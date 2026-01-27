ROHMs neue LDO-Regler mit 500 mA Ausgangsstrom gewährleisten stabilen Betrieb mit ultrakleinen Kondensatoren und erweitern damit die Designflexibilität für Hochstromanwendungen Willich-Münchheide, 27. Januar 2025  ROHM hat die LDO-Regler-ICs der BD9xxN5 Serie mit einem Ausgangsstrom von 500 mA entwickelt. Die neue Serie zeichnet sich durch die firmeneigene, äußerst stabile Regelungstechnologie Nano Cap™ aus. Sie umfasst 18 Produkte für 12-V-/24-V-Primärstromversorgungsanwendungen in Automobilen, industriellen Anlagen und Kommunikationsinfrastrukturen.

(Bild 1)



In den letzten Jahren wurden elektronische Geräte immer kompakter, mussten aber gleichzeitig eine höhere Bestückungsdichte aufweisen. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, Platz zu sparen und Designflexibilität zu erzielen, müssen Stromversorgungs-ICs auch mit Kondensatoren mit geringer Kapazität einen stabilen Betrieb gewährleisten. Allerdings war es technisch schwierig, eine solche Leistung mit Ausgangskondensatoren von 1 µF oder weniger zu erreichen.



Um dieser Herausforderung zu begegnen, entwickelte ROHM im Jahr 2022 die LDO-Regler der BD9xxN1 Serie (150 mA Ausgangsstrom), die mit der firmeneigenen, äußerst stabilen Steuerungstechnologie Nano Cap™ ausgestattet sind. Dank dieser Innovation ist ein stabiler Betrieb mit Ausgangskondensatoren von nur 100 nF möglich, weshalb die Regler in zahlreichen Anwendungen zum Einsatz kommen.



Die neu entwickelte BD9xxN5-Serie baut auf dem Erfolg der BD9xxN1-Serie auf. Sie erhöht den Ausgangsstrom auf 500 mA  mehr als das Dreifache des vorherigen Werts  und erweitert damit ihre Eignung für Anwendungen mit höherem Leistungsbedarf deutlich. Darüber hinaus wird eine sehr geringe Ausgangsspannungswelligkeit von ca. 250 mV (bei einer Laststromschwankung von 1 mA bis 500 mA innerhalb von 1 µs) mit einer geringen Ausgangskapazität von nur 470 nF (typisch) erreicht. Neben den üblichen kleinen MLCCs (Mehrschichtkeramikkondensatoren) im Bereich von mehreren µF und großvolumigen Elektrolytkondensatoren unterstützt die BD9xxN5-Serie auch ultrakleine MLCCs der Größe 0603M (0,6 mm × 0,3 mm) mit Kapazitäten unter 1 µF. Bei diesen war eine hohe Stabilität bisher nur schwer zu erreichen. Das trägt zur Platzersparnis sowie zu größerer Flexibilität bei.



Die Massenproduktion dieser Serie begann im Oktober 2025 mit einer monatlichen Produktionskapazität von 300.000 Einheiten. Die Produkte sind auch online über Online-Händler wie DigiKey, Mouser und Farnell erhältlich.



ROHM stellt darüber hinaus hochpräzise SPICE-Modelle, ROHM Real Model, für eine genaue Simulation bereit. Diese können von der offiziellen Website von ROHM heruntergeladen werden.



SPICE Modelle:BD900N5xxx-C BD933N5xxxx-C BD950N5xxxx-C



ROHM wird auch weiterhin durch die Ausweitung seiner mit der Nano Cap™-Technologie ausgestatteten LDO-Serie zu hoher Leistung, Miniaturisierung und hoher Zuverlässigkeit elektronischer Geräte beitragen.

(Bild 2)



Anwendungsbeispiele

Automobile Stromversorgungen für Antriebsstrangsysteme, Kraftstoffeinspritzsysteme und Reifendruckkontrollsysteme

Stromversorgungen für Karosseriesteuergeräte

Stromversorgungen für Infotainmentsysteme für Kombiinstrumente und Head-up-Displays (HUD) etc. Industrieanlagen Stromversorgungen für speicherprogrammierbare Steuerungen, Remote-Terminals und industrielle Gateways

Hochpräzise LDOs für analoge Lasten und Sensoren zur Messung von Temperatur, Druck, Durchflussrate etc.

Stromversorgungen für Überwachungs- und Bedienfelder in Katastrophen-schutz- und Zugangskontrollsystemen sowie in der Gebäudeautomation

Standby-Stromversorgungen für Mensch-Maschine-Schnittstellen und Bedienfelder etc. Endverbraucherelektronik Stromversorgungen für Steuerplatinen in Kühlschränken, Geschirrspülern, Klimaanlagen etc.

Stromversorgungen für Haushaltsgeräte wie Thermostate und Türklingeln

Stromversorgungen für Anwendungen mit konstanter Stromversorgung in Haussicherheits- und Netzwerkgeräten etc. Über die Nano Cap™-Technologie

Nano Cap™ bezeichnet eine äußerst stabile Regelungstechnologie, die ROHMs umfangreiche Analogexpertise über Schaltungsdesign, Prozesse und Layout unter Verwendung eines vertikal integrierten Produktions-systems kombiniert. Eine optimierte Regelung beseitigt Stabilitätsprobleme von Kondensatoren in Analogschaltungen. Sie reduziert so die Designressourcen für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Automobil, Industrieausrüstung, Endverbraucher und vielen anderen. (Bild 3) Spezielle Website: Was ist die Nano Power Supply Technology?

Geschichten aus der Fertigung: Nano Power Supply Technology

Video: Nano Cap™ Nano Cap™ ist eine Marke oder eingetragene Marke von ROHM Co., Ltd.



Über ROHM Semiconductor

ROHM, ein führender Hersteller von Halbleitern und elektronischen Komponenten, wurde 1958 gegründet. Vom Automobil- und Industrieausrüstungsmarkt bis hin zum Konsum- und Kommunikationssektor liefert ROHM über ein weltweites Vertriebs- und Entwicklungsnetz ICs, diskrete Bauelemente und elektronische Komponenten von höchster Qualität und Zuverlässigkeit. Die Stärken von ROHM im Analog- und Leistungsmarkt ermöglichen es uns, optimierte Lösungen für ganze Systeme anzubieten, die Peripheriekomponenten (z. B. Transistoren, Dioden, Widerstände) mit den neuesten SiC-Leistungsbauelementen sowie Treiber-ICs kombinieren, um deren Leistung zu maximieren.

Weitere Informationen zu ROHM finden Sie unter: www.rohm.de



Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2026 by Mexperts AG