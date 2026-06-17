ROHM präsentiert MOSFETs der AG16xFNxx-Serie für 48-V-Stromversorgungssysteme im Automobilbereich Willich-Münchheide, 17. Juni 2026  ROHM bietet mit der AG16xFNxx-Serie eine Reihe von 80-V-Leistungs-MOSFETs für 48-V-Stromversorgungssysteme, die in Automobilanwendungen immer häufiger zum Einsatz kommen.



Im Automobilbereich steigt der Strombedarf, insbesondere bei Fahrzeugen der Oberklasse. 48-V-Stromversorgungssysteme gewinnen als hocheffiziente Alternative zu den herkömmlichen 12-V-Systemen zunehmend an Bedeutung. Da eine breite Einführung dieser Systeme um das Jahr 2030 erwartet wird, wächst der Bedarf an 80-V-Leistungs-MOSFETs, die noch geringere Leistungsverluste erzielen können als herkömmliche 100-V-Bauteile.



Die neuen Produkte von ROHM ermöglichen durch den Einsatz von HPLF5060- (4,9 × 6,0 mm) und DFN3333-Gehäusen (3,3 × 3,3 mm) eine kompaktere Bauweise im Vergleich zu standardmäßigen Automobil-MOSFET-Gehäusen wie dem TO-252 (6,6 × 10,0 mm).



Das HPLF5060 ist mit Gull-Wing-Anschlüssen ausgestattet. Das DFN3333 nutzt die Wettable-Flank-Technologie, was die Zuverlässigkeit auf Leiterplatten (PCB) erhöht. Durch den Einsatz der Copper-Clip-Junction-Technologie zur Verbesserung der Wärmeableitung können diese Bauelemente zudem hohe Ströme leiten. Alle Modelle entsprechen dem Automobil-Qualitätsstandard AEC-Q101 und gewährleisten somit eine hohe Zuverlässigkeit.



Die Serienproduktion der neuen Produkte AG160FNS4FRA (HPLF5060) und AG166FNH7FRA (DFN3333) wurde im April 2026 aufgenommen. Der Online-Verkauf hat ebenfalls begonnen. Die Produkte sind auch über Online-Händler wie DigiKey und Farnell erhältlich.



Die Produktpalette dieser Gehäuse wird in naher Zukunft weiter ausgebaut. Darüber hinaus wurde mit der Entwicklung von Produkten im TOLG-Gehäuse (TO-Leaded with Gullwing, 9,9 × 11,7 mm) begonnen. Das Angebot an leistungsstarken und äußerst zuverlässigen 80-V-MOSFETs wird dabei kontinuierlich erweitert.



Anwendungsbeispiele

48-V-Systeme im Automobilbereich: Steuerkreise für Hauptwechselrichter, Elektromotoren, elektrische Wasserpumpen etc.



Die Marke EcoMOS™

EcoMOS™ ist ROHMs Marke für Silizium-Leistungs-MOSFETs, die für energieeffiziente Anwendungen im Bereich der Leistungselektronik entwickelt wurden. EcoMOS™ wird häufig in Anwendungen wie Haushaltsgeräten, Industrieanlagen und Automobilsystemen eingesetzt. Die Marke bietet eine vielfältige Produktpalette, die eine Produktauswahl auf der Grundlage von Schlüsselparametern wie Rauschverhalten und Schalteigenschaften ermöglicht, um spezifische Anforderungen zu erfüllen.

EcoMOS™ ist eine Marke oder eingetragene Marke von ROHM Co., Ltd.



Über ROHM Semiconductor

ROHM, ein führender Hersteller von Halbleitern und elektronischen Komponenten, wurde 1958 gegründet. Vom Automobil- und Industrieausrüstungsmarkt bis hin zum Konsum- und Kommunikationssektor liefert ROHM über ein weltweites Vertriebs- und Entwicklungsnetz ICs, diskrete Bauelemente und elektronische Komponenten von höchster Qualität und Zuverlässigkeit. Die Stärken von ROHM im Analog- und Leistungsmarkt ermöglichen es uns, optimierte Lösungen für ganze Systeme anzubieten, die Peripheriekomponenten (z. B. Transistoren, Dioden, Widerstände) mit den neuesten SiC-Leistungsbauelementen sowie Treiber-ICs kombinieren, um deren Leistung zu maximieren.

Weitere Informationen zu ROHM finden Sie unter: www.rohm.de





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