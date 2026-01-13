Siemens übernimmt ASTER Technologies, um branchenführende Technologielösungen für Leiterplattentests anzubieten Dank dieser Integration können Unternehmen bereits in einer frühen Phase des Herstellungsprozesses von Leiterplattenbaugruppen Designentwürfe vorbereiten und robuste Teststrategien umsetzen. Daraus ergeben sich eine schnellere Fehlererkennung, geringere Kosten, verkürzte Markteinführung sowie eine verbesserte Produktqualität und -zuverlässigkeit



Mit der Übernahme wird die fortschrittliche Shift-Left-Design-for-Test- (DFT-) Funktionalität in die Xpedition- und Valor-Portfolios von Siemens integriert und schafft einen beispiellosen digitalen roten Faden für das Design und die Fertigung elektronischer Systeme, die auf der Analyse der Testabdeckung basieren Siemens gab heute die Übernahme von ASTER Technologies (ASTER) bekannt, einem privat geführten Marktführer im Bereich Testverifizierung und Ingenieursoftware für die Leiterplattenmontage (PCBA). Dieser strategische Schritt integriert die fortschrittliche Shift-Left-Design-for-Test- (DFT-) Funktionalität von ASTER direkt in die Siemens Xpedition™-Software und die Valor™-Software  die Teil des Siemens Xcelerator-Portfolios für Industriesoftware sind  und schafft somit ein einzigartiges, umfassendes Portfolio für das Design elektronischer Systeme. Diese Übernahme ermöglicht den Kunden einen echten digitalen roten Faden vom Leiterplatten-Design bis hin zur Fertigung. Hieraus ergeben sich eine schnellere Fehlererkennung, geringere Kosten, verkürzte Markteinführung sowie eine verbesserte Produktqualität und -zuverlässigkeit.



Bewältigung der wachsenden Komplexität in der Elektrotechnik

Die Übernahme erfolgt zu einem kritischen Zeitpunkt, an dem die steigende Nachfrage nach Automobilelektronik und die zunehmende Integration von 5G-Technologie in elektronische Systeme robuste Testlösungen erfordern, um Sicherheit, Zuverlässigkeit und die Einhaltung strenger Standards zu gewährleisten. Eine umfassende Teststrategie ist von entscheidender Bedeutung, um Defekte aufzudecken, kostspielige Design-Neuläufe zu vermeiden, Produkt-Retouren zu verhindern und Ausfälle im Feld zu reduzieren. Unternehmen suchen zunehmend nach DFT-Funktionalität, die in ihre Leiterplattendesignlösungen eingebettet ist, und nach einem integrierten Workflow für das Leiterplattendesign.



Die Expertise von ASTER verbessert das Angebot von Siemens im Bereich Design for Manufacturing (DFM)

ASTER wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Cesson-Sévigné (Frankreich). Das Unternehmen ist seit über 30 Jahren als führender Anbieter von Software-Tools für die Verifizierung, Montage und Prüfung von Leiterplattenbaugruppen tätig. Das Unternehmen bietet überzeugende DFM-Softwarelösungen zur physischen Designverifikation für die Leiterplattenfertigung, -montage und -prüfung sowie eine robuste Analyse der Testabdeckung und verfügt über optimierte Fähigkeiten für die Testprogrammierung. Sein Flaggschiff-Produkt TestWay ist für seine erstklassige DFT-Planung und -Implementierung bekannt, die es Unternehmen in einer frühen Phase des Herstellungsprozesses von Leiterplattenbaugruppen ermöglicht, Designentwürfe vorzubereiten und robuste Teststrategien umzusetzen. TestWay ergänzt das Valor-Design von Siemens um weitere Fähigkeiten für die Fertigung und Montage und schafft eine umfassende DFM-Lösung.



Die Übernahme von ASTER Technologies ist für unsere Kunden ein Game-Changer im Bereich Leiterplattendesign und -fertigung. Durch die Integration der marktführenden Test-Engineering-Software von ASTER befähigen wir unsere Kunden, ihre Designs viel früher im Designzyklus zu optimieren", erläutert AJ Incorvaia, Senior Vice President und General Manager, Electronic Board Systems bei Siemens Digital Industries Software. Dies kann die Kosten drastisch senken, die Markteinführungszeit verkürzen und dazu beitragen, ein Höchstmaß an Produktqualität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Es geht darum, unseren Kunden eine komplette, integrierte Lösung zu bieten, die vom ersten Designkonzept bis zur endgültigen Fertigung die Voraussetzungen für ihren Erfolg schafft.



Strategische Ergänzung für komplexe elektronische Systeme

Die Lösungen von ASTER werden überwiegend in anspruchsvollen High-End-Designs in den Bereichen Computing/HPC, Automotive und Networking eingesetzt, wo die Entwicklung wirksamer und kosteneffizienter Teststrategien entscheidend ist. Dank der Übernahme kann Siemens seine differenzierte und umfassende DFM-Lösung für den globalen Leiterplattenmarkt weiter ausbauen.



Die Zusammenarbeit mit Siemens ist ein unglaublich spannender Schritt für unser Team und unsere Kunden. Wir waren schon immer leidenschaftlich daran interessiert, Ingenieuren zu helfen, fehlerfreie Leiterplattendesigns anhand fortschrittlicher Testabdeckungsanalysen zu erstellen, so Christophe Lotz, Gründer und Geschäftsführer von ASTER Technologies. Jetzt haben wir als Teil von Siemens die beispiellose Möglichkeit, unser Know-how in ein breiteres, branchenführendes Portfolio zu integrieren. Das bedeutet, dass unsere innovativen Lösungen mehr Kunden erreichen und ihnen ermöglichen, noch mehr Effizienz, Qualität und Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Wir freuen uns, dass wir dazu beitragen können, die Siemens-Vision eines wirklich integrierten digitalen roten Fadens für das Design und die Fertigung in der Elektrotechnik mit genau dem richtigen Maß an Tests zu unterstützen.



Erweiterung des EDA-Portfolios von Siemens

Mit dieser Übernahme kann Siemens seinen Kunden weiterhin die branchenführende Technologie für elektronische Systemdesigns bieten, die sie benötigen, um die besten Produkte effizient und mit hoher Qualität zu entwickeln und zu fertigen. Die Integration der ASTER-Technologie wird Fertigungsfähigkeiten in das PCBA-Designportfolio einbetten, das Siemens Xcelerator-Portfolio erweitern und einen erheblichen Wettbewerbsvorteil schaffen. Dieser Schritt ermöglicht es Siemens, ein vollständiges Spektrum an DFM-Funktionen anzubieten, mit denen Kunden sicherstellen können, dass ihre Designs nicht nur die Fertigungsanforderungen erfüllen, sondern dass sie zudem auch Teststrategien bereits in den frühesten Entwicklungsphasen proaktiv optimieren können.



