Willkommen zurück – ROHM Semiconductor Europe beruft Wolfram Harnack zum Geschäftsführer Willich-Münchheide, 1. Oktober 2020 – Ab dem 1. Oktober 2020 ist Wolfram Harnack neuer Geschäftsführer der ROHM Semiconductor Europe GmbH. Er berichtet direkt an Toshimitsu Suzuki, den Präsidenten des Unternehmens. Die Position wurde neu geschaffen und ist von strategischer Bedeutung für das Wachstum von ROHM in Europa. Zuvor war Wolfram Harnack Präsident der European Semiconductor Division bei Mitsubishi Electric Europe.



Für Wolfram Harnack bedeutet dies de facto eine Rückkehr zu ROHM, da er im Januar 2008 als Sales Director zu ROHM kam. Davor war er 12 Jahre lang für Toshiba Electronics Europe tätig. Im Jahr 2015 verließ Wolfram Harnack ROHM und wechselte zu Mitsubishi, doch jetzt hat er sich entschieden, eine neue Herausforderung anzunehmen: Er kehrt mit beeindruckenden Erfolgen unter anderer Flagge zurück, um nun die Weichen für die Zukunft von ROHM in Europa zu stellen: „Ich sehe es als meine Aufgabe, gemeinsam mit Toshimitsu Suzuki unser Wachstum im Automobil- und Industriesegment weiter zu beschleunigen, insbesondere im Bereich Power und Analog, auf den sich das Unternehmen konzentriert. Ich bin zuversichtlich, dass ich mit meinen Erfahrungen, vor allem aber mit meiner Leidenschaft zum Erfolg von ROHM Europe beitragen kann“, sagt Wolfram Harnack. „Das Ziel von ROHM ist es, den Umsatz außerhalb des japanischen Heimatmarktes deutlich zu steigern. Die europäische Region wird hierbei eine wichtige Rolle spielen. Als Technologieführer bei Leistungshalbleitern sehe ich ein großes Wachstumspotenzial für ROHM im Automobil- und Industriesektor.“



Wolfram Harnack hat die meiste Zeit seiner Karriere in japanischen Unternehmen verbracht und damit seine Begeisterung und sein Verständnis für diese Kultur unter Beweis gestellt. Er verfügt über einen Abschluss in Elektrotechnik.



„Wir schätzen uns glücklich, dass wir Wolfram Harnack zurückgewinnen konnten. Vieles hat sich verändert, seit er in den 2000er Jahren bei uns war, aber er wird viele bekannte Gesichter wiedersehen und sicherlich einige neue Akzente setzen. Insbesondere sein Erfahrungsschatz im Leistungshalbleiterbereich wird für uns eine große Bereicherung sein“, so Toshimitsu Suzuki. Über ROHM



ROHM Semiconductor, ein weltweit aktives Unternehmen, das per 31.3.2020 einen Umsatz von rund 3,326 Mrd. US-Dollar erwirtschaftete und 22.191 Mitarbeiter beschäftigt, entwickelt und produziert eine umfangreiche Produktpalette, zu der integrierte Schaltungen, SiC-Dioden, SiC-MOSFETs, SiC-Module, Transistoren, LEDs und weitere elektronische Bauelemente, aber auch Widerstände, Tantal-Kondensatoren und Druckköpfe gehören. Die Produktion erfolgt in modernsten Fertigungsstätten in Japan, Korea, Malaysia, Thailand, den Philippinen und China.

Lapis Semiconductor, SiCrystal GmbH und Kionix gehören ebenfalls der ROHM Semiconductor Group an.

ROHM Semiconductor Europe mit seiner Zentrale nahe Düsseldorf betreut die EMEA-Region (Europe, Middle East, Africa).

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rohm.de

