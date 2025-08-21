ROHM präsentiert kompaktes PFC- und Flyback-Referenzdesign für Stromversorgungen Willich-Münchheide, 21. August 2025  Das neue Referenzdesign von ROHM (REF67004) steuert mit einer einzigen MCU zwei häufig verwendete Arten von Stromwandlern in Verbraucher- und Industrie-Stromversorgungsanwendungen: PFC (Power Factor Correction) im kritischen Durchlassmodus und quasi-resonante Flyback-Wandler. Dies ist Teil der LogiCoA™ Stromversorgungslösung von ROHM, die auf einer Hybridsteuerung aus analoger und digitaler Technik basiert. Sie kombiniert eine analog gesteuerte Leistungsstufe mit den Silizium-MOSFETs und Gate-Treiber-ICs von ROHM mit einer digital gesteuerten Stromversorgungsschaltung, die auf der energieeffizienten LogiCoA™ MCU basiert. (Bild 1)



Analog gesteuerte Stromversorgungen werden häufig in industriellen Anwendungen mit kleiner bis mittlerer Leistung eingesetzt, beispielsweise in Industrierobotern und Anlagen zur Halbleiterfertigung. Aufgrund der steigenden Anforderungen an höhere Zuverlässigkeit und präzisere Steuerung wird es jedoch immer schwieriger, die Markterwartungen mit rein analogen Konfigurationen zu erfüllen. Vollständig digitale Stromversorgungen bieten zwar eine präzisere Steuerung und größere Flexibilität, ihre Verbreitung im Bereich kleiner bis mittlerer Leistungen ist jedoch aufgrund der hohen Kosten und des hohen Stromverbrauchs digitaler Controller begrenzt.



Um diese Herausforderungen zu bewältigen, hat ROHM die LogiCoA™-Stromversorgungslösung entwickelt. Dabei handelt es sich um einen hybriden Ansatz, der die Vorteile analoger und digitaler Steuerung vereint. In Kombination mit ROHMs leistungsstarken, energieeffizienten LogiCoA™-MCUs wird eine einfache Steuerung verschiedener Stromversorgungstopologien ermöglicht. Als ersten Schritt hat ROHM das Evaluierungs-Referenzdesign REF66009 vorgestellt. Anwender können damit die LogiCoA™-Stromversorgungslösung anhand einer nicht isolierten Abwärtswandler-Schaltung erkunden. Darauf folgte die Einführung des REF67004, eines Referenzdesigns, das sowohl PFC- als auch Flyback-Wandler umfasst  Topologien, die häufig in Verbraucher- und Industrieanwendungen zum Einsatz kommen.



Das neu vorgestellte REF67004 ist ein Referenzdesign, das den Wechselstrom-Eingang mithilfe eines CCM PFC-Wandlers anhebt und anschließend über einen quasi-resonanten Flyback-Wandler eine geregelte 24-V-Gleichspannung ausgibt. Zu den Merkmalen gehört eine Kalibrierungsfunktion, die Schwankungen in den Eigenschaften externer Komponenten ausgleicht, sodass die LogiCoA™-MCU eine hochpräzise Spannungsregelung und Überstromschutz durchführen kann. Dies verringert den Designspielraum und ermöglicht damit die Auswahl kompakterer (stromsparender) Leistungsbauelemente und Induktivitäten, was letztlich zu einer verkleinerten Leiterplattenfläche und verringerten Gesamtsystemkosten beiträgt.



Das REF67004 verfügt über eine Protokollierungsfunktion, mit der die LogiCoA™-MCU Betriebsdaten wie Eingangs-/Ausgangsspannung, Strom, Temperatur, Systemstatus vor dem Herunterfahren sowie die kumulierte Betriebszeit, im integrierten, nichtflüchtigen Speicher speichern kann. Diese Daten lassen sich analysieren, um die Ursache von Stromausfällen schnell zu ermitteln. Mithilfe von Beispielprogrammen, darunter das Betriebssystem RMOS (Real-time Micro Operating System), das auf der Website von ROHM verfügbar ist, können darüber hinaus verschiedene Leistungssteuerungsparameter und Betriebsdatenverläufe einfach über UART (mit einem Signalumwandler) von einem PC aus konfiguriert und ausgelesen werden. Eine praxisnahe Evaluierung ist mit der Referenzdesign-Platine LogiCoA003-EVK-001 möglich. Auch in Zukunft wird ROHM eine Vielzahl von Referenzdesigns für Stromversorgungen anbieten, um die Entwicklung von Stromversorgungen durch Kunden zu unterstützen und zu beschleunigen.



