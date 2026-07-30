ROHM startet Engineer Social Hub: Neue Plattform für technischen Austausch Willich-Münchheide, 30. Juli 2026  ROHM Co., Ltd. gibt die Einführung der englischsprachigen Version des Engineer Social Hub bekannt. Dabei handelt es sich um eine Online-Plattform, die Ingenieur:innen den Zugang zu technischen Informationen, Know-how und Support seitens ROHM erleichtern soll. Engineer Social Hub bündelt die technischen Inhalte von ROHM zu Halbleiterprodukten und -lösungen an einem Ort. Mithilfe produktspezifischer FAQs und Diskussionsforen sowie eines Chatbots können Anwender:innen nach Lösungen für ihre technische Fragen suchen und direkten Support von ROHM-Ingenieur:innen erhalten.



Bisher mussten sich Anwender:innen bei technischen Problemen entweder direkt an ROHM wenden oder Anfragen über Vertriebspartner:innen stellen. Über den Engineer Social Hub haben sie nun jederzeit und von überall aus online Zugriff auf die technischen Informationen und das Know-how von ROHM. FAQs und Diskussionen auf der Website lassen sich ohne Anmeldung lesen und durchsuchen. Wenn Anwender:innen die benötigten Informationen nicht finden, besteht die Möglichkeit, sich als Mitglied zu registrieren und Fragen in den Diskussionsforen zu stellen, um Lösungen eingehender zu erörtern. Die Website bietet außerdem Dokumente und Videos, die die Nutzung des Engineer Social Hubs erläutern.



Auch in Zukunft wird ROHM den Engineer Social Hub weiterentwickeln. Ziel ist es, eine Community zu schaffen, in der nicht nur ROHM und die Anwender:innen, sondern auch die Anwender:innen untereinander kommunizieren können, um gemeinsam neue Ideen und Lösungen zu entwickeln. Mit dieser Initiative möchte ROHM Ingenieur:innen dabei unterstützen, technische Herausforderungen zu lösen. Dazu schafft das Unternehmen eine Plattform, auf der Ingenieur:innen Kontakte knüpfen, Ideen entwickeln und zusammenarbeiten können.



Vernetzen, gestalten und lösen  von Ingenieuren für Ingenieure

URL: https://esh.rohm.com



Hintergrund

Wenn Ingenieur:innen Halbleiterprodukte einsetzen oder Anwendungen effizient entwickeln möchten, greifen sie in der Regel zunächst auf Datenblätter, Anwendungshinweise und andere technische Dokumente zurück. Wenn sie keine für ihre spezifischen Anwendungsfälle geeigneten Lösungen finden, kann der technische Support des Herstellers äußerst hilfreich sein.



Zwar ist technischer Support über Distributoren und andere Vertriebskanäle verfügbar, doch benötigen Ingenieur:innen gelegentlich auch direkten und zeitnahen Zugriff auf das gesammelte technische Wissen und Anwendungs-Know-how des Herstellers. Um den Zugang zu solchen Informationen und die Unterstützung weiter zu verbessern, hat ROHM den Engineer Social Hub ins Leben gerufen. Über diese Online-Plattform können Ingenieur:innen einfacher nach Lösungen für technische Herausforderungen suchen und bei Bedarf weitere Unterstützung anfordern.



Die wichtigsten Merkmale des Engineer Social Hub:



1. Unterstützung einer breiten Palette von Produktkategorien

Der Engineer Social Hub bietet technische Informationen zu einer breiten Palette von ROHM-Produkten. Dazu gehören analoge LSIs, für die häufig technischer Support benötigt wird, sowie Halbleiterbauelemente mit Schwerpunkt auf Leistungsbauelementen, Modulprodukten und Widerständen  der Produktkategorie, mit der ROHM gegründet wurde.



Die Plattform bündelt technische Informationen zum umfangreichen Produkt-portfolio von ROHM und unterstützt Anwender:innen mithilfe verschiedener Funktionen wie FAQs, Diskussionsforen und weiteren technischen Ressourcen bei der Lösung kniffliger Aufgaben.

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2. Direkte Unterstützung durch ROHM-Ingenieur:innen

Durch die Teilnahme an produktspezifischen Diskussionen erhalten Anwender direkte technische Unterstützung von ROHM-Ingenieur:innen. So profitieren sie von praktischen Anleitungen, die auf dem Produktwissen und der technischen Expertise von ROHM basieren.

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3. Fachliche Diskussionen und Austausch unter Ingenieur:innen

Der Engineer Social Hub ermöglicht zudem die Kommunikation zwischen Ingenieur:innen über die Bereiche Diskussion und Community. In diesen Foren können sich die Anwender:innen frei über bestimmte Themen austauschen. Die Interaktionen sind nicht auf ROHM-Ingenieur:innen beschränkt: Die Anwender:innen können auch untereinander in Kontakt treten und Erkenntnisse teilen.



Um eine aktive Teilnahme zu fördern, enthält die Plattform Gamification-Elemente. Anwender:innen, die sich aktiv durch Beiträge und die Teilnahme an Diskussionen einbringen, können Punkte sammeln.

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Fazit

Der Engineer Social Hub spiegelt das Engagement von ROHM wider, Ingenieur:innen durch einen einfacheren Zugang zu technischem Wissen, den direkten Austausch mit Expert:innen und einen Raum für die Zusammenarbeit bei der gemeinsamen Lösung von Herausforderungen zu unterstützen. Indem die Plattform Ingenieur:innen mit den richtigen Informationen und untereinander vernetzt, soll sie die Lösung technischer Herausforderungen schneller, zugänglicher und effektiver gestalten.



Über ROHM Semiconductor

ROHM, ein führender Hersteller von Halbleitern und elektronischen Komponenten, wurde 1958 gegründet. Vom Automobil- und Industrieausrüstungsmarkt bis hin zum Konsum- und Kommunikationssektor liefert ROHM über ein weltweites Vertriebs- und Entwicklungsnetz ICs, diskrete Bauelemente und elektronische Komponenten von höchster Qualität und Zuverlässigkeit. Die Stärken von ROHM im Analog- und Leistungsmarkt ermöglichen es uns, optimierte Lösungen für ganze Systeme anzubieten, die Peripheriekomponenten (z. B. Transistoren, Dioden, Widerstände) mit den neuesten SiC-Leistungsbauelementen sowie Treiber-ICs kombinieren, um deren Leistung zu maximieren.

Weitere Informationen zu ROHM finden Sie unter: www.rohm.de





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