C++-Unit-Tests schneller erstellen: Razorcat integriert die emmtrix-Link-Stubbing-Technologie in TESSY Berlin und Karlsruhe, 5. Mai 2026  Um das Testen von Embedded-Software weiter zu optimieren und zu beschleunigen, hat die Razorcat Development GmbH die Link-Stubbing-Technologie ihres langjährigen Technologiepartners emmtrix Technologies GmbH in TESSY integriert, ihrem weit verbreitete Testautomatisierungstool für die C/C++-Entwicklung. TESSY von Razorcat unterstützt Unit- und Integrationstests und wird häufig für sicherheitskritische Anwendungen eingesetzt, z. B. in der Automotive-Industrie, der Luft- und Raumfahrt- sowie der industriellen Automatisierungstechnik, um die Einhaltung von Safety-Standards zu gewährleisten und die allgemeine Softwarequalität zu verbessern. Mit dem neu integrierten emmtrix Link Stubber-Tool können Entwickler von Embedded-Software ihren manuellen Aufwand für die Erstellung isolierter C++-Unit-Tests reduzieren.



Denn beim Testen führen fehlende Abhängigkeiten häufig zu Linker-Fehlern, ein Problem, das sich in C++ aufgrund von Sprachmerkmalen wie Konstruktoren, Vererbung und virtuellen Funktionen, Templates und Typen der Standardbibliothek sowie der komplexen Semantik der Objektinitialisierung erheblich verkompliziert. Diese Faktoren machen die Erstellung von C++-Unit-Tests im Vergleich zu C zeitaufwändiger, was die Automatisierungsmöglichkeiten einschränkt und die Testentwicklung verlangsamt.



Automatisiertes Link-Stubbing mit Clang-Technologie



Um diese Einschränkungen zu beseitigen, hat emmtrix im Auftrag von Razorcat den emmtrix Link Stubber entwickelt. Dieses Clang-basierte Tool generiert automatisch Stub-Implementierungen für unaufgelöste C- und C++-Symbole. Da unvollständige Übersetzungseinheiten nun ohne vollständige Implementierungen aller Abhängigkeiten verknüpft werden können, macht diese Technologie umfangreiche manuell erstellte Stubs überflüssig. So können sich Entwickler auf das Testen der betreffenden Unit konzentrieren und werden nicht durch fehlende Abhängigkeiten an anderer Stelle im Code ausgebremst.



Die neue Link-Stubbing-Funktion ist vollständig in TESSY integriert und bietet eine automatisierte Stub-Generierung für C++-Funktionen, Klassen, Konstruktoren, Destruktoren und globale Variablen. Sie unterstützt fortgeschrittene Sprachkonstrukte wie Vererbung, abstrakte Klassen und Standardbibliotheks-Typen und ermöglicht so die nahtlose Erstellung von Unit-Tests selbst für komplexe oder bereits bestehende C++-Module. Diese Integration reduziert den manuellen Aufwand, der zuvor für die Vorbereitung isolierter Testumgebungen erforderlich war, und ermöglicht einen optimierten und automatisierten Arbeitsablauf.



Integrierter Workflow für die effiziente Testerstellung



Mit dieser Erweiterung baut Razorcat seinen bewährten Ansatz für Unit-Tests in modernem C++ weiter aus, verkürzt die Setup-Zeiten für isolierte C++-Unit-Tests und verbessert die Skalierbarkeit von Test-Workflows. Entwicklerteams profitieren von einer schnelleren Testerstellung, einem höheren Automatisierungsgrad und einer verbesserten Zugänglichkeit beim Testen von bestehendem und komplexem Code. Die Lösung ist insbesondere relevant für Branchen mit strengen Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen, in denen zuverlässige und effiziente Arbeitsabläufe beim Testen unerlässlich sind.



Die Zusammenarbeit zwischen Razorcat und emmtrix zeigt, wie compilerbasierte Tools den Einrichtungsaufwand in C++-Unit-Test-Workflows effektiv reduzieren können, selbst in der sicherheitskritischen Softwareentwicklung, sagt Rainer Heim, Geschäftsführer von emmtrix. Unser emmtrix Link Stubber senkt die Hürde für das Testen von komplexem C++-Code, indem er die Isolierung eng gekoppelter Abhängigkeiten vereinfacht.



Durch die Integration der emmtrix Link-Stubbing-Technologie in TESSY reduzieren wir den manuellen Aufwand für die Einrichtung isolierter C++-Unit-Tests und machen den Arbeitsablauf skalierbarer und automatisierungsfreundlicher, sagt Michael Wittner, CEO der Razorcat Development GmbH. Damit können Entwicklerteams die Testabdeckung erhöhen und ihre Qualitätssicherungsprozesse mit deutlich geringerem Aufwand verbessern.



Weitere Informationen zu Razorcats TESSY unter www.razorcat.com/de/tessy.html.



Über emmtrix



emmtrix Technologies entwickelt fortschrittliche Softwaretools für Embedded-Systeme für statische Leistungsanalysen, Codeoptimierung sowie sichere Parallelisierung und Vektorisierung. Das 2016 gegründete Unternehmen mit Sitz in Karlsruhe verbindet fundiertes Fachwissen in den Bereichen Compiler-Technologie und statische Codeanalyse mit umfassender Erfahrung in Automotive- und Avionikanwendungen. Darüber hinaus ermöglicht emmtrix den Einsatz von KI-/ML-Modellen (ONNX, PyTorch) auf Embedded-Edge-Geräten durch automatisierte, hardwareorientierte Optimierung.



Weitere Informationen zu emmtrix Technologies finden sich unter www.emmtrix.com.



emmtrix Kontakt:

emmtrix Technologies GmbH

Erbprinzenstraße 4-12

76133 Karlsruhe/Deutschland

Telefon: +49 (0) 721 9861 4560



E-Mail: contact@emmtrix.com

Über Razorcat



Die Razorcat Development GmbH entwickelt seit 1997 Testwerkzeuge zur Entwicklung von Software für eingebettete Systeme. Das nach IEC 61508 und ISO 26262 zertifizierte Unit- und Integrations-Testwerkzeug TESSY unterstützt bereits viele Softwareprojekte in allen Industriezweigen beim Verifikationsnachweis für sicherheitskritische und qualitätsorientierte Software. Zusammen mit den Werkzeugen Integrated Test Environment (ITE), Test Operator Plattform (TOP) und Check Case Definition Language (CCDL) bietet Razorcat Lösungen für alle Phasen des Testprozesses. Dienstleistungen wie Testmanagement, Durchführung von Tests, Beratung und Seminare unterstützen Kunden zusätzlich weltweit.



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