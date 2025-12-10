Rutronik und ROHM feiern 30 Jahre erfolgreiche Partnerschaft Ispringen/Willich, 10. Dezember 2025  Die Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH und ROHM Semiconductor feiern 30 Jahre erfolgreiche Zusammenarbeit  ein Meilenstein in ihrer langjährigen Partnerschaft, die den europäischen Markt für Elektronikdistribution maßgeblich geprägt hat.



Rutronik wurde 1973 gegründet. Das eigentümergeführte Unternehmen mit Sitz in Ispringen im Süden Deutschlands hat sich zu einem der führenden Distributoren für elektronische Komponenten in Europa entwickelt. Mit einer starken Präsenz in Europa und Asien verfügt Rutronik über eine hervorragende Vertriebsbasis für ROHM und unterstreicht damit die Stärke und Tiefe ihrer Partnerschaft. Als Platin-Partner ist ROHM der zweitgrößte Lieferant von Rutronik im Bereich Leistungsbauelemente.



In den letzten drei Jahrzehnten haben Rutronik und ROHM eine Beziehung aufgebaut, die auf Vertrauen und gemeinsamen Zielen basiert. Das Engagement von Rutronik für die Vermarktung des gesamten Produktportfolios von ROHM  darunter LSI-Produkte und Wide Bandgap (WBG)-Technologien  hat eine entscheidende Rolle für das Wachstum von ROHM in wichtigen Branchen wie Automobil- und Industrieanwendungen gespielt.



ROHM ist für uns ein strategischer Partner, sagt Thomas Rudel, CEO bei Rutronik. Unsere Zusammenarbeit hat maßgeblich dazu beigetragen, unseren Kunden innovative Lösungen anbieten zu können. Wir sehen ein enormes Potenzial in der Ausweitung unserer gemeinsamen Geschäfte, insbesondere in wachstumsstarken Bereichen wie WBG und Leistungselektronik.



ROHM hat großes Interesse an einer Vertiefung der Beziehung zu Rutronik bekundet und würdigt dabei die technische Kompetenz, die Marktpräsenz und die proaktiven Vertriebsstrategien des Distributors. Gemeinsam wollen beide Unternehmen den Umsatz weiter steigern und ihre internationale Präsenz ausbauen.



Das Engagement von Rutronik für unsere Produkte und ihr tiefes Marktverständnis machen sie zu einem unschätzbaren Partner, erklärt Toshimitsu Suzuki, Group General Manager, International Sales bei ROHM. Wir freuen uns darauf, unseren gemeinsamen Weg fortzusetzen und neue Wachstumschancen zu erschließen, so Suzuki weiter.



Rutronik hat eine außerordentliche Relevanz im europäischen Markt für Elektronikdistribution. Wir freuen uns darauf, unseren Erfolgskurs fortzusetzen und neue Möglichkeiten für Wachstum und Innovation in dieser dynamischen Region zu erschließen, ergänzt Wolfram Harnack, Präsident von ROHM Semiconductor Europe.



Anlässlich ihres 30-jährigen Jubiläums bekräftigen Rutronik und ROHM ihr Engagement für Innovation, Kundenerfolg und gegenseitiges Wachstum. Sie schaffen damit die Voraussetzungen für eine noch dynamischere Zukunft.



Über Rutronik

Die Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH ist einer der führenden Distributoren für elektronische Bauelemente in Europa. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland ist weltweit tätig und bietet ein umfassendes Portfolio an Halbleitern, passiven und elektromechanischen Bauelementen sowie Embedded-Lösungen. Zur ROHM-Seite bei Rutronik: https://www.rutronik.com/electronic-components/supplierpages/rohm



Über ROHM Semiconductor

ROHM Semiconductor ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Halbleitern, integrierten Schaltkreisen und anderen elektronischen Bauelementen. Mit Fokus auf Innovation, Qualität und Nachhaltigkeit bedient ROHM eine Vielzahl von Branchen, darunter die Automobilindustrie, die Industrie und die Unterhaltungselektronik.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.rohm.de

Presse Informationen | Agentur | Impressum | Datenschutz | Haftungsausschluss



presseagentur.com - das Presseportal der Mexperts AG

©2025 by Mexperts AG