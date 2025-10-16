ROHM feiert 30 Jahre erfolgreiche Partnerschaft mit Micronetics Willich/Renningen, 16. Oktober 2025  ROHM Semiconductor blickt mit Stolz auf drei Jahrzehnte erfolgreicher Zusammenarbeit mit Micronetics zurück  einem langjährigen und verlässlichen Vertriebspartner in Deutschland. Dieser Meilenstein steht nicht nur für eine gemeinsame Geschichte der Innovation und des Wachstums, sondern ist auch ein Beweis für die Stärke einer Partnerschaft, die auf gegenseitigem Vertrauen, technischer Exzellenz und kundenorientierten Werten basiert.



Micronetics wurde 1979 gegründet. Das privat geführte deutsche Unternehmen ist ein führender Distributor von elektronischen Bauelementen in ganz Europa. Mit einem Portfolio von über 40.000 aktiven, passiven und elektromechanischen Komponenten sowie mehr als 18.000 ab Lager erhältlichen Artikeln stellt Micronetics sein Engagement für Verfügbarkeit, Qualität und Service kontinuierlich unter Beweis. Das hochmoderne Logistikzentrum und das nach ISO 9001:2015 zertifizierte Qualitätsmanagementsystem gewährleisten schnelle und zuverlässige Lieferungen sowie langfristige Kundenzufriedenheit.



Micronetics verfügt über einen beeindruckend großen Lagerbestand an ROHM-Produkten, was die tiefe Integration von ROHM-Komponenten in das Angebot des Distributors widerspiegelt. Dieser strategische Lagerhaltungsansatz spielt eine wichtige Rolle dabei, Endkunden mit hoher Verfügbarkeit und kurzen Lieferzeiten zu unterstützen.



Gemessen am Umsatz gehört ROHM bei Micronetics zu den beiden führenden Herstellern im Halbleitersektor. Unsere erfolgreiche Partnerschaft mit ROHM basiert seit jeher auf gemeinsamen Werten: Qualität, Innovation, Zuverlässigkeit und vor allem gegenseitiges Vertrauen, sagt Angela Kleiter, CEO bei Micronetics.



Micronetics ist ein Eckpfeiler unseres Vertriebsnetzes in Deutschland, sagt Wolfram Harnack, Präsident von ROHM Semiconductor Europe. Das technische Know-how, das Engagement für die Kunden und die proaktive Lagerhaltungsstrategie machen Micronetics zu einem unschätzbaren Partner für uns. Wir sind stolz darauf, diese 30-jährige Zusammenarbeit zu feiern, und freuen uns auf viele weitere Jahre gemeinsamen Erfolgs, fügt Harnack hinzu.



Anlässlich dieses wichtigen Meilensteins bekräftigen ROHM und Micronetics ihr Engagement, Kunden in ganz Europa hochwertige Halbleiterlösungen und einen hervorragenden Service zu bieten.



Über Micronetics

Micronetics ist ein privater deutscher Distributor für elektronische Komponenten, der ein umfassendes Sortiment an aktiven, passiven und elektromechanischen Bauelementen anbietet. Mit über 40 Jahren Erfahrung ist Micronetics bekannt für seine technische Kompetenz, zuverlässige Logistik und langfristigen Kundenbeziehungen, bei denen sowohl das Detail als auch das große Ganze im Blick behalten werden!

Weitere Informationen finden Sie unter: www.micronetics.de



Über ROHM Semiconductor

ROHM Semiconductor ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Halbleitern, integrierten Schaltkreisen und anderen elektronischen Bauelementen. Mit Fokus auf Innovation, Qualität und Nachhaltigkeit bedient ROHM eine Vielzahl von Branchen, darunter die Automobilindustrie, die Industrie und die Unterhaltungselektronik.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.rohm.de

