ROHM erweitert sein Angebot um 17 neue Hochleistungs-Operationsverstärker für mehr Designflexibilität Willich-Münchheide, 31. März 2026  ROHM hat sein Sortiment um die neuen CMOS-Operationsverstärker der Serien TLRx728 und BD728x erweitert. Diese eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Automobil, Industrie und Verbrauchersysteme. Das breite Angebot erleichtert zudem die Produktauswahl. (Bild 1)



In den letzten Jahren ist die Nachfrage nach hochpräzisen Operationsverstärkern rapide gestiegen. Ursache hierfür ist die zunehmende Komplexität von Automobil- und Industriesystemen, die höhere Geschwindigkeiten, mehr Präzision und eine höhere Effizienz erfordert. In Anwendungen, in denen die Verstärkung von Sensorausgangssignalen erforderlich ist, sind die Minimierung von Signalfehlern und die Reduzierung von Verzögerungen von entscheidender Bedeutung. Um diese Anforderungen zu erfüllen, ist eine ausgewogene Kombination wichtiger Charakteristika erforderlich, darunter Eingangs-Offset-Spannung, Rauschen und Anstiegsgeschwindigkeit.



Bei den neuen Produkten handelt es sich um Hochleistungs-Operationsverstärker, die sich durch eine niedrige Eingangs-Offset-Spannung, geringes Rauschen und eine hohe Anstiegsgeschwindigkeit auszeichnen. Der TLRx728 weist eine Eingangs-Offset-Spannung von 150 µV (typ.) auf, während der BD728x 1,6 mV (typ.) bietet. Beide Serien haben eine Rauschspannungsdichte von 12 nV/√Hz bei 1 kHz sowie eine Anstiegsgeschwindigkeit von 10 V/µs. Sie eignen sich daher für eine Vielzahl von Präzisionsanwendungen, darunter Sensorsignalverarbeitung, Stromerfassungsschaltungen, Motorsteuerungen und Stromversorgungs-Überwachungssysteme. Beide Serien sind darauf ausgelegt, Vielseitigkeit und hohe Leistung in Einklang zu bringen, anstatt auf bestimmte Anwendungen beschränkt zu sein.



Die Rail-to-Rail-Ein-/Ausgangsfähigkeit ermöglicht eine maximale Ausnutzung des Versorgungsspannungsbereichs und gewährleistet einen großen Dynamikbereich.



Neben Konfigurationen mit einem, zwei oder vier Kanälen steht eine große Auswahl an Gehäusen zur Verfügung. Dadurch ist eine optimale Produktauswahl je nach Anwendungsbereich und Leiterplattengröße möglich.



Die neuen Produkte werden zeitgleich auf den Markt gebracht, mit Ausnahme bestimmter Artikelnummern. Informationen zum Vertrieb finden Sie in der Produktübersicht. Die Produkte können auch online bei Händlern wie DigiKey , Mouser und Farnell erworben werden.

(Bild 2)



Anwendungsbeispiele

Automobilausstattung, Industrieausrüstung und Unterhaltungselektronik.

Einsatzbeispiele: Sensorsignalverarbeitung, Strommessschaltungen, Motor-steuerung, Überwachungssysteme für Stromversorgungen.



Über ROHM Semiconductor

ROHM, ein führender Hersteller von Halbleitern und elektronischen Komponenten, wurde 1958 gegründet. Vom Automobil- und Industrieausrüstungsmarkt bis hin zum Konsum- und Kommunikationssektor liefert ROHM über ein weltweites Vertriebs- und Entwicklungsnetz ICs, diskrete Bauelemente und elektronische Komponenten von höchster Qualität und Zuverlässigkeit. Die Stärken von ROHM im Analog- und Leistungsmarkt ermöglichen es uns, optimierte Lösungen für ganze Systeme anzubieten, die Peripheriekomponenten (z. B. Transistoren, Dioden, Widerstände) mit den neuesten SiC-Leistungsbauelementen sowie Treiber-ICs kombinieren, um deren Leistung zu maximieren.

Weitere Informationen zu ROHM finden Sie unter: www.rohm.de





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