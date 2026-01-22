Branchenweit höchste* Nennleistung: ROHM präsentiert gesinterte Metall-Shunt-Widerstände der UCR10C-Serie Willich-Münchheide, 22. Januar 2026  ROHM hat mit der UCR10C-Serie Shunt-Widerstände der Größe 2012 entwickelt. Die Bauelemente zeichnen sich durch hohe Nennleistungen von 1,0 W und 1,25 W sowie einen Widerstandsbereich von 10 mΩ bis 100 mΩ aus.

Shunt-Widerstände müssen sowohl im Automobil- als auch im Industriebereich für die Strommessung höhere Leistungen bewältigen können. Zudem steigen in diesen Märkten von Jahr zu Jahr die spezifischen Anforderungen an die Zuverlässigkeit der Verbindungsstellen.



Die neuen Shunt-Widerstände von ROHM bilden durch Sintern ein kupferbasiertes Widerstandselement auf einem Aluminiumoxid-Substrat. Aufgrund der optimierten Wärmeableitungsstruktur erreichen sie Nennleistungen von 1,0 W und 1,25 W  doppelt so viel wie Produkte gleicher Größe, einschließlich Dickschicht- und Metallplattentypen. Dadurch können Varianten mit breiten Anschlusstypen oder größeren Alternativen ersetzt werden. Das erleichtert die Miniaturisierung und reduziert die Anzahl der erforderlichen Komponenten.



Die Verwendung eines metallischen Widerstandselements sorgt für einen niedrigen Temperaturkoeffizienten (TCR) von 0 bis +60 ppm/°C. Auf diese Weise lassen sich Fehler aufgrund von Temperaturänderungen minimieren und hochpräzise Strommessungen durchführen. In Temperaturzyklustests (-55 °C / +155 °C, 1000 Zyklen) erreichen die Produkte die gleiche Haltbarkeit wie die Metallplattentypen. Somit ist auch in Anwendungen mit extremen Temperaturschwankungen, wie im Automobilbereich, eine hohe Verbindungszuverlässigkeit gewährleistet. Das gestattet einen stabilen, langfristigen Betrieb. Die UCR10C-Serie ist vollständig bleifrei. Selbst in Bereichen, die von der RoHS-Richtlinie ausgenommen sind, kommen keine bleihaltigen Materialien zum Einsatz, wodurch die Umweltbelastung reduziert wird.



Die UCR10C-Serie ist online erhältlich und kann über Online-Händler wie DigiKey, Mouser und Farnell erworben werden.



Im Rahmen seiner Expansionspläne hat ROHM mit der Entwicklung der UCR18C-Serie begonnen. Dabei handelt es sich um eine Reihe gesinterter Metall-Shunt-Widerstände der Größe 3216 (2 W). Das Unternehmen erweitert damit sein Produktangebot, das sich durch hohe Leistung, Präzision und Zuverlässigkeit auszeichnet.



Anwendungsbeispiele

Verschiedene Stromerfassungsanwendungen in der Automobilindustrie, in Industrieanlagen sowie in der Unterhaltungselektronik.



*ROHM-Studie vom 22. Januar 2026



Über ROHM Semiconductor

ROHM, ein führender Hersteller von Halbleitern und elektronischen Komponenten, wurde 1958 gegründet. Vom Automobil- und Industrieausrüstungsmarkt bis hin zum Konsum- und Kommunikationssektor liefert ROHM über ein weltweites Vertriebs- und Entwicklungsnetz ICs, diskrete Bauelemente und elektronische Komponenten von höchster Qualität und Zuverlässigkeit. Die Stärken von ROHM im Analog- und Leistungsmarkt ermöglichen es uns, optimierte Lösungen für ganze Systeme anzubieten, die Peripheriekomponenten (z. B. Transistoren, Dioden, Widerstände) mit den neuesten SiC-Leistungsbauelementen sowie Treiber-ICs kombinieren, um deren Leistung zu maximieren.

Weitere Informationen zu ROHM finden Sie unter: www.rohm.de



