Programms verfügbar. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie https://www.siemens.com/questa-one-agentic



Siemens Digital Industries Software unterstützt Unternehmen jeder Größe bei der digitalen Transformation mit Software, Hardware und Services der Siemens Xcelerator Geschäftsplattform. Die Software von Siemens und der umfassende digitale Zwilling ermöglichen es Unternehmen, ihre Design-, Entwicklungs- und Fertigungsprozesse zu optimieren, um die Ideen von heute in nachhaltige Produkte der Zukunft zu verwandeln. Von Chips bis zu ganzen Systemen, vom Produkt bis zum Prozess, über alle Branchen hinweg. Siemens Digital Industries Software  beschleunigt Transformation.



Siemens Digital Industries (DI) unterstützt Unternehmen jeder Größe in der Prozess- und Einzelfertigungsindustrie dabei, ihre digitale und nachhaltige Transformation entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu beschleunigen. Das hochmoderne Automatisierungs- und Softwareportfolio von Siemens revolutioniert das Design, die Realisierung und die Optimierung von Produkten und der Produktion. Und mit Siemens Xcelerator  der offenen digitalen Geschäftsplattform  wird dieser Prozess noch einfacher, schneller und skalierbarer. Gemeinsam mit unseren Partnern und dem Ökosystem ermöglicht Siemens Digital Industries Kunden, ein nachhaltiges digitales Unternehmen zu werden. Siemens Digital Industries beschäftigt weltweit rund 70.000 Mitarbeiter.



Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führendes Technologieunternehmen mit Schwerpunkten in den Bereichen Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheitswesen. Der Zweck des Unternehmens ist es, Technologien zu entwickeln, die den Alltag für alle verändern. Durch die Verbindung von realer und digitaler Welt unterstützt Siemens seine Kunden dabei, ihre digitale und nachhaltige Transformation zu beschleunigen und Fabriken effizienter, Städte lebenswerter und den Verkehr nachhaltiger zu machen. Siemens hält zudem eine Mehrheitsbeteiligung an dem börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers, einem führenden globalen Anbieter von Medizintechnik, der bahnbrechende Fortschritte im Gesundheitswesen erzielt. Für jeden. Überall. Nachhaltig.

Im Geschäftsjahr 2025, das zum 30. September 2025 abschloss, erwirtschaftete die Siemens Group einen Ertrag von 78,9 Milliarden  und einen Reingewinn von 10,4 Milliarden . Zum 30. September 2025 beschäftigte das Unternehmen auf Basis der fortgeführten Geschäftstätigkeit weltweit rund 318.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.



Hinweis: Ein Verzeichnis der relevanten Siemens-Marken finden Sie hier. Sonstige Handelsmarken unterliegen den Rechten ihrer jeweiligen Eigentümer.

