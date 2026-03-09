Razorcat auf der embedded world 2026 (10.-12. März 2026 in Nürnberg) in Halle 4 / Stand 4-420 Razorcat und SEGGER intensivieren Zusammenarbeit bei automatisierten Tests für Embedded-Software Berlin und Monheim am Rhein, 9. März 2026  Die Razorcat Development GmbH und die SEGGER Microcontroller GmbH bauen ihre Zusammenarbeit im Bereich Embedded-Softwaretests weiter aus. Ziel der Partnerschaft ist es, Testlösungen für Embedded-Systeme gezielt weiterzuentwickeln und die Integration der SEGGER-Entwicklungswerkzeuge in das Testautomatisierungstool TESSY weiter zu optimieren.



TESSY ist ein etabliertes Werkzeug für Modul- und Integrationstests von Embedded-Software, insbesondere in sicherheitskritischen Projekten. Es automatisiert die Erstellung und Durchführung von Tests, unterstützt bei der Organisation und Verwaltung von Testfällen und ist mit einer Vielzahl von Mikrocontrollern, Compilern und Debuggern kompatibel.



Die Entwicklungswerkzeuge von SEGGER sind bereits umfassend in TESSY integriert. SEGGER Embedded Studio ist eine leistungsfähige IDE für das Projektmanagement und die Entwicklung von Embedded-Software. Sie beinhaltet die SEGGER-Toolchain zur Erzeugung hochoptimierter Firmware sowie die nahtlose Anbindung der J-Link-Debug-Probes für das Debugging und das Testen am Zielsystem. Zusätzlich steht ein Core-Simulator zur Verfügung, der schnelle und effiziente Tests ohne physische Hardware ermöglicht.



TESSY unterstützt Embedded-Studio-Projekte, indem Tests direkt auf Basis bestehender Entwicklungsumgebungen generiert werden können. Die Testausführung erfolgt innerhalb von TESSY mit J-Run oder emSim zur Ergebniserfassung. Bei fehlgeschlagenen Tests kann TESSY automatisch eine Debug-Session in Embedded Studio starten, sodass die Ursachen unmittelbar analysiert werden können.



Mit der vertieften Partnerschaft knüpfen SEGGER und Razorcat an ihre langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit an. Die Integration der Produkte wird weiter ausgebaut, die Benutzerfreundlichkeit verbessert und der technische Support für gemeinsame Kunden gezielt gestärkt. Das Ziel ist ein reibungsloser und erfolgreicher Projektverlauf.



TESSY hat eine lange und erfolgreiche Geschichte in Kombination mit Embedded Studio und J-Link, sagt Michael Wittner, Geschäftsführer der Razorcat Development GmbH. Wir erhalten durchweg sehr positives Feedback zur engen Integration und zur einfachen Bedienbarkeit der Produkte. Die Partnerschaft schafft zusätzlichen Mehrwert für unsere Anwender, und wir freuen uns auf die neuen Möglichkeiten, die sich daraus ergeben.



Die Zusammenarbeit mit Razorcat wird unsere gemeinsame Unterstützung für Anwender weiter verbessern, das Testen noch effizienter machen und die Integration unserer Produkte in Bezug auf Flexibilität und Performance ausbauen, ergänzt Johannes Lask, Product Manager bei SEGGER. Darüber hinaus arbeiten wir bereits an spannenden Erweiterungen, unter anderem an einer noch stärkeren Einbindung unseres Test-Runners J-Run.



Weitere Informationen zu TESSY von Razorcat finden sich unter www.razorcat.com/de/tessy.html.





Über SEGGER



SEGGER Microcontroller wurde 1992 gegründet und verfügt über drei Jahrzehnte Erfahrung mit Embedded-Systemen, entwickelt modernste RTOS und Software-Bibliotheken, J-Link und J-Trace Debug- und Trace-Probes sowie ein komplettes Set an Flasher In-System-Programmiergeräten und Software Development Tools.

SEGGERs All-in-One-Lösung emPower OS umfasst ein RTOS sowie einen kompletten Satz an Software-Bibliotheken, einschließlich Kommunikation, Sicherheit, Datenkompression und -speicherung, GUI-Software und mehr. Entwickler erhalten durch den Einsatz von emPower OS einen Entwicklungsvorsprung und profitieren von SEGGERs jahrzehntelanger Branchen-Erfahrung.

SEGGERs professionelle Software und Tools für die Entwicklung von Embedded-Systemen sind für eine einfache Anwendung konzipiert und für die Anforderungen von ressourcenbegrenzten Embedded-Systemen optimiert. Darüber hinaus unterstützt das Unternehmen den gesamten Entwicklungsprozess mit kostengünstigen, qualitativ hochwertigen, flexiblen und einfach zu bedienenden Tools.



Weitere Informationen zu SEGGER unter www.segger.com.

Über Razorcat



Die Razorcat Development GmbH entwickelt seit 1997 Testwerkzeuge zur Entwicklung von Software für eingebettete Systeme. Das nach IEC 61508 und ISO 26262 zertifizierte Unit- und Integrations-Testwerkzeug TESSY unterstützt bereits viele Softwareprojekte in allen Industriezweigen beim Verifikationsnachweis für sicherheitskritische und qualitätsorientierte Software. Zusammen mit den Werkzeugen Integrated Test Environment (ITE), Test Operator Plattform (TOP) und Check Case Definition Language (CCDL) bietet Razorcat Lösungen für alle Phasen des Testprozesses. Dienstleistungen wie Testmanagement, Durchführung von Tests, Beratung und Seminare unterstützen Kunden zusätzlich weltweit.



