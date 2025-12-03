Certus Semiconductor setzt auf KI-gestütztes Solido, um die Entwicklung von I/O-Bibliotheken, analogen IPs und ESD zu beschleunigen Führendes Fabless-Halbleiterunternehmen nutzt das EDA-Toolset (Electronic Design Automation) von Siemens, um die Designverifizierung für präzise Analogdesigns zu beschleunigen und die Zuverlässigkeit von IP der nächsten Generation zu steigern



Siemens, ein führendes Industrieunternehmen, gab heute bekannt, dass Certus Semiconductor (Certus) die Solido™-Software für das Design kundenspezifischer integrierter Schaltkreise (IC) einsetzt, um die Entwicklung von Bibliothekslösungen für Eingabe-/Ausgabe- (I/O) und elektrostatische Entladungen (ESD) für Anwendungen in den Bereichen Automobiltechnik, Luft- und Raumfahrt, Mobilgeräte, Unterhaltungselektronik, KI und IoT zu beschleunigen. Dies wird Certus dabei helfen, seine Position als Marktführer in den Bereichen I/O-Bibliotheken, ESD und analoge IP zu stärken. Zudem wird es die Entwicklung von zuverlässigen Geräten und Schnittstellen der nächsten Generation ermöglichen, die den höchsten Standards in Bezug auf Leistung und Zuverlässigkeit entsprechen.



Certus Semiconductor hat seinen IP-Entwicklungsprozess mithilfe der branchenführenden EDA-Tools von Siemens beschleunigt, erklärt Stephen Fairbanks, Chief Executive Officer von Certus Semiconductor. Analogtechnik steht im Mittelpunkt unserer Designs, und angesichts der missionskritischen Anwendungen, die wir unterstützen, können wir hinsichtlich der Qualität keine Kompromisse zulassen. Unsere Zusammenarbeit mit Siemens ermöglicht es uns, unsere Methodik durch die maßgeschneiderten IC-Verifizierungstechnologien erheblich zu verbessern. So sind wir in der Lage, mit den zunehmenden Herausforderungen fortschrittlicher Prozessknoten und der Marktnachfrage nach unseren Produkten und Dienstleistungen Schritt zu halten.



Die erfolgreiche Implementierung der Solido Custom IC-Lösungen von Certus im gesamten Workflow bestätigt, dass KI eine bahnbrechende Neuerung für missionskritische Analog- und Hochfrequenzdesigns in fortschrittlichen Prozessknoten darstellt, so Amit Gupta, Senior Vice President und General Manager, Siemens EDA, Siemens Digital Industries Software. Durch die Einführung von KI-gestützter Leistung und Optimierung im gesamten Workflow ermöglichen wir Designteams eine schnellere Entwicklung für Automobil-, Luftfahrt- und Industrieanwendungen  unter Beibehaltung der Präzision und Zuverlässigkeit, die diese Märkte verlangen.



Als Partner der GlobalFoundries IP Alliance, Silicon Catalyst In-Kind-Partner und kürzlich aufgenommener Partner der TSMC Open Innovation Platform Alliance ist Certus auf ESD-Speziallösungen für Hochfrequenz- (HF), Transceiver- und Hochspannungsanwendungen, Multi-Protokoll-I/Os, HF-Funkanlagen und analoge IPs einschließlich Datenwandlern, Oszillatoren und Reglern spezialisiert. Das Unternehmen kann nachweisliche Erfolge bei strahlungsgehärteten, automobiltauglichen sowie energie- und platzsparenden Kundenanpassungen verbuchen.



Certus hat seine Lösungen erfolgreich in allen wichtigen Foundry-Technologien eingesetzt, darunter Solido™ Design Environment für die nominale und variantenbewusste Designverifizierung, Solido™ Characterization Suite für die .lib-Produktion und -Verifizierung, Solido™ IP Validation Suite für die IP-Qualitätssicherung über alle Designansichten hinweg und Solido™ Simulation Suite für die SPICE-konforme Verifizierung. Alle diese Lösungen sind Teil der KI-gestützten Solido Custom IC-Lösungen von Siemens.



Um mehr über die Technologien zu erfahren, die Certus Semiconductor zur Beschleunigung von Innovationen im Halbleiterdesign einsetzen wird, besuchen Sie https://eda.sw.siemens.com/en-US/ic/solido/



Siemens Digital Industries Software unterstützt Unternehmen jeder Größe bei der digitalen Transformation mithilfe von Software, Hardware und Dienstleistungen der Siemens Xcelerator Business-Plattform. Die Software von Siemens und der umfassende digitale Zwilling ermöglichen es Unternehmen, ihre Design-, Engineering- und Fertigungsprozesse zu optimieren, um die Ideen von heute in die nachhaltigen Produkte der Zukunft zu verwandeln. Von Chips bis hin zu kompletten Systemen, vom Produkt bis zum Prozess, quer durch alle Branchen. Siemens Digital Industries Software  Beschleunigung der Transformation.



Hinweis: Ein Verzeichnis der relevanten Siemens-Marken finden Sie hier. Sonstige Handelsmarken unterliegen den Rechten ihrer jeweiligen Eigentümer.

