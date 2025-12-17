ROHM bietet flexible Treiber-ICs für Gleichstrom-Bürstenmotoren für eine Vielzahl von Anwendungen Willich-Münchheide, 17. Dezember 2025  ROHM hat zwei neue Motor-Treiber-ICs für Gleichstrom-Bürstenmotoren entwickelt: Der BD60210FV (20 V, zwei Kanäle) und der BD64950EFJ (40 V, ein Kanal) sind für den Einsatz in Haushalts- und Bürogeräten wie Kühlschränken, Klimaanlagen, Druckern und Roboterstaubsaugern vorgesehen.

In den letzten Jahren hat sich die Elektrifizierung von Verbraucher- und Industriegeräten, insbesondere von Haushaltsgeräten, beschleunigt. Dadurch ist die Nachfrage nach energieeffizienten Gleichstrom-Bürstenmotoren gestiegen. Gleichzeitig wird von Motortreibern erwartet, dass sie mehrere Anwendungen und Anwendungsfälle unterstützen und dabei die Anzahl und Größe externer Komponenten reduzieren.



Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, verfügen die neuen Treiber-ICs über äußerst vielseitige Gehäuse. Sie eignen sich ideal für neue Plattformdesigns sowie für Redesigns und Derivate. Mit einem extrem niedrigen Standby-Strom von typischerweise 0,0 µA und maximal 1,0 µA tragen die neuen Produkte erheblich zur Energieeinsparung im Standby-Betrieb bei.



Der BD60210FV kann als doppelter H-Brücken-Motortreiber (2 Kanäle) mit direkter PWM-Steuerung eingesetzt werden. Er eignet sich zur Ansteuerung von zwei Gleichstrom-Bürstenmotoren, einem bipolaren Schrittmotor oder einem Magnetantrieb. Aufgrund seiner H-Brücken-Schaltungskonfiguration ist keine Boost-Schaltung erforderlich. Dadurch reduziert sich die Anzahl externer Komponenten, wodurch sich das Design platzsparender und einfacher gestaltet. Der BD60210FV unterstützt Eingangsspannungen von 8 V bis 18 V sowie einen Dauerstrom von 1 A pro Phase und einen Spitzenstrom von 4 A pro Phase.



Der BD64950EFJ verfügt über eine einzelne H-Brücke (1 Kanal), die sowohl direkte PWM-Steuerung als auch Konstantstrom-PWM-Steuerung unterstützt. Dank seines Designs mit niedrigem Durchlasswiderstand wird die Wärmeentwicklung reduziert und eine effiziente Motoransteuerung ermöglicht. Mit einer Spannungsfestigkeit von 40 V und einem Dauerstrom von 3,5 A (6 A Spitze) ist er für leistungsstarke Hochspannungs-Gleichstrom-Bürstenmotoren (24 V) geeignet.



Beide Produkte werden nun in Serie hergestellt. Der Online-Verkauf hat ebenfalls begonnen. BD60210FV und BD64950EFJ können bei Online-Händlern wie DigiKey, Mouser und Farnell erworben werden. Zur Unterstützung der Anwendungsentwicklung und des Designs sind auch Evaluierungsboards (BD60210FV-EVK-001, BD64950EFJ-EVK-001) erhältlich.



ROHM wird seine Lösungen zur Motoransteuerung für Verbraucher- und Industrieanwendungen weiter ausbauen und so zu mehr Komfort und Energieeinsparungen in der Gesellschaft beitragen.



Produktpalette

Anwendungsbeispiele

 Endverbrauchergeräte: Kühlschränke (Rotation von Eismaschinen, Lüfterventilsteuerung), Klimaanlagen (Lamellensteuerung), Drucker (Wagenbewegung), Roboterstaubsauger (Bürstenrotation), Warmwasserbereiter und Reiskocher (Ventilsteuerung), Luftbefeuchter (Lüftersteuerung) etc.

 Industrieanwendungen: Automatische Türen und Rollläden (Betriebssteuerung), kleine Förderbänder (Transportsteuerung), Elektrowerkzeuge (Drehsteuerung), andere Anwendungen zur Steuerung kleiner Motoren etc.



Über ROHM Semiconductor

ROHM, ein führender Hersteller von Halbleitern und elektronischen Komponenten, wurde 1958 gegründet. Vom Automobil- und Industrieausrüstungsmarkt bis hin zum Konsum- und Kommunikationssektor liefert ROHM über ein weltweites Vertriebs- und Entwicklungsnetz ICs, diskrete Bauelemente und elektronische Komponenten von höchster Qualität und Zuverlässigkeit. Die Stärken von ROHM im Analog- und Leistungsmarkt ermöglichen es uns, optimierte Lösungen für ganze Systeme anzubieten, die Peripheriekomponenten (z. B. Transistoren, Dioden, Widerstände) mit den neuesten SiC-Leistungsbauelementen sowie Treiber-ICs kombinieren, um deren Leistung zu maximieren.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.rohm.de

