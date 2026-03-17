|ROHM stellt Referenzdesigns für Dreiphasen-Wechselrichter mit neuen SiC-Leistungsmodulen vor
|Willich-Münchheide, 17. März 2026 ROHM hat auf seiner Website die Referenzdesigns REF68005, REF68006 und REF68004 für dreiphasige Wechselrichterschaltungen mit SiC-Modulen der Marke EcoSiC™ HSDIP20, DOT-247 und TRCDRIVE pack™ veröffentlicht. Entwickler können die in diesen Referenzdesigns bereitgestellten Daten zur Erstellung der Ansteuerungsplatinen verwenden. In Kombination mit den SiC-Modulen von ROHM verringern diese Designs den Arbeitsaufwand für die Gerätebewertung.
In Hochleistungs-Wandlerschaltungen sorgen SiC-Leistungsbauelemente zwar für eine höhere Effizienz und Zuverlässigkeit, können jedoch den Arbeitsaufwand für die Peripherieschaltung und das thermische Design vergrößern. Die von ROHM veröffentlichten Referenzdesigns unterstützen Ausgangsleistungen bis zur 300-kW-Klasse. Sie erleichtern somit den Einsatz von SiC-Modulen in zahlreichen Automobil- und Industrieanwendungen.
Über Online-Händler wie DigiKey und Farnell können Anwender bereits drei Varianten von SiC-Modulen erwerben, die mit diesen Referenzdesigns kompatibel sind.
Referenzdesigns
(Bild 1)
Diese Referenzdesigns richten sich an Anwender, die die öffentlich zugänglichen Designdaten nutzen möchten. Wenn Sie eine Referenzdesign-Platine oder ein Evaluierungskit erhalten möchten, wenden Sie sich bitte an einen Vertriebsmitarbeiter oder besuchen Sie die Kontaktseite auf der Website von ROHM. (Die Stückzahlen sind begrenzt.)
Online-Verkauf von SiC-Modulen
Die folgenden Details geben Auskunft über die aktuell bei Online-Händlern erhältlichen SiC-Module.
Online verfügbare SiC-Module!
Simulationsunterstützung
ROHM stellt auch verschiedene Support-Ressourcen bereit, die eine schnelle Bewertung und Implementierung seiner Produkte ermöglichen. Die umfassenden Lösungen von ROHM, einschließlich Support für Simulation und Thermodesign, sind bei der Auswahl von Komponenten eine wertvolle Hilfe. Die verschiedenen Designdaten zu den Evaluierungsplatinen kann der Anwender von der jeweiligen Referenzdesignseite herunterladen. Die Produktinformationen zu den mit den Referenzdesigns kompatiblen SiC-Modulen sind auf den jeweiligen Produktseiten abrufbar. Darüber hinaus steht auf der ROHM-Website der ROHM Solution Simulator zur Verfügung. Dieses Simulationswerkzeug ermöglicht bereits in der Phase der Komponentenauswahl eine Überprüfung auf Systemebene.
HSDIP20: Referenzdesign / ROHM Solution Simulator / LTspice® Schaltungsmodell
DOT-247: Referenzdesign / ROHM Solution Simulator / LTspice® Schaltungsmodell
TRCDRIVE pack™: Referenzdesign
Weitere Referenzdesigns
Zusätzlich zu den vorgestellten Designs bietet ROHM zahlreiche Referenzdesigns an, die den Designaufwand für Anwender reduzieren. Weitere Details finden Sie unter dem folgenden Link:
Referenzdesign / Anwendungs-Evaluierungskit
Zusätzliche Informationen
Pressemitteilung (HSDIP20)
ROHM entwickelt neue SiC-Power-Module mit hoher Leistungsdichte
Pressemitteilung (DOT-247)
ROHM präsentiert 2-in-1-SiC-Formmodul DOT-247
Pressemitteilung (TRCDRIVE pack™)
ROHMs neues TRCDRIVE pack™ 2-in-1-SiC-Modul verringert die Größe von xEV-Wechselrichtern
Die Marke EcoSiC™
EcoSiC™ ist ein Markenzeichen für Bauelemente, die Siliziumkarbid (SiC) verwenden. Im Bereich der Leistungselektronik steht SiC wegen seiner höheren Leistungsfähigkeit im Vergleich zu Silizium (Si) im Mittelpunkt des Interesses. ROHM entwickelt unabhängig Technologien, die für die Weiterentwicklung von SiC entscheidend sind von der Wafer-Herstellung und den Produktionsprozess bis hin zum Packaging und Methoden zur Qualitätskontrolle. Gleichzeitig hat ROHM ein integriertes Produktionssystem für den gesamten Herstellungsprozess aufgebaut, das die Position des Unternehmens als führender SiC-Lieferant untermauert.
TRCDRIVE pack™ und EcoSiC™ sind Marken oder eingetragene Marken von ROHM Co., Ltd.
LTspice® ist eine eingetragene Marke von Analog Devices, Inc.
Bei der Verwendung von Marken Dritter sind die vom Rechteinhaber festgelegten Nutzungsrichtlinien zu beachten.
|Über ROHM Semiconductor
ROHM, ein führender Hersteller von Halbleitern und elektronischen Komponenten, wurde 1958 gegründet. Vom Automobil- und Industrieausrüstungsmarkt bis hin zum Konsum- und Kommunikationssektor liefert ROHM über ein weltweites Vertriebs- und Entwicklungsnetz ICs, diskrete Bauelemente und elektronische Komponenten von höchster Qualität und Zuverlässigkeit. Die Stärken von ROHM im Analog- und Leistungsmarkt ermöglichen es uns, optimierte Lösungen für ganze Systeme anzubieten, die Peripheriekomponenten (z. B. Transistoren, Dioden, Widerstände) mit den neuesten SiC-Leistungsbauelementen sowie Treiber-ICs kombinieren, um deren Leistung zu maximieren.
Weitere Informationen zu ROHM finden Sie unter: www.rohm.de