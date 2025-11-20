Presse Informationen online:   6470
Jetzt Standard in Siemens Flotherm!  ROHM erweitert seine hochgenauen EROM-Modelle für Shunt-Widerstände
Willich-Münchheide, 20. November 2025  ROHM hat sein Angebot an EROM-Modellen (Embeddable BCI-ROM) für Shunt-Widerstände erweitert und auf seiner Website zur Verfügung gestellt. Die neuen Modelle sind nun auch standardmäßig in Simcenter™ Flotherm™* von Siemens enthalten, einer Software zur thermischen Analyse von Elektronik.

Die Shunt-Widerstände von ROHM kommen häufig in Automobil- und Industrieanwendungen zum Einsatz. Dort werden ihre hochgenaue Strommessung und hohe Zuverlässigkeit sehr geschätzt. ROHM ergänzt seine EROM-Produktreihe um die PMR-Serie, die nun neben der bereits erhältlichen PSR-Serie angeboten wird.

Die EROM-Modelle erreichen sowohl für die Oberflächentemperatur (Delta T) als auch für den Wärmewiderstand eine hohe Genauigkeit mit einer Messabweichung von ±5 %. Sie ermöglichen somit eine thermische Analyse, die den tatsächlichen Betriebsbedingungen sehr nahekommt. Dies verbessert die Simulationsgenauigkeit in der thermischen Designphase und erhöht die Gesamteffizienz der Entwicklung.

Durch die Standardintegration in Simcenter™ Flotherm™ erleichtern die Modelle zudem den Austausch thermischer Analysedaten zwischen Komponenten- und Systemherstellern. Das erlaubt hochpräzise und effiziente Simulationen unter Wahrung der Vertraulichkeit geschützter Informationen.

ROHM wird auch künftig die Unterstützung für die Design- und Entwicklungsaktivitäten seiner Kunden durch leistungsstarke Komponenten und fortschrittliche Simulationsmodelle weiter ausbauen.

Verwendung von thermischen Simulationsmodellen: PSR Serie / PMR Serie

*Standard in Simcenter™ Flotherm™ 2510 und höher.
Über ROHM Semiconductor
ROHM, ein führender Hersteller von Halbleitern und elektronischen Komponenten, wurde 1958 gegründet. Vom Automobil- und Industrieausrüstungsmarkt bis hin zum Konsum- und Kommunikationssektor liefert ROHM über ein weltweites Vertriebs- und Entwicklungsnetz ICs, diskrete Bauelemente und elektronische Komponenten von höchster Qualität und Zuverlässigkeit. Die Stärken von ROHM im Analog- und Leistungsmarkt ermöglichen es uns, optimierte Lösungen für ganze Systeme anzubieten, die Peripheriekomponenten (z. B. Transistoren, Dioden, Widerstände) mit den neuesten SiC-Leistungsbauelementen sowie Treiber-ICs kombinieren, um deren Leistung zu maximieren.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.rohm.de
 

Datum: 20.11.2025
Nummer: PR35/25DE
