ROHM erweitert Lieferkapazitäten für GaN-Leistungsbauelemente

Willich-Münchheide, 02. März 2026  ROHM Co., Ltd. (im Folgenden ROHM) kündigt an, seine eigenen Entwicklungs- und Fertigungstechnologien für GaN-Leistungsbauelemente mit der Prozesstechnologie von TSMC, einem langjährigen Partner, zu kombinieren. Ziel ist es, ein durchgängiges Produktionssystem innerhalb der ROHM-Gruppe aufzubauen. Durch die Lizenzierung der GaN-Technologie von TSMC kann ROHM seine Lieferkapazitäten erhöhen und somit der wachsenden Nachfrage nach GaN in Anwendungen wie KI-Servern und Elektrofahrzeugen gerecht werden.



GaN-Leistungsbauelemente bieten eine hervorragende Hochspannungs- und Hochfrequenzleistung, verbessern die Effizienz und verringern die Größe in einer Vielzahl von Anwendungen. Sie werden bereits in Verbraucherprodukten wie Netzteilen eingesetzt. Auch in Hochspannungsanwendungen, beispielsweise in Stromversorgungen für KI-Server und Bordladegeräten für Elektrofahrzeuge (EVs), findet die Technologie zunehmend Verwendung. Es wird erwartet, dass die Nachfrage weiter steigt.



ROHM begann frühzeitig mit der Entwicklung von GaN-Leistungsbauelementen und richtete im März 2022 bei ROHM Hamamatsu eine Anlage zur Serienfertigung von 150-V-GaN ein. Im mittleren Leistungsbereich hat ROHM seine Lieferstruktur aufgebaut und gleichzeitig externe Kooperationen vorangetrieben. Einer der wichtigsten Partner ist TSMC: ROHM setzt seit 2023 einen 650-V-GaN-Prozess ein. Im Dezember 2024 gingen die beiden Unternehmen eine Partnerschaft im Bereich Automotive-GaN*1 ein und vertieften damit ihre Zusammenarbeit.



Die jüngste Integration stellt eine Weiterentwicklung dieser Partnerschaft dar. Im Rahmen einer neu abgeschlossenen Lizenzvereinbarung wird die Prozesstechnologie von TSMC an ROHM Hamamatsu übertragen. ROHM plant, das Produktionssystem bis zum Jahr 2027 in Betrieb zu nehmen, um der steigenden Nachfrage in Anwendungsbereichen wie KI-Servern gerecht zu werden.



Nach Abschluss des Technologietransfers werden ROHM und TSMC ihre Partnerschaft im Bereich GaN für die Automobilindustrie einvernehmlich beenden. Gleichzeitig werden die beiden Unternehmen ihre Zusammenarbeit intensivieren, sodass sie effizientere und kompaktere Stromversorgungssysteme entwickeln können.



ROHMs EcoGaN™

Der Markenname EcoGaNTM bezieht sich auf ROHMs Produktreihe von GaN-Bauelementen, die die Eigenschaften von GaN maximieren und damit zur Energieeinsparung und Miniaturisierung beitragen. Das Ziel ist es, den Stromverbrauch einer Anwendung zu reduzieren, periphere Komponenten zu miniaturisieren und einfachere Designs mit weniger Bauteilen zu erreichen.

Die EcoGaN™-Serie wurde in Verbraucher- und Industrieanwendungen eingesetzt, beispielsweise im 45-W-Wechselstromadapter C4 Duo von Innergie (eine Marke von Delta Electronics, Inc.) im Jahr 2023*2 und in Netzteilen für KI-Server von Murata Power Solutions (ein Unternehmen der Murata Manufacturing Group) im Jahr 2024*3.

*1) ROHM und TSMC starten strategische Zusammenarbeit im Bereich Galliumnitrid-Technologie für die Automobilindustrie

*2) ROHMs EcoGaN™ wurde im 45-W-USB-C-Ladegerät C4 Duo von Innergie, einer Marke von Delta, eingesetzt.

*3) EcoGaN™ von ROHM wird von Murata Power Solutions für KI-Server-Netzteile eingesetzt

