Das neue PAVE360 Automotive von Siemens beschleunigt die Entwicklung von Fahrzeugen der nächsten Generation durch Validierung unter realen Bedingungen Der neue, sofort einsatzbereite, cloudbasierte digitale Zwilling PAVE360 Automotive ermöglicht Automobilherstellern und Zulieferern, vom ersten Tag an mit der Entwicklung vollständiger Systeme zu beginnen und die Einrichtungszeit von Monaten auf Tage zu verkürzen



Dieser voll integrierte digitale Zwilling auf Systemebene beschleunigt mithilfe modernster Automobiltechnologien von Branchenführern wie Arm die Entwicklung von fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen (ADAS), autonomen Fahrsystemen (AD) und Infotainment-Systemen im Fahrzeug (IVI)



Der neue digitale Zwilling PAVE360 Automotive wird auf der CES 2026 erstmals live vorgestellt Heute hat Siemens, ein führendes Industrietechnologieunternehmen, seine PAVE360™ Automotive-Technologie vorgestellt. Dabei handelt es sich um eine neue Kategorie von Software für digitale Zwillinge, die vorintegriert und als Standardprodukt konzipiert ist. Sie wurde entwickelt, um der zunehmenden Komplexität der Integration von Automobil-Hardware und -Software gerecht zu werden.



PAVE360 Automotive ermöglicht es Automobilherstellern und Zulieferern, die Entwicklung von softwaredefinierten Fahrzeugen (SDVs) durch eine frühzeitige virtuelle Integration des gesamten Systems zu beschleunigen. Diese spiegelt die reale Fahrzeughardware wider und fördert sowohl die Anwendungs- als auch die Low-Level-Softwareentwicklung für ADAS, AD und IVI. Für die Kunden entfällt dadurch die Notwendigkeit, vor dem Testen der Software ihre eigenen digitalen Zwillinge zu erstellen, was die Markteinführungszeit für kritische Anwendungen erheblich verkürzt  von Monaten auf Tage.



Da die Komplexität von Fahrzeughardware und -software in einem beispiellosen Tempo zunimmt, erhöht sich der Druck auf Entwicklungsteams, Innovationen schneller bereitzustellen und den Wettbewerb mit neuen Marktteilnehmern aufzunehmen. Gleichzeitig müssen sie die immer anspruchsvolleren Endverbrauchererwartungen erfüllen. Herkömmliche Entwicklungsmethoden reichen nicht mehr aus, um Abhängigkeiten zwischen ADAS-, AD- und IVI-Funktionen auf Systemebene zu verwalten  ein neuer Ansatz ist erforderlich.



Die Automobilindustrie steht an der Spitze der Revolution, in der Software alles bestimmt. Siemens liefert die erforderlichen Technologien für digitale Zwillinge, um über inkrementelle Innovationen hinauszugehen und einen ganzheitlichen, softwaredefinierten Ansatz für die Produktentwicklung zu verfolgen, erklärte Tony Hemmelgarn, Präsident und CEO von Siemens Digital Industries Software. Mit PAVE360 Automotive können Automobilunternehmen mit Selbstbewusstsein, Agilität und Skalierbarkeit ihren Innovationsbestrebungen nachgehen, das volle Potenzial von SDVs ausschöpfen und einen neuen Maßstab für die Realisierbarkeit in allen Branchen setzen.



PAVE360 Automotive: Ein virtueller Entwurf für die Entwicklung digitaler Zwillinge

PAVE360 Automotive nutzt die Expertise von Siemens im Technologiebereich digitaler Zwillinge und ermöglicht Automobilherstellern Folgendes: Beschleunigung der Entwicklung von Fahrzeugsystemen bereits in den Anfangsphasen, mit anpassbaren virtuellen Referenzdesigns für ADAS, AD und IVI



bereits in den Anfangsphasen, mit anpassbaren virtuellen Referenzdesigns für ADAS, AD und IVI Vereinheitlichung der Entwicklung, Optimierung der Effizienz und Förderung der cloudbasierten Zusammenarbeit mit einem einzigen digitalen Zwilling für alle Teams



Optimierung der Effizienz und Förderung der cloudbasierten Zusammenarbeit mit einem einzigen digitalen Zwilling für alle Teams Anpassung und Skalierung durch zusätzliche Software, Modelle und externe Hardware, je nach Bedarf



durch zusätzliche Software, Modelle und externe Hardware, je nach Bedarf Beschleunigung der Softwareentwicklung durch Nutzung hardwareähnlicher Simulationsgeschwindigkeiten, z. B. von brandneuen Automobil-IP, wie des neuen Arm® Zena Compute Subsystems (CSS)



durch Nutzung hardwareähnlicher Simulationsgeschwindigkeiten, z. B. von brandneuen Automobil-IP, wie des neuen Arm® Zena Compute Subsystems (CSS) Validierung mit Feedback aus der Praxis durch Verbindung der digitalen Zwillinge mit physischer Hardware und Tests in realen Fahrzeugen Digitale Zwillinge auf Systemebene für SDVs können komplex sein. Ihre Erstellung und Validierung mit bestehenden Technologien sind daher meist sehr zeitaufwendig. Um diesen Engpass zu beseitigen, bietet PAVE360 Automotive einen voll integrierten digitalen Zwilling auf Systemebene an. Dieser ist vom ersten Tag an einsatzbereit und reduziert den Zeit-, Arbeits- und Kostenaufwand für den Aufbau solcher Umgebungen von Grund auf.



