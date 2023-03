Apex Microtechnology wählt Bare-Die-SiC von ROHM für die neueste Serie von Leistungsmodulen Willich-Münchheide, 20. März 2023 – Apex Microtechnology, ein führender Anbieter von präzisen analogen Leistungs-komponenten, wird die Siliziumkarbid-MOSFETs (SiC) und SiC-Schottky-Barrier-Dioden (SBD) von ROHM für eine neue Reihe von Leistungsmodulen einsetzen. Die neue Produktfamilie umfasst derzeit das dreiphasige Modul SA310, das sich ideal für die Ansteuerung von Hochspannungs-BLDC-Motoren eignet, sowie die beiden Halbbrückenbausteine SA110 und SA111. Diese sind prädestiniert für eine Vielzahl von Hochspannungsanwendungen.



Die 1.200-V-SiC-MOSFETs S4101 und der 650-V-SiC-SBD S6203 von ROHM werden in Bare-Die-Form geliefert. Dadurch kann Apex Platz sparen und die Leistung und Zuverlässigkeit seiner Module steigern. Zusätzlich zu den SiC-Bauelementen verwenden die neuen Leistungsmodule von Apex die optimal aufeinander abgestimmten BM60212FV-C-Gate-Treiber von ROHM im Bare-Die-Format, die einen hocheffizienten Betrieb von Hochspannungsmotoren und Netzteilen ermöglichen.



Durch die Verwendung dieser Bare-Die-Komponenten konnte Apex den Integrationsgrad seiner Leistungsmodule erhöhen. Laut einer vom Unternehmen in Auftrag gegebenen Studie sind solche Module in der Regel 67 % kleiner als von Kunden entwickelte diskrete Lösungen. Apex ist in der Lage, nicht nur MOSFETs, Gate-Treiber und SBDs, sondern auch Bootstrap-Versorgungs- und Bypass-Kondensatoren in kompakten SMD-Formfaktoren zu integrieren.



Greg Brennan, Präsident, Apex Microtechnology

„Das Portfolio von Apex Microtechnology an hochleistungsfähigen, hochpräzisen Analog- und Mixed-Signal-Lösungen wird in einigen der anspruchsvollsten Anwendungen der Welt eingesetzt. Unsere Bauelemente versorgen Systeme, die von medizinischen Geräten in einem Operationssaal über Fluginstrumente bis hin zu Satelliten in der Umlaufbahn reichen. Aus diesem Grund entwickelt Apex seine Produkte so, dass sie die strengsten Standards in der gesamten Branche erfüllen oder übertreffen. Daher suchen wir Partner, die unsere hohen Qualitäts- und Sorgfaltsstandards teilen. In dieser Hinsicht hat sich ROHM als Lieferant von SiC-Komponenten für Apex hervorgetan. Nicht nur der Service und die Unterstützung waren exzellent, ROHM war auch in der Lage, uns während der Halbleiterknappheit stabil zu beliefern. Dadurch konnten wir die Produktion fortsetzen und unsere Kunden pünktlich beliefern. Apex wird weiterhin innovative Analog- und Mix-Signal-Lösungen entwickeln, um den komplexen Herausforderungen der Branche gerecht zu werden. Deshalb freuen wir uns auf die weitere Zusammenarbeit mit ROHM.“



Jay Barrus, Präsident, ROHM Semiconductor U.S.A., LLC

„Wir freuen uns, Apex Microtechnology, Teil der Electronics Technologies Group der HEICO Corporation, zu unterstützen. Das Unternehmen entwickelt hochpräzise analoge monolithische, hybride und Open-Frame-Leistungsbauelemente für eine breite Palette von Industrie-, Test-, Mess- und anderen Anwendungen. ROHM ist der führende Hersteller von SiC-Leistungshalbleitern und hat sich in diesem Bereich durch die Kombination von Leistungslösungen mit Gate-Treiber-ICs einen bedeutenden technologischen Vorsprung erarbeitet. Gemeinsam mit Apex Microtechnology wollen wir die Effizienz von Hochleistungsanwendungen weiter verbessern, indem wir das Potenzial der Stärken von ROHM bei Leistungs- und Analogtechnologien voll ausschöpfen.”



Weitere Informationen

Einen Überblick über die SiC-Leistungs-bauelemente, SiC-MOSFETs, SiC-SBDs und SiC-Leistungsmodule sowie verschiedene unterstützende Inhalte zur Einführung und einfachen Bewertung der SiC-MOSFETs der vierten Generation sind auf der SiC-Website von ROHM unter folgendem Link zu finden:

https://www.rohm.com/products/sic-power-devices



Weiterführendes Material für ROHMs SiC MOSFETs der vierten Generation: Videos zur Produkteinführung



Anwendungshinweise (Produktübersicht und Bewertungsinformationen, Traktionswechselrichter, Onboard-Ladegeräte, SMPS)



Entwurfsmodelle (SPICE, PLECS, 3D-CAD-Daten von Gehäusen, Footprints, usw.)



Simulationsschaltungen von Schlüsselanwendungen (ROHM Solution Simulator)



Informationen zum Evaluierungs-Board Über Apex Microtechnology

Apex Microtechnology ist eine Tochtergesellschaft der HEICO Corporation und hat ihren Sitz in Tucson, Arizona. Das Unternehmen entwirft und fertigt analoge monolithische, hybride und Open-Frame-Präzisionskomponenten für eine breite Palette von Industrie-, Test- und Mess-, Medizin-, Luft- und Raumfahrt- sowie Militäranwendungen. Apex Microtechnology ist ein anerkannter Marktführer für die konsequente Entwicklung von Produkten, die in Bezug auf Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit führend in der Branche sind. Bitte besuchen Sie die Website von Apex Microtechnology für weitere Informationen: https://www.apexanalog.com/



Über ROHM Semiconductor

ROHM, ein führender Hersteller von Halbleitern und elektronischen Komponenten, wurde 1958 gegründet. Über ein weltweites Vertriebs- und Entwicklungsnetz liefert ROHM ICs, diskrete Bauteile und elektronische Komponenten von höchster Qualität und Zuverlässigkeit für den Automobil- und Industrieausrüstungsmarkt sowie für den Konsum- und Kommunikationssektor. Unsere Stärken auf dem Analog- und Leistungsmarkt ermöglichen es uns, optimierte Lösungen für ganze Systeme anzubieten, die Peripheriekomponenten (z. B. Transistoren, Dioden, Widerstände) mit den neuesten SiC-Leistungsbauelementen und Treiber-ICs kombinieren, um deren Leistung zu maximieren. Weitere Informationen unter: https://www.rohm.com/



