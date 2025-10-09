ROHM ernennt Dr. -Ing. Christian Felgemacher zum Director Application Engineering Willich, 9. Oktober 2025  Die ROHM Semiconductor GmbH freut sich, die Berufung von Dr.-Ing. Christian Felgemacher zum Director Application Engineering bekanntzugeben. Seit dem 1. Oktober ist er damit sowohl für die operative Koordination der technischen Kundenberatung als auch für die strategische Ausrichtung der Application Engineering-Aktivitäten von ROHM in Europa verantwortlich.



Dr. -Ing. Felgemacher hat seit seinem Einstieg bei ROHM 2017 maßgeblich zum Aufbau des Application und Technical Solution Centers (ATSC) beigetragen  mit dem Aufbau des Power Labs am Standort Willich und der Entwicklung kundenorientierter Lösungen speziell für ROHMs europäische Kunden. In seiner bisherigen Funktion als Senior Department Manager Application Engineering leitete er den Bereich für Technische Beratung und Kundenunterstützung bereits mit großem Engagement und förderte auch die konzeptionelle Zusammenarbeit mit wichtigen Partnern aus der Industrie und der universitären Forschung.



Seine Führungsrolle war entscheidend für die Ausweitung von ROHMs Aktivitäten in den Bereichen Automotive, Industrie und Energie  insbesondere durch Initiativen rund um SiC-Technologien und Inverter-Entwicklung.



Dr. Felgemacher hat sich in seinen vielen Jahren bei ROHM durch herausragende Leistungen und Führungsqualitäten ausgezeichnet. Er ist für uns die perfekte Besetzung für die Position des Director Application Engineering, sagt Wolfram Harnack, Präsident der ROHM Semiconductor GmbH. In seiner neuen Rolle wird Dr. Felgemacher unser kontinuierliches Engagement für technische Exzellenz und unsere Verpflichtung, Kunden innovative Lösungen anzubieten, aktiv weiterführen.



Ich freue mich sehr, bei ROHM eine Führungsposition zu übernehmen, in der ich meine Expertise und Erfahrung, aber auch meine Branchenkontakte für das Unternehmen und mein Team voll einbringen kann, sagt Dr. Christian Felgemacher. Mit unserem Team aus technischen Experten möchte ich strategische Kundenprojekte gezielt voranbringen und damit ROHMs Wachstumskurs in Europa aktiv mitgestalten.



Über ROHM Semiconductor

ROHM, ein führender Hersteller von Halbleitern und elektronischen Komponenten, wurde 1958 gegründet. Vom Automobil- und Industrieausrüstungsmarkt bis hin zum Konsum- und Kommunikationssektor liefert ROHM über ein weltweites Vertriebs- und Entwicklungsnetz ICs, diskrete Bauelemente und elektronische Komponenten von höchster Qualität und Zuverlässigkeit. Die Stärken von ROHM im Analog- und Leistungsmarkt ermöglichen es uns, optimierte Lösungen für ganze Systeme anzubieten, die Peripheriekomponenten (z. B. Transistoren, Dioden, Widerstände) mit den neuesten SiC-Leistungsbauelementen sowie Treiber-ICs kombinieren, um deren Leistung zu maximieren.

Weitere Informationen zu ROHM finden Sie unter: www.rohm.de