PAVE360 Automotive mit Arm

Nach den vorangegangenen Kooperationsprojekten mit Arm, die zu beschleunigten virtuellen Umgebungen für Arm Cortex-A720AE im Jahr 2024 und zu den Arm Zena Compute Subsystems (CSS) im Jahr 2025 führten, setzt Siemens die Integration von Arm Zena CSS nun auch in PAVE360 Automotive fort. Damit kann die Branche schneller und nahtloser als je zuvor auf Arm-Technologien aufbauen. Der Zugriff auf Arm Zena CSS in einer Umgebung für digitale Zwillinge wie PAVE360 Automotive beschleunigt die Softwareentwicklung um bis zu zwei Jahre.



Da Fahrzeuge zunehmend durch KI definiert werden, benötigen Automobilhersteller und Halbleiterfertigungspartner neue Wege, um die steigende Komplexität zu bewältigen, ohne die Innovation zu verlangsamen, erklärte Suraj Gajendra, Vice President of Products and Solutions, Physical AI Business Unit, Arm. Mit Arm Zena CSS, das in der vorintegrierten Umgebung von Siemens PAVE360 Automotive verfügbar ist, können Partner ihre Lösungen nicht nur anpassen, indem sie die einzigartige Flexibilität der Arm-Architektur nutzen, sondern auch viel früher im Entwicklungszyklus validieren und iterieren, wodurch sie schneller auf den Markt kommen.



Verfügbarkeit

PAVE360 nutzt die Siemens Innexis™-Softwareumgebung in Kombination mit unterstützenden Technologien, um Benutzern die Erstellung von digitalen Zwillingen auf Systemebene für ADAS-, AD- und IVI-Funktionen zu ermöglichen. PAVE360 Automotive von Siemens ist zunächst für ausgewählte Kunden verfügbar und ab Februar 2026 allgemein erhältlich. Vom 6. bis 9. Januar 2026 wird es live in der Auto Hall auf der CES 2026 vorgestellt. Die Teilnehmer sind eingeladen, sich selbst davon zu überzeugen, wie Siemens Innovationsführer dabei unterstützt, die Zukunft der Automobilinnovation zu gestalten. Mehr zu Siemens PAVE360 Automotive erfahren Sie unter https://blogs.sw.siemens.com/pave360/?p=216



Siemens Digital Industries Software unterstützt Unternehmen jeder Größe bei der digitalen Transformation mit Software, Hardware und Services der Siemens Xcelerator Geschäftsplattform. Die Software von Siemens und der umfassende digitale Zwilling ermöglichen es Unternehmen, ihre Design-, Entwicklungs- und Fertigungsprozesse zu optimieren, um die Ideen von heute in nachhaltige Produkte der Zukunft zu verwandeln. Von Chips bis zu ganzen Systemen, vom Produkt bis zum Prozess, über alle Branchen hinweg. Siemens Digital Industries Software  beschleunigt Transformation.



Siemens Digital Industries (DI)unterstützt Unternehmen jeder Größe in der Prozess- und Einzelfertigungsindustrie dabei, ihre digitale und nachhaltige Transformation entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu beschleunigen. Das hochmoderne Automatisierungs- und Softwareportfolio von Siemens revolutioniert das Design, die Realisierung und die Optimierung von Produkten und der Produktion. Und mit Siemens Xcelerator  der offenen digitalen Geschäftsplattform  wird dieser Prozess noch einfacher, schneller und skalierbarer. Gemeinsam mit unseren Partnern und dem Ökosystem ermöglicht Siemens Digital Industries Kunden, ein nachhaltiges digitales Unternehmen zu werden. Siemens Digital Industries beschäftigt weltweit rund 70.000 Mitarbeiter.



Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führendes Technologieunternehmen mit Schwerpunkten in den Bereichen Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheitswesen. Der Zweck des Unternehmens ist es, Technologien zu entwickeln, die den Alltag für alle verändern. Durch die Verbindung von realer und digitaler Welt unterstützt Siemens seine Kunden dabei, ihre digitale und nachhaltige Transformation zu beschleunigen und Fabriken effizienter, Städte lebenswerter und den Verkehr nachhaltiger zu machen. Als führender Anbieter industrieller KI nutzt Siemens sein umfassendes Fachwissen, um KI  einschließlich generativer KI  auf reale Anwendungen anzuwenden und KI für Kunden in verschiedenen Branchen zugänglich und wirkungsvoll zu machen. Siemens hält zudem eine Mehrheitsbeteiligung an dem börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers, einem führenden globalen Anbieter von Medizintechnik, der bahnbrechende Fortschritte im Gesundheitswesen erzielt. Für jeden. Überall. Nachhaltig.



Im Geschäftsjahr 2025, das zum 30. September 2025 abschloss, erwirtschaftete die Siemens Group einen Ertrag von 78,9 Milliarden  und einen Reingewinn von 10,4 Milliarden . Zum 30. September 2025 beschäftigte das Unternehmen auf Basis der fortgeführten Geschäftstätigkeit weltweit rund 318.000 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.



Hinweis: Ein Verzeichnis der relevanten Siemens-Marken finden Sie hier. Sonstige Handelsmarken unterliegen den Rechten ihrer jeweiligen Eigentümer.

Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2025 by Mexperts AG