ROHM PLECS Simulator für die schnelle Verifizierung von Leistungselektronikschaltungen Willich-Münchheide, 28. Mai 2026  ROHM hat den ROHM PLECS Simulator auf seiner offiziellen Website veröffentlicht. Mit diesem Simulationstool können Entwickler von Leistungselektronikschaltungen und Systemdesigner das Verhalten der Leistungsbauelemente von ROHM schnell online simulieren. Das Tool basiert auf der Simulationssoftware PLECS®.



Im Schaltungsdesign, insbesondere bei Schaltungen für die Leistungselektronik, wird die Simulation als kostengünstige und zeitsparende Alternative zum Hardware-Prototyping eingesetzt. Im Jahr 2020 stellte ROHM den ROHM Solution Simulator vor, der die gleichzeitige Verifizierung von Leistungsbauelementen und IC-Produkten ermöglicht. Seitdem hat ROHM sein Angebot an Topologien und Bauelementmodellen kontinuierlich erweitert. Dank Funktionen wie der Bereitstellung hochpräziser SPICE-Modelle wird das Tool besonders dafür geschätzt, dass es Signalverläufe mit hoher Genauigkeit reproduzieren kann, die denen der tatsächlichen Hardware sehr nahe kommen. In den frühen Entwicklungsphasen bestand jedoch der Bedarf, auf der Grundlage von Verlust- und Wärmeberechnungen schnell das optimale Leistungsbauelement auszuwählen.



Auf diese Anforderungen hat ROHM mit dem ROHM PLECS Simulator reagiert. Dieser ist auf Verlust- und Wärmeberechnungen spezialisiert und ermöglicht es den Anwendern, die Verlustleistung und den Temperaturanstieg innerhalb von Sekunden bis Minuten zu simulieren. Dazu wählen sie auf der Website zunächst eine Topologie für Leistungselektronikschaltungen aus und selektieren anschließend Leistungsbauelemente aus dem Angebot von ROHM. Das reduziert den Zeit- und Arbeitsaufwand für die optimale Bauelementauswahl in den frühen Phasen des Schaltungsentwurfs erheblich. Derzeit stehen bereits zwanzig verschiedene Topologien zur Verfügung. ROHM plant, das Angebot an Bauelementmodellen und Topologien in Zukunft zu erweitern, darunter SiC-Bauelemente, IGBTs und Leistungsmodule.



Durch den Einsatz des ROHM PLECS Simulators für eine schnelle erste Analyse mit PLECS® und die detaillierte, hochpräzise Verifizierung, für die der ROHM Solution Simulator bekannt ist, sowie durch die Auswahl des geeigneten Tools entsprechend der Entwicklungsphase ist es möglich, eine durchgängige Simulation durchzuführen. Diese reicht von der Verlust- und thermischen Verifizierung des Designs bis hin zur Überprüfung der Signalverläufe.



Der neue Simulator steht nach einer Registrierung als Benutzer auf der ROHM-Website kostenlos zur Verfügung. Die entsprechende Seite bietet Zugang zum Simulator und liefert alle erforderlichen Informationen, wie das Benutzerhandbuch und Anwendungshinweise zur Erläuterung der Schaltungsfunktion.



Über ROHM Semiconductor

ROHM, ein führender Hersteller von Halbleitern und elektronischen Komponenten, wurde 1958 gegründet. Vom Automobil- und Industrieausrüstungsmarkt bis hin zum Konsum- und Kommunikationssektor liefert ROHM über ein weltweites Vertriebs- und Entwicklungsnetz ICs, diskrete Bauelemente und elektronische Komponenten von höchster Qualität und Zuverlässigkeit. Die Stärken von ROHM im Analog- und Leistungsmarkt ermöglichen es uns, optimierte Lösungen für ganze Systeme anzubieten, die Peripheriekomponenten (z. B. Transistoren, Dioden, Widerstände) mit den neuesten SiC-Leistungsbauelementen sowie Treiber-ICs kombinieren, um deren Leistung zu maximieren.

Weitere Informationen zu ROHM finden Sie unter: www.rohm.de





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