ROHM bietet mit dem RPR-0730 einen schnellen, hochpräzisen optischen Sensor mit VCSEL-Technologie Willich-Münchheide, 02. Dezember 2025  ROHM hat mit dem RPR-0730 einen kompakten analogen Lichtsensor entwickelt, der sich durch hohe Präzision bei der Erkennung schneller, beweglicher Objekte auszeichnet. Der Sensor kann in zahlreichen Verbraucher- und Industrieanwendungen eingesetzt werden, darunter Drucker und Fördersysteme.

(Bild 1)



Da Industrieanlagen und Bürotechnik immer komplexer und stärker automatisiert werden, steigt auch die Nachfrage nach präziseren Sensortechnologien. In Anwendungen wie Etikettendruckern, Material- oder Produkttransportsystemen und Kopierern ist der Bedarf an Technologien, die Objekte genauer identifizieren können, unverzichtbar. Darüber hinaus macht die durch Produktivitätssteigerungen bedingte höhere Geschwindigkeit den Einsatz von schnellen, hochpräzisen optischen Sensoren unerlässlich.



Der RPR-0730 ist ein kompakter reflektierender optischer Sensor (Fotoreflektor). Er verwendet einen Infrarot-VCSEL (Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser), der eine höhere Richtwirkung als LEDs bietet und somit die Erkennung feinerer Objekte ermöglicht. Durch den Einsatz eines Fototransistors mit Analogausgang als Empfänger erreicht der Sensor eine Reaktionszeit von 10 µs. Dank dieser Kombination lassen sich feinen Linien mit einer Breite von nur 0,1 mm schnell und genau identifizieren. Mit herkömmlichen LED-Lichtquellen war dies bisher nur schwer möglich. Als Ergänzung zur bestehenden Sensorserie RPR-0720 mit digitalem Ausgang erweitert der RPR-0730 die Einsatzmöglichkeiten auf Anwendungen, die eine schnellere Erfassung erfordern. Beispiele hierfür sind die Druckerkennung in Kopierern, Etikettendruckern oder die Rotationserkennung in Motoren und Getrieben.

(Bild 2)



Das Gehäuse ist mit Abmessungen von 2,0 mm × 1,0 mm × 0,55 mm äußerst kompakt. Es verfügt über ein Kunstharz, das sichtbares Licht filtert und somit Störungen durch Umgebungslicht oder Sonnenlicht unterdrückt. Dies ermöglicht eine stabile Erkennung auch in Umgebungen mit wechselnden Lichtverhältnissen, zum Beispiel in Fabriken oder im Freien. Der Sensor lässt sich leicht in Geräte integrieren, die in kleinen, beengten Räumen installiert werden müssen, wie beispielsweise in Förderbändern oder Präzisionsinstrumenten. Er eignet sich dadurch für ein breiteres Anwendungsspektrum.



Die Massenproduktion des neuen Produkts begann im Oktober 2025. Der RPR-0730 kann online bei Händlern wie DigiKey und Mouser erworben werden.



Auch in Zukunft wird ROHM sein Know-how in der Entwicklung von lichtemittierenden und lichtempfangenden Elementen nutzen, um Sensorprodukte zu realisieren, die den Kundenanforderungen entsprechen und zur Miniaturisierung und Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit verschiedener Geräte beitragen.

(Bild 3)



Anwendungsbeispiele

 Druckerkennung, Papiertransport-/Papierstauerkennung in Etikettendruckern, Kopierern, Aktenvernichtern etc.

 Objekterkennung von Paketen/Proben, Positionserkennung von Werkstücken in Fördersystemen, automatischen Inspektionsanlagen usw.

 Rotationserkennung in Motoren und Getrieben in Industrierobotern etc.



Über ROHM Semiconductor

ROHM, ein führender Hersteller von Halbleitern und elektronischen Komponenten, wurde 1958 gegründet. Vom Automobil- und Industrieausrüstungsmarkt bis hin zum Konsum- und Kommunikationssektor liefert ROHM über ein weltweites Vertriebs- und Entwicklungsnetz ICs, diskrete Bauelemente und elektronische Komponenten von höchster Qualität und Zuverlässigkeit. Die Stärken von ROHM im Analog- und Leistungsmarkt ermöglichen es uns, optimierte Lösungen für ganze Systeme anzubieten, die Peripheriekomponenten (z. B. Transistoren, Dioden, Widerstände) mit den neuesten SiC-Leistungsbauelementen sowie Treiber-ICs kombinieren, um deren Leistung zu maximieren.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.rohm.de

