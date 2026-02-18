ROHM erweitert Produktpalette der 40-V-/60-V-MOSFETs für Automobilanwendungen um kompakte, hochzuverlässige HPLF5060-Gehäuse Willich-Münchheide, 18. Februar 2025  ROHM erweitert sein Angebot an Low-Voltage-MOSFETs (40 V/60 V) für Automobilanwendungen wie Hauptwechselrichter-Steuerschaltungen, elektrische Pumpen und LED-Scheinwerfer um neue Produkte mit HPLF5060-Gehäuse (4,9 mm × 6,0 mm).

(Bild 1)



In den letzten Jahren gab es bei Low-Voltage-MOSFETs für die Automobilindustrie einen Trend zu kleineren Gehäusen wie der Größe 5060 sowie zu noch kompakteren Optionen. Die Miniaturisierung bringt jedoch erhebliche Herausforderungen für eine zuverlässige Montage mit sich, vor allem aufgrund der geringen Anschlussabstände und des bleifreien Designs.



Um diese Probleme zu lösen, bietet das neue HPLF5060-Gehäuse eine kleinere Grundfläche als das weit verbreitete TO-252-Gehäuse (6,6 mm × 10,0 mm). Gleichzeitig wird die Zuverlässigkeit der Leiterplattenmontage durch die Verwendung von Gull-Wing-Anschlüssen erhöht. Die Kupferclip-Verbindungstechnologie ermöglicht zudem einen Hochstrombetrieb, weshalb sich das Gehäuse ideal den Einsatz in anspruchsvollen Automobilumgebungen eignet.



Die Massenproduktion neuer Produkte mit HPLF5060-Gehäuse begann im November 2025. Der Online-Vertrieb wurde ebenfalls aufgenommen. Die Produkte sind auch über Online-Händler wie DigiKey und Farnell erhältlich.



Neben der Erweiterung der Produktpalette um das HPLF5060-Gehäuse ist für Februar 2026 die Serienproduktion des kleineren DFN3333-Gehäuses (3,3 mm × 3,3 mm) geplant. Bei diesem Gehäuse kommt die Wettable-Flank-Technologie zum Einsatz. Um das Angebot an leistungsstarken, hochzuverlässigen Gehäusen weiter auszubauen, wurde zudem mit der Entwicklung eines TOLG-Gehäuses (TO-Leaded with Gull-Wing) mit den Maßen 9,9 mm × 11,7 mm begonnen.

(Bild 2)



Anwendungsbeispiele

Hauptwechselrichter-Steuerschaltungen, elektrische Pumpen, LED-Scheinwerfer etc.



Die Marke EcoMOS™

EcoMOS™ ist ROHMs Marke für Silizium-Leistungs-MOSFETs, die für energieeffiziente Anwendungen im Bereich der Leistungselektronik entwickelt wurden.EcoMOS™ wird häufig in Anwendungen wie Haushaltsgeräten, Industrieanlagen und Automobilsystemen eingesetzt. Die Marke bietet eine vielfältige Produktpalette, die eine Produktauswahl auf der Grundlage von Schlüssel-parametern wie Rauschverhalten und Schalteigenschaften ermöglicht, um spezifische Anforderungen zu erfüllen.

EcoMOS™ ist eine Marke oder eingetragene Marke von ROHM Co., Ltd.



Über ROHM Semiconductor

ROHM, ein führender Hersteller von Halbleitern und elektronischen Komponenten, wurde 1958 gegründet. Vom Automobil- und Industrieausrüstungsmarkt bis hin zum Konsum- und Kommunikationssektor liefert ROHM über ein weltweites Vertriebs- und Entwicklungsnetz ICs, diskrete Bauelemente und elektronische Komponenten von höchster Qualität und Zuverlässigkeit. Die Stärken von ROHM im Analog- und Leistungsmarkt ermöglichen es uns, optimierte Lösungen für ganze Systeme anzubieten, die Peripheriekomponenten (z. B. Transistoren, Dioden, Widerstände) mit den neuesten SiC-Leistungsbauelementen sowie Treiber-ICs kombinieren, um deren Leistung zu maximieren.

Weitere Informationen zu ROHM finden Sie unter: www.rohm.de



Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2026 by Mexperts AG