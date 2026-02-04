Siemens übernimmt Canopus AI, um KI-basierte Messtechnik in die Halbleiterfertigung zu integrieren

Die Übernahme erweitert das umfassende Siemens EDA-Softwareportfolio um rechnergestützte Messtechnik und Inspektionen, die Chiphersteller bei der Lösung komplexer technischer Herausforderungen in der Halbleiterfertigung unterstützen sollen



Siemens gab heute die Übernahme von Canopus AI bekannt. Das Unternehmen ist ein innovativer Anbieter rechner- und KI-gestützter Messtechniklösungen, die Halbleiterhersteller in die Lage versetzen, ein neues Maß an Präzision und Effizienz bei Wafer- und Maskeninspektionsprozessen zu erreichen. Die Übernahme stärkt die Position von Siemens im Ökosystem der Halbleiterfertigung. Außerdem erweitert sie durch die Integration weiterer hochmoderner Messtechnologien, die über fortschrittliche KI-Funktionen verfügen, das digitale Produktangebot des Unternehmens im Bereich Halbleiterentwicklung und -fertigung.



Die Halbleiterindustrie steht vor immer komplexeren Herausforderungen in der Fertigung, da die Geometrien der Bauelemente ständig kleiner werden, während die Produktionsmengen steigen. Eine umfassende Messtechnik ist für die Gewährleistung von Qualität und Ertrag in der modernen Halbleiterfertigung unverzichtbar geworden. Die innovativen KI-gestützten Lösungen von Canopus AI ergänzen das bestehende Siemens Portfolio und versorgen Halbleiterhersteller mit intelligenten Inspektions- und Messfunktionen zur Förderung betrieblicher Spitzenleistungen.



Die Übernahme von Canopus AI ist ein Beispiel für das Engagement von Siemens, industrielle KI einzusetzen, um zentrale Herausforderungen in der Halbleiterfertigung zu lösen, erklärte Tony Hemmelgarn, Präsident und CEO, Siemens Digital Industry Software. Indem wir die Funktionen rechnergestützte Lithographie und physikalische Fertigungssimulation unseres Calibre-Portfolios mit den modernsten Mess- und Inspektionstechnologien von Canopus AI kombinieren, schaffen wir eine differenzierte, durchgängige EDA-Lösung, die die Genauigkeit gedruckter Wafer-Muster verbessert, die Ausbeute beschleunigt und die Zeit bis zur Serienreife bei hochmodernen Knoten reduziert. Diese Integration bringt unsere Vision eines hochpräzisen digitalen Zwillings in der Halbleiterherstellung weiter voran und ermöglicht die Prozesssteuerung und Maskenentwicklung im Subnanometerbereich.



Canopus AI wurde 2021 gegründet und hat seinen Sitz in Grenoble, Frankreich. Das schnell wachsende Software- und KI-Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, die Messtechnik und Inspektion von Wafern und Masken zu revolutionieren. Canopus AI ist Vorreiter bei der Metrospection, einem revolutionären Ansatz, der Mess- und Prüfabläufe mit KI verbessert. Dieses umfassende Software-Framework überwindet die Diskrepanz zwischen herkömmlicher Wafermesstechnik und Inspektionstechnik und ermöglicht es Chip-Designern und -Herstellern mithilfe von KI, die extrem hohen Präzisionsanforderungen hochmoderner Technologieknoten zu erfüllen.



Wir freuen uns sehr, Teil von Siemens zu werden und die Leistungsfähigkeit der KI-gestützten Messtechnik in der Halbleiterindustrie als Mitglied der Siemens EDA-Anwendergemeinschaft einem breiteren Publikum zugänglich zu machen, freut sich Joël Alanis, Chief Executive Officer von Canopus AI. Gemeinsam werden wir Innovatoren dabei unterstützen, die Grenzen des Halbleiterdesigns und der Halbleiterfertigung mit robuster Wafer- und Maskenmesstechnik sowie Inspektionstechnik zu verschieben. Zudem werden wir ihnen helfen, die Herausforderungen der sich schnell verändernden Halbleiterbranche zu meistern.



Die Transaktion wurde am 12. Januar 2026 abgeschlossen. Um mehr über die Übernahme von Canopus AI und darüber zu erfahren, wie Siemens KI-Technologien einsetzt, um kritische Herausforderungen in der Halbleiterfertigung zu lösen, besuchen Sie bitte https://blogs.sw.siemens.com/calibre/2026/02/04/siemens-acquires-canopusai/.



Siemens Digital Industries Software unterstützt Unternehmen jeder Größe bei der digitalen Transformation mit Software, Hardware und Services der Siemens Xcelerator Geschäftsplattform. Die Software von Siemens und der umfassende digitale Zwilling ermöglichen es Unternehmen, ihre Design-, Entwicklungs- und Fertigungsprozesse zu optimieren, um die Ideen von heute in nachhaltige Produkte der Zukunft zu verwandeln. Von Chips bis zu ganzen Systemen, vom Produkt bis zum Prozess, über alle Branchen hinweg. Siemens Digital Industries Software  beschleunigt Transformation.



Siemens Digital Industries (DI) unterstützt Unternehmen jeder Größe in der Prozess- und Einzelfertigungsindustrie dabei, ihre digitale und nachhaltige Transformation entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu beschleunigen. Das hochmoderne Automatisierungs- und Softwareportfolio von Siemens revolutioniert das Design, die Realisierung und die Optimierung von Produkten und der Produktion. Und mit Siemens Xcelerator  der offenen digitalen Geschäftsplattform  wird dieser Prozess noch einfacher, schneller und skalierbarer. Gemeinsam mit unseren Partnern und dem Ökosystem ermöglicht Siemens Digital Industries Kunden, ein nachhaltiges digitales Unternehmen zu werden. Siemens Digital Industries beschäftigt weltweit rund 70.000 Mitarbeiter.



Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führendes Technologieunternehmen mit Schwerpunkten in den Bereichen Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheitswesen. Der Zweck des Unternehmens ist es, Technologien zu entwickeln, die den Alltag für alle verändern. Durch die Verbindung von realer und digitaler Welt unterstützt Siemens seine Kunden dabei, ihre digitale und nachhaltige Transformation zu beschleunigen und Fabriken effizienter, Städte lebenswerter und den Verkehr nachhaltiger zu machen. Siemens hält zudem eine Mehrheitsbeteiligung an dem börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers, einem führenden globalen Anbieter von Medizintechnik, der bahnbrechende Fortschritte im Gesundheitswesen erzielt. Für jeden. Überall. Nachhaltig.



Im Geschäftsjahr 2025, das zum 30. September 2025 abschloss, erwirtschaftete die Siemens Group einen Ertrag von 78,9 Milliarden  und einen Reingewinn von 10,4 Milliarden . Zum 30. September 2025 beschäftigte das Unternehmen auf Basis der fortgeführten Geschäftstätigkeit weltweit rund 318.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.



Hinweis: Ein Verzeichnis der relevanten Siemens-Marken finden Sie hier. Sonstige Handelsmarken unterliegen den Rechten ihrer jeweiligen Eigentümer.

