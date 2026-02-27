|Siemens beschleunigt das Design und die Verifizierung integrierter Schaltungen mit agentischer KI in Questa One
Die Produktivitätslücke bei der Verifizierung wächst weiter, da die Komplexität von Designs aufgrund von 3D-ICs, chipletbasierten Architekturen und softwaredefinierten Systemen drastisch zunimmt. Das Questa One Agentic Toolkit transformiert Verifizierung und Design, indem es statt der bisherigen isolierten Interaktionen mit Tools intelligente, domänenspezifische, mehrstufige, Framework-unabhängige Workflows mit Unterstützung durch agentische KI bietet. Unter agentischer KI versteht man autonome Systeme, die innerhalb der Verifizierungsdomäne unter kundendefinierten Governance-Grenzen arbeiten und komplexe Aufgaben durchdenken, planen und ausführen können, während gleichzeitig an kritischen Entscheidungspunkten in den bestehenden Umgebungen der Ingenieure direkt eine konfigurierbare menschliche Kontrolle erhalten bleibt.
Questa One setzt einen neuen Standard für die intelligente Verifizierung. Das Questa One Agentic Toolkit baut auf diesen vernetzten und datengestützten Prinzipien mit agentischen KI-Workflows auf. Mit diesen können unsere Kunden zuverlässige Design- und Verifizierungsabschlüsse mit KI-Beschleunigung erreichen und dabei gleichzeitig die menschliche Expertise und das menschliche Urteilsvermögen beibehalten, die Qualität und Vertrauen schaffen, erklärte Abhi Kolpekwar, Senior Vice President und General Manager, Digital Verification Technologies, Siemens Digital Industries Software. Wir verfügen über die Engines und verstehen die Verifizierung selbst auf der tiefsten Ebene. Dies ist nicht nur eine Nachrüstung oder Ergänzung, sondern die umfassendste Verifizierungslösung der EDA-Branche, die durch intelligente, agentische KI-Workflows erweitert wird, die wiederum so funktionieren, wie unsere Kunden es erwarten, und die Ergebnisse liefern, die sie verlangen.
Integration mit dem Fuse EDA AI-System und mehr
Das Questa One Agentic Toolkit arbeitet nahtlos mit dem Fuse™ EDA AI system zusammen, dem agentischen und generativen Siemens Framework für die Automatisierung der Elektronikentwicklung, das Kunden, die ein vollständig integriertes Siemens-Erlebnis wünschen, optimierte Leistung und umfassende Integration bietet.
Es ist für Fuse optimiert und verfügt über erweiterte Funktionen, wenn es in der Fuse-Umgebung verwendet wird. In Anerkennung der hohen Bedeutung von Wahloptionen für unsere Kunden schützt die Framework-unabhängige Architektur bestehende Investitionen und lässt sich ohne Kompromisse in andere agentische Plattformen integrieren. Unabhängig davon, ob Teams bestehende oder neue Frameworks verwenden, passen sich Questa One Agenten-Workflows mit standardisierten Schnittstellen, die plattformübergreifend konsistent arbeiten, an ihre Umgebung an.
Der Siemens Vorteil: Engines, Integration und Offenheit
Diese intelligenten agentischen Workflows stellen einen Ansatz dar, der sich grundlegend von den Entwicklungen von Start-ups und Anbietern von Punktlösungen unterscheidet. Siemens verbindet auf einzigartige Weise sein Know-how im Bereich von Verifizierungs-Engines mit tiefgreifender KI-Integration und Wahloptionen für die Kunden, indem es drei verschiedene Säulen etabliert:
Das Questa One Agentic Toolkit wird mit folgenden intelligenten Agenten eingeführt, die das Potenzial von agentischer KI demonstrieren:
Partner- und Kundenerlebnisse mit Questa One Agentic AI
Die ersten Anwender sehen bereits deutliche Produktivitätssteigerungen:
Die zunehmende Komplexität des modernen Chipdesigns und der Verifikation erfordert eine neue Generation intelligenter, agentischer Workflows, die in der Lage sind, komplexe Aufgaben zu durchdenken und dabei die höchsten Präzisionsstandards aufrechtzuerhalten, erklärte Tim Costa, Geschäftsführer für Industrial and Computational Engineering, NVIDIA. Durch die Nutzung der Argumentationsmodelle von NVIDIA NIM und Nemotron bietet Siemens Ingenieuren eine leistungsstarke, KI-gesteuerte Grundlage, um die Entwicklung der modernsten Elektroniksysteme der Welt zu beschleunigen.
Das Questa One Agentic Toolkit führte zu unmittelbaren und signifikanten Produktivitätssteigerungen, ergänzte Akshay Aggarwal, Senior Director Engineering, MediaTek. Innerhalb weniger Stunden konnten unsere Ingenieure hohe Effizienz erreichen trotz begrenzter vorheriger Erfahrung mit dem Tool und Aufgaben erledigen, die normalerweise Tage in Anspruch nehmen, sowie Workflows beherrschen, die gewöhnlich wochenlange Schulungen erfordern. In Kombination mit der bestehenden fortschrittlichen internen Verifizierungsmethodik von MediaTek hat das Questa One Agentic Toolkit nicht nur die Wissenslücke geschlossen, sondern auch unsere operativen Prozesse wesentlich beschleunigt.
Durch die Kombination von KI und Verifizierung ermöglichte Questa One unserem Team die schnelle Einführung einer kompletten agentischen Formal Property Verification und behob automatisch Probleme mit dem Lint Agent, erklärte Shalesh Thusoo, Gründer und Chief Executive Officer von Tsavorite Scalable Intelligence. Mit dem Agentic Toolkit nutzen wir diese Funktionen und ihre Produktivitätssteigerungen am optimalen Punkt in unserem Entwicklungsablauf.
Verfügbarkeit
Das Questa One Agentic Toolkit ist jetzt im Rahmen eines Early-Access-Programms verfügbar. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie https://www.siemens.com/questa-one-agentic
|Siemens Digital Industries Software unterstützt Unternehmen jeder Größe bei der digitalen Transformation mit Software, Hardware und Services der Siemens Xcelerator Geschäftsplattform. Die Software von Siemens und der umfassende digitale Zwilling ermöglichen es Unternehmen, ihre Design-, Entwicklungs- und Fertigungsprozesse zu optimieren, um die Ideen von heute in nachhaltige Produkte der Zukunft zu verwandeln. Von Chips bis zu ganzen Systemen, vom Produkt bis zum Prozess, über alle Branchen hinweg. Siemens Digital Industries Software beschleunigt Transformation.
