Neues Buck-Boost-DC/DC-Evaluierungsboard für ultrakompakte Montage Willich-Münchheide, 22. Juli 2026  ROHM hat mit dem BD83070GWL-EVK-002 ein neues Evaluierungsboard entwickelt, mit dem sich die Funktionen des DC/DC-Wandler-ICs BD83070GWL, der einen hohen Wirkungsgrad mit äußerst geringer Stromaufnahme verbindet, umfassend demonstrieren lassen.

(Bild 1)



In den letzten Jahren sind batteriebetriebene elektronische Geräte wie Wearables, Mobilgeräte und IoT-Geräte aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Die in diesen Geräten verwendeten Komponenten müssen nicht nur immer kleiner werden, um die Designästhetik zu verbessern und neue Funktionen zu ermöglichen, sondern auch, um die Stromaufnahme zu senken und so die Batterielebensdauer zu verlängern. ROHM hat die Entwicklung von Stromversorgungs-ICs kontinuierlich vorangetrieben, um diesen Anforderungen gerecht zu werden.



Der BD83070GWL ist ein Buck-Boost-DC/DC-Wandler-IC, der als energiesparendes Bauelement für elektronische Geräte mit kleinen Batterien oder anderen begrenzten Stromquellen entwickelt wurde. Er erreicht einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 97 % und einen äußerst niedrigen Ruhestrom

von 2,8 µA.



Das neu entwickelte Evaluierungsboard wurde so konzipiert, dass es die kleinstmögliche Grundfläche für einen Buck-Boost-DC/DC-Wandler bietet  eine zentrale Anforderung für kleine batteriebetriebene Geräte. Durch die Integration des BD83070GWL mit einer Spule, Kondensatoren und insgesamt nur fünf Bauteilen wird eine ultrakompakte Montagefläche von lediglich 12,87 mm2

(3,3 mm × 3,9 mm) erreicht. Im Vergleich zu herkömmlichen Buck-Boost-DC/DC-IC-Konfigurationen, einschließlich solcher mit integrierten Spulen, bietet das Evaluierungsboard einen erheblichen Vorteil hinsichtlich der Montagefläche. Darüber hinaus stehen als Referenzdesign Designressourcen wie Schaltpläne und eine Stückliste (BOM) öffentlich zur Verfügung. Das ermöglicht einen reibungslosen Übergang vom Evaluierungs- zum Serienproduktionsdesign.



Das neue Evaluierungsboard ist ab sofort erhältlich. Der Online-Verkauf hat ebenfalls begonnen. Es kann über Online-Händler wie DigiKey und Farnell erworben werden.



Anwendungsbeispiele

 Wearables: Smartwatches, Smart-Ringe, biometrische Sensoren etc.

 Mobile Geräte: AR-/VR-Geräte, Smartphones usw.

 IoT-Geräte: KI-Sensorknoten, BLE-Geräte, Smart Locks, kleine Drohnen etc.

 Kleine batteriebetriebene Geräte: E-Zigaretten, kabellose Ohrhörer, digitale Schlüssel, elektrische Zahnbürsten usw.



Weitere Informationen finden Sie auf der Website von ROHM

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Über ROHM Semiconductor

ROHM, ein führender Hersteller von Halbleitern und elektronischen Komponenten, wurde 1958 gegründet. Vom Automobil- und Industrieausrüstungsmarkt bis hin zum Konsum- und Kommunikationssektor liefert ROHM über ein weltweites Vertriebs- und Entwicklungsnetz ICs, diskrete Bauelemente und elektronische Komponenten von höchster Qualität und Zuverlässigkeit. Die Stärken von ROHM im Analog- und Leistungsmarkt ermöglichen es uns, optimierte Lösungen für ganze Systeme anzubieten, die Peripheriekomponenten (z. B. Transistoren, Dioden, Widerstände) mit den neuesten SiC-Leistungsbauelementen sowie Treiber-ICs kombinieren, um deren Leistung zu maximieren.

Weitere Informationen zu ROHM finden Sie unter: www.rohm.de





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