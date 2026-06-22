Distributoren-Nachfolge geklärt: Razorcat festigt Vertrieb in Europa mit neuem Partner in Benelux Berlin und Beek (Niederlande), 22. Juni 2026  Razorcat Development integriert mit der Logic Technology B.V. einen neuen Partner in sein internationales Distributoren-Netzwerk. Logic Technology unterstützt zukünftig Kunden in Belgien, den Niederlanden und Luxemburg dabei, mit Hilfe von Razorcats zertifiziertem C/C++ Unit- und Integrationstestwerkzeug TESSY das Testen von Embedded-Software weiter zu optimieren und zu beschleunigen.



Der Vertrag für diese Distributoren-Partnerschaft zwischen Razorcat und Logic wurde Anfang Juni unterzeichnet. Er sieht vor, dass Logic Technology ab sofort das Neukundengeschäft übernimmt. Der Vertrag mit dem bisherigen Benelux-Distributor INDES Integrated Development Solutions B.V. beinhaltet noch den Support für bestehende TESSY-Kunden bis Ende 2026. Für den nahtlosen Übergang aller vertrieblichen und supporttechnischen Aktivitäten für Bestands- und Neukunden haben Logic und INDES eine strategische Partnerschaft geschlossen. Diese beinhaltet die Übernahme eines erfahrenen TESSY Applikations- und Support-Ingenieurs von INDES durch Logic, um alle Kunden weiterhin mit höchster Kompetenz für die Razorcat-Produkte zu unterstützen.



Jahrzehntelange Erfahrungen im Embedded-Bereich



Mit Logic Technology hat sich Razorcat einen herausragenden Partner in den Vertriebsverbund geholt. Das 1993 gegründete niederländische Technologie-Unternehmen gilt als Vorreiter im Bereich komplexer Embedded-Systeme, das Kunden bei ihren aktuellen und zukünftigen Embedded-Herausforderungen optimal unterstützt. Logic Technology hat in den letzten Jahrzehnten Hunderte von Tools und Lösungen bewertet und tausendfach erfolgreich implementiert. Das Unternehmen ist Initiator und Gründungsmitglied des Software-Clusters im führenden niederländischen Technologieverband FHI (Federatie van technologiebranches), dessen Mitglieder Embedded-Software für die Industrie, IoT-Anwendungen und andere elektronische Geräte entwickeln.



Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Entwicklung besserer, sichererer und zuverlässigerer Embedded-Lösungen zu beschleunigen. Wir bieten unseren Kunden optimale Werkzeuge, das richtige Wissen und unsere volle Unterstützung, damit sie wettbewerbsdifferenzierende Produkte entwickeln können, sagt Gilbert Gadet, Geschäftsführer von Logic Technology. Ab jetzt können wir neben unserem bestehenden Lösungsportfolio auch mit dem renommierten Unittestwerkzeug TESSY unsere engen und langfristigen Kundenbeziehungen festigen und weiter ausbauen.



Unverzichtbare Embedded Tools und erstklassiger Service



Mit dem Unit- und Integrationstestwerkzeug TESSY von Razorcat erzielen Entwickler und Tester insbesondere von sicherheitskritischen Embedded-Systemen in kürzerer Zeit und mit geringerem Aufwand eine höhere Codeabdeckung und bessere Testergebnisse. TESSY unterstützt die wichtigsten Mikrocontroller, Compiler und Debugger und ist nach IEC 61508 und ISO 26262 qualifiziert. Damit lassen sich die wichtigsten Sicherheitsstandards erfüllen und die Codequalität insbesondere für sicherheitskritische Anwendungen, z. B. in der Automotive-Industrie, der Luft- und Raumfahrt sowie der industriellen Automatisierungstechnik wird nachhaltig erhöht.



Mit Logic Technology haben wir einen hervorragenden Nachfolger für unseren langjährigen Vertriebspartner INDES gefunden. Die technologische Kompetenz und Serviceleistungen unseres neuen Distributionspartners werden es uns ermöglichen, den qualifizierten Vertrieb für TESSY und unsere anderen Produkte wie dem Integrated Test Environment ITE und dem Classification Tree Editor CTE in den Benelux-Ländern weiter auszubauen und die nachhaltige Betreuung unseres wachsenden Kundenstamms ohne Kompromisse oder Unterbrechungen weiter zu forcieren, sagt Michael Wittner, CEO von Razorcat Development. Für die Kunden vor Ort bedeutet dies einen schnellen Zugang zu wichtigen Embedded-Tools einschließlich erstklassiger Beratung und zuverlässigem Support.



Weitere Informationen



Mehr Informationen zu TESSY unter www.razorcat.com/de/tessy.html.



Mehr Details zum gesamten Razorcat Distributoren-Netzwerk unter www.razorcat.com/de/distributoren.html.



Kontakt zum neuen Distributionspartner



Logic Technology B.V.

Raadhuisstraat 17

6191 KA BEEK (L)

Niederlande

Telefon +31 77 307 84 38

salesdesk@logic.nl

www.logic.nl

www.logic.nl/razorcat/ Über Razorcat



Die Razorcat Development GmbH entwickelt seit 1997 Testwerkzeuge zur Entwicklung von Software für eingebettete Systeme. Das nach IEC 61508 und ISO 26262 zertifizierte Unit- und Integrations-Testwerkzeug TESSY unterstützt bereits viele Softwareprojekte in allen Industriezweigen beim Verifikationsnachweis für sicherheitskritische und qualitätsorientierte Software. Zusammen mit den Werkzeugen Integrated Test Environment (ITE), Test Operator Plattform (TOP) und Check Case Definition Language (CCDL) bietet Razorcat Lösungen für alle Phasen des Testprozesses. Dienstleistungen wie Testmanagement, Durchführung von Tests, Beratung und Seminare unterstützen Kunden zusätzlich weltweit.



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