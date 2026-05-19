Skalierbare Stromversorgungslösungen von ROHM für SoCs im Automobilbereich

Willich-Münchheide, 19. Mai 2026  ROHM hat eine konfigurierbare Stromversorgungslösung entwickelt, die den PMIC der BD968xxC-Serie mit dem DrMOS BD96340MFFC kombiniert. Sie ist für Automobil-SoCs in Anwendungen wie ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), DMS (Driver Monitoring Systems) und Sensorkameras konzipiert.

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Steigende Leistungsanforderungen an SoCs für die Automobilindustrie, die durch die Weiterentwicklung von ADAS, verbesserten Kamerafunktionen im Fahrzeug und die Integration von Steuergeräten bedingt sind, haben in den letzten Jahren den Übergang zu Domänenarchitekturen mit Domänencontrollern als Kernstück beschleunigt. Infolgedessen müssen Stromversorgungsdesigns nun den Betrieb mit niedrigen Spannungen und hohen Strömen unterstützen und gleichzeitig eine fortschrittliche Sequenzsteuerung sowie hohe Zuverlässigkeit gewährleisten.



Herkömmliche Stromversorgungsarchitekturen erfordern oft erhebliche Anpassungen, um den Unterschieden zwischen SoC-Herstellern und -Generationen Rechnung zu tragen. Dies führt häufig zu Neukonstruktionen während der Markteinführung. Dadurch verlängert sich die Entwicklungszeit und der Verifizierungsaufwand erhöht sich. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, hat ROHM eine neue Lösung auf Basis eines konfigurierbaren Designkonzepts entwickelt. Dieses ermöglicht eine flexible Anpassung an ein breites Spektrum von SoC-Stromversorgungsanforderungen.



Mithilfe dieser Lösung lassen sich skalierbare Stromversorgungsdesigns realisieren, die eine breite Palette von SoCs, vom Low-End- bis zum High-End-Bereich, unterstützen. Dazu werden je nach Anwendungs- und Leistungsanforderungen Kombinationen aus konfigurierbaren Haupt-PMICs, Sub-PMICs und DrMOS-Bauelementen flexibel zusammengestellt. Dieser skalierbare Ansatz reduziert den Entwicklungsaufwand bei der Plattformerweiterung und verbessert gleichzeitig die Energieeffizienz sowie die Wiederverwendbarkeit von Designs.

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Alle PMICs sind für einen Eingangsspannungsbereich von 2,7 V bis 5,5 V ausgelegt. Die Modelle BD96803QxxC und BD96811FxxC sind für den Standalone-Betrieb mit Low-End-SoCs optimiert. Die Varianten BD96805QxxC und BD96806QxxC können in Kombination mit dem DrMOS BD96340MFFC die Anforderungen an niedrige Spannungen und hohe Ströme erfüllen, die von Hochleistungs-SoCs gestellt werden.



Die PMICs sind in Wettable-Flank-QFN-Gehäusen untergebracht. Die DrMOS verfügen über Flip-Chip-QFN-Gehäuse. Alle Bauelemente sind nach AEC-Q100 qualifiziert und gewährleisten somit eine hohe Zuverlässigkeit für den Einsatz in Fahrzeugen.



Die Serienproduktion dieser Produkte hat bereits begonnen.



PMIC Produktpalette

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Anwendungsbeispiele

SoCs mit hoher Leistungsaufnahme: ADAS, DMS, integrierte Cockpit-Systeme usw.

SoCs mit mittlerer Leistungsaufnahme: Rundumsichtsysteme, Einparkhilfen etc.

SoCs mit geringer Leistungsaufnahme: Sensorkameras, Karosseriesteuerungssysteme, verschiedene Sensorsteuerungssysteme usw.



Weitere Informationen:

 PMICs von ROHM für SoCs wurden in Referenzdesigns für die Cockpits der nächsten Generation von Telechips eingesetzt

 ROHM und Nanjing SemiDrive Technology entwickeln gemeinsam ein Referenzdesign: Einsatz von PMICs und SerDes-ICs für SoCs