Die Marke LogiCoA™

Die Marke LogiCoA™ verkörpert eine Designphilosophie, bei der digitale Elemente verschmelzen, um die Leistung analoger Schaltungen zu maximieren. Durch die Kombination der Vorteile analoger Schaltungen mit denen digitaler Steuerung ist es möglich, das Potenzial von Schaltungstopologien voll auszuschöpfen und somit zu einer effizienteren Energienutzung beizutragen. Da es sich bei LogiCoA™ um ein Designkonzept handelt, das nicht nur im Bereich der Stromversorgung, sondern in der gesamten Leistungselektronik Anwendung finden kann, erwägt ROHM den Einsatz in zukünftigen Produkten und Lösungen.

 LogiCoA™ ist eine Marke oder eingetragene Marke von ROHM Co., Ltd.



Website zur Stromversorgungslösung LogiCoA™

Die grundlegende Architektur und die wichtigsten Merkmale der LogiCoA™-Stromversorgungslösung sind auf der Website von ROHM verfügbar.

https://www.rohm.com/support/logicoa



Referenzdesign-Produktpalette der LogiCoA™-Stromversorgungslösung

Auf der Website von ROHM stehen neben der Beispielsoftware verschiedene für die Bewertung erforderliche Tools wie Schaltpläne, PCB-Layouts, Stücklisten und Support-Dokumente zur Verfügung. Eine praktische Bauteilbewertung ist auch mithilfe der Referenzdesign-Platine möglich. (Bild 2)



ROHM wird auch in Zukunft sein Angebot an Referenzdesigns weiter ausbauen und eine Vielzahl von Stromversorgungstopologien unterstützen.

 Referenzdesign-Teilenummer

 PFC und Flyback-Wandler: REF67004

 Buck-Wandler: REF66009



Produktreihe der LogiCoA™-MCUs

Zu den Hauptmerkmalen gehören ein integrierter 3-Kanal-Analogkomparator, der mit Timern synchronisiert werden kann, sowie ein D/A-Wandler, der die digitale Steuerung verschiedener Parameter zur Unterstützung unterschiedlicher Stromversorgungstopologien ermöglicht. (Bild 3)



Entwicklungsunterstützung für LogiCoA™-MCUs

Die LogiCoA™-MCUs basieren auf einem proprietären 16-Bit-RISC-CPU-Kern von ROHM. Sie werden vollständig von einer integrierten Entwicklungsumgebung und Emulator-Tools unterstützt.



Weitere Informationen zum LogiCoA™-Entwicklungsunterstützungssystem und eine Produktübersicht finden Sie auf der Support-Seite für das LogiCoA™-MCU-Entwicklungssystem von ROHM unter folgendem Link:

https://www.rohm.com/lapis-tech/product/micon/logicoa-software



Informationen zum Online-Verkauf

Referenzdesignplatinen, Referenzplatine und LogiCoA™-MCUs können über Online-Händler wie DigiKey, Mouser, und Farnell (Reference design board) erworben werden.



 Referenzdesignplatinen: LogiCoA003- EVK-001, LogiCoA001- EVK-001

 Referenzplatine: RB-D62Q2035TD20, RB-D62Q2045GD24

 LogiCoA™ MCU: ML62Q2035-NNNTDZWATZ, ML62Q2045-NNNGDZW5BY



Anwendungsbeispiele

 Industrieroboter

 Analgen für die Halbleiterfertigung

 Spielgeräte

Die LogiCoATM-Stromversorgungslösung eignet sich auch für die Integration in allgemeine Industrieanlagen und Verbrauchergeräte mit einem Leistungsbedarf von etwa 50 W bis 1 kW.



Über ROHM Semiconductor

ROHM, ein führender Hersteller von Halbleitern und elektronischen Komponenten, wurde 1958 gegründet. Vom Automobil- und Industrieausrüstungsmarkt bis hin zum Konsum- und Kommunikationssektor liefert ROHM über ein weltweites Vertriebs- und Entwicklungsnetz ICs, diskrete Bauelemente und elektronische Komponenten von höchster Qualität und Zuverlässigkeit. Die Stärken von ROHM im Analog- und Leistungsmarkt ermöglichen es uns, optimierte Lösungen für ganze Systeme anzubieten, die Peripheriekomponenten (z. B. Transistoren, Dioden, Widerstände) mit den neuesten SiC-Leistungsbauelementen sowie Treiber-ICs kombinieren, um deren Leistung zu maximieren.

Weitere Informationen zu ROHM finden Sie unter: www.rohm.de

